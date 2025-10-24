مكالمة الـ 100 مليون: صمت ثم صراخ.. يانصيب الإمارات يُسرب لحظة غيرت حياة الفائز

كيف يبدو صوت شخص محظوظ حقاً عندما يُبلغ بفوزه بجائزة قدرها 100 مليون درهم إماراتي؟ لقد أجاب يانصيب الإمارات للتو عن هذا السؤال!

أصدر يانصيب الإمارات عبر حسابه على "إنستغرام" المكالمة الفعلية التي أُجريت للفائز المحظوظ بالجائزة الكبرى القياسية، والتي بلغت 100 مليون درهم في السحب الأخير.

يقول المتصل بلهجة هادئة واحترافية: "مرحباً، معك شاه من يانصيب الإمارات"، قبل أن يلقي بالخبر الذي يغير مجرى الحياة: "أنت الفائز المحظوظ بالجائزة الكبرى وقدرها 100 مليون درهم".

يتبع ذلك لحظة من الصمت المذهول، ثم يتدفق صوت عدم التصديق.

يصرخ الفائز، وعبر هاتفه يسمع صوته يرتجف: "يا إلهي".

وأضاف المنشور: "ترقبوا؛ الكشف الكامل قادم قريباً".

المكالمة التي غيرت الحياة ذهبت إلى الفائز، الذي تم تعريفه جزئياً باسم أنيليومار ب.، بعد أن طابق الأرقام السبعة كلها في سحب 18 أكتوبر، متجاوزاً احتمالات بلغت أكثر من 1 من بين 8.8 مليون.

أكد المنظمون أن جائزة الـ 100 مليون درهم تمثل إنجازاً تاريخياً ليانصيب الإمارات، الذي حوّل بالفعل أربعة مقيمين إلى مليونيرات بين عشية وضحاها منذ انطلاقه.

في الوقت الحالي، تظل هوية أنيلكومار ب. مخفية جزئياً لحين استكمال إجراءات التحقق.