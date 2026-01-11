مكافأة الإبداع.. 367 ألف درهم لصانع المحتوى عبد الله عنان في قمة المليارمتابع

أُعلن عن فوز عبد الله عنان، صانع المحتوى العلمي الذي يتابعه 6.7 مليون شخص على منصة تيك توك، بجائزة "المعلم" (Educator Award) خلال فعاليات قمة المليار متابع في دبي. وتعد هذه الجائزة الأولى من نوعها التي تطلقها القمة بالشراكة مع منصة "تيك توك". وقد كرم الفائز سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد.

اختارت لجنة تحكيم خاصة ثلاثة متأهلين للتصفيات النهائية، حيث حصد عنان المركز الأول وحصل على جائزة نقدية قدرها 100,000 دولار (367,300 درهم إماراتي)، تقديراً لمساهمته المتميزة في تعزيز التعلم الرقمي وتوسيع نطاق الوصول إلى المعرفة.

أقيم حفل توزيع الجوائز خلال النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، وهو الحدث الأكبر عالمياً المخصص لصياغة اقتصاد صناعة المحتوى. وتكرم جائزة "المعلم" صناع المحتوى الذين يساهمون في دفع عجلة التعلم الرقمي وتقديم المعرفة التعليمية من خلال أساليب مبتكرة ذات أثر اجتماعي ملموس.

108,000 مشارك و320,000 مقطع فيديو

استوفى حوالي 108,000 مشارك شروط التأهل للجائزة، حيث قدموا محتوى تعليمياً وترفيهياً يهدف إلى تبسيط المعرفة، وتشجيع التعلم، وإحداث تأثير مجتمعي إيجابي. وأنتج المتسابقون أكثر من 320,000 فيديو على تيك توك تحت وسم #EducatorAward، مستعرضين مجموعة واسعة من الأفكار التعليمية وأساليب التدريس الإبداعية.

وقد استقطبت جائزة "المعلم" ما يقرب من 600,000 صانع محتوى تعليمي من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

اكتسب عنان شهرة واسعة من خلال مبادرته "شارع العلوم" (Science Street)، التي تعمل كجسر بين العلم والجمهور من خلال نقل المعرفة إلى الشوارع والجامعات والمدارس والمؤسسات. انطلقت المبادرة في مرحلة مبكرة من صناعة المحتوى الرقمي، ويدفعها التركيز على تبسيط العلوم وإثارة فضول الجمهور.

المتأهلون للتصفيات النهائية

شملت قائمة المتأهلين للتصفيات النهائية كلاً من إيمي بوينغتون ومات غرين:

إيمي بوينغتون: مؤرخة ومؤلفة وصانعة محتوى يتابعها 1.2 مليون شخص على تيك توك. اشتهرت في البداية بفيديوهاتها التي تسلط الضوء على التصميمات الداخلية لمتحف اللوفر في باريس، قبل أن توسع محتواها باستخدام تنسيقات الشاشة الخضراء لتقديم التاريخ بطريقة ميسرة وجذابة.

مات غرين: صانع محتوى على تيك توك ومذيع ومؤلف، يستخدم الموسيقى لجعل العلوم أكثر سهولة للطلاب. اشتهر بتحويل مواضيع العلوم المدرسية إلى فيديوهات "راب" قصيرة وسهلة الفهم على أنغام مقاطع صوتية شهيرة، ويتابعه 1.4 مليون شخص على المنصة.

تقدير رسمي ودعم للإبداع

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الفائز والمشاركين في جائزة "المعلم"، مشيداً بمساهماتهم الملهمة التي تبرهن على كيفية تسخير الأدوات الرقمية بفعالية لدعم التعليم وتطوير أساليب مبتكرة تتماشى مع تطلعات المجتمع واحتياجات أجيال المستقبل. وأكد سموه أن المحتوى التعليمي الهادف هو حجر الزاوية في تنمية المجتمع وأداة قوية لتمكين الأفراد.

وقال سموه: "نؤمن بأن صناع المحتوى الهادف هم شركاء أساسيون في مسيرة التنمية. الاستثمار في الأفكار التعليمية المبتكرة هو استثمار في الإنسان".

إلهام أجيال المستقبل

تهدف جائزة "المعلم" إلى دعم وتشجيع المبدعين لتقديم تجارب تعليمية ملهمة تحدث مفاهيم التعلم وتحفز الأجيال الشابة على السعي وراء المعرفة والإبداع. وتغطي الجائزة مجالات تشمل العلوم والابتكار، والتعليم المدرسي، والتطوير الشخصي، والعلوم الإنسانية، والأعمال والتمويل، مما يساهم في جعل التعلم أكثر سهولة وجذباً وملاءمة للواقع.

تعكس الجائزة التزام القمة بدعم المحتوى التعليمي المبتكر، وتسليط الضوء على الدور المتنامي لصناعة المحتوى في بناء المجتمعات وتمكين الشباب وتعزيز التعلم المستمر على نطاق عالمي.

نظمت القمة من قبل المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات تحت شعار "محتوى هادف"، وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى 11 يناير في أبراج الإمارات ومركز دبي العالمي للمالي ومتحف المستقبل. ويجمع الحدث أكثر من 15,000 صانع محتوى ومؤثر، بالإضافة إلى أكثر من 500 متحدث يتجاوز مجموع متابعيهم 3.5 مليار شخص حول العالم.