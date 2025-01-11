مقيم هندي يقطع 500 كيلومتراً بالدراجة في 4 أيام تكريماً للإمارات

وبعد أن أمضى ليلته في منزل أحد أصدقائه في رأس الخيمة، استأنف رحلته في الخامسة صباحاً يوم 2 ديسمبر، متوجهاً نحو الفجيرة. وقال: "كانت الرحلة إلى الفجيرة مذهلة، حيث كانت السلاسل الجبلية الخلابة والمناظر الطبيعية الصحراوية الشاسعة، لكن الصعود الشديد كان تحدياً ودفعني إلى أقصى حدود طاقتي". ووصل إلى الفجيرة في الساعة التاسعة مساءً بعد أن قطع مسافة 115 كيلومتراً في ذلك اليوم.