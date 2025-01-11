مقيم هندي يقطع 500 كيلومتراً بالدراجة في 4 أيام تكريماً للإمارات
أنهى أحد سكان دبي مؤخراً رحلة رائعة بالدراجة الهوائية لمسافة تزيد عن 500 كيلومتر عبر الإمارات السبع في دولة الإمارات العربية المتحدة في أربعة أيام فقط، وتوقف عند العلم الشهير في كل إمارة.
انطلق "أنيز محمد"، مصمم الجرافيك البالغ من العمر 30 عامًا من كوتشي بولاية كيرالا، في هذه الرحلة الطموحة تكريمًا للبلد الذي أطلق عليه اسم وطنه خلال السنوات الثماني الماضية.
وبدأت رحلة المغترب الهندي في وقت مبكر من يوم 1 ديسمبر في الساعة 3.30 صباحًا، بدءًا من دار الاتحاد في جميرا بدبي. ومن هناك، ركب أنيز دراجته إلى جزيرة العلم في الشارقة، ثم واصل إلى عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة. وبحلول نهاية اليوم الأول، كان قد قطع بالفعل 150 كيلومترًا.
"قال أنيز: "يغطي العديد من راكبي الدراجات الإمارات السبع، لكنني أردت أن أجعل رحلتي فريدة من نوعها من خلال زيارة أعلام كل إمارة"، "شعرت أنها الطريقة المثالية لتكريم دولة الإمارات العربية المتحدة ووحدتها".
اختبار القدرة على التحمل
تطلبت الرحلة تخطيطًا دقيقًا وتحملًا بدنيًا هائلاً. أنيز، الذي يقطع مسافة 100 كيلومتر بالدراجة كل أسبوع، هو عضو في نادي كيرالا رايدرز الإمارات العربية المتحدة، الذي يضم 500 راكب دراجة. كان قد اشترى دراجته قبل أربعة أشهر فقط من الرحلة واستعد لها بالقيام برحلات منتظمة. وللحفاظ على نشاطه، كان يحمل معه تمورًا وإلكتروليتات محلية الصنع مصنوعة من الليمون والملح والماء.
وبعد أن أمضى ليلته في منزل أحد أصدقائه في رأس الخيمة، استأنف رحلته في الخامسة صباحاً يوم 2 ديسمبر، متوجهاً نحو الفجيرة. وقال: "كانت الرحلة إلى الفجيرة مذهلة، حيث كانت السلاسل الجبلية الخلابة والمناظر الطبيعية الصحراوية الشاسعة، لكن الصعود الشديد كان تحدياً ودفعني إلى أقصى حدود طاقتي". ووصل إلى الفجيرة في الساعة التاسعة مساءً بعد أن قطع مسافة 115 كيلومتراً في ذلك اليوم.
كانت المرحلة التالية الأكثر صعوبة في رحلته: قطع مسافة 170 كيلومترًا بالدراجة من الفجيرة إلى العين. انطلق في الساعة 7.30 صباحًا، ولم يصل إلا بعد الساعة 10.30 مساءً، حيث قضى أكثر من 15 ساعة على الطريق.
وبحلول اليوم الرابع، كان الإرهاق قد نال من أنيز، مما أجبره على تأجيل بدايته حتى الظهر.
كانت المرحلة الأخيرة من رحلته، من العين إلى أبو ظبي، بمثابة اختبار حقيقي لقدراته على التحمل. وفي وقت متأخر من بعد ظهر ذلك اليوم، أكمل رحلته ووصل إلى وجهته، حيث فاجأته زوجته بشرى بباقة زهور كبيرة.
وقال "لقد كانت لحظة عاطفية، لقد كانت هي من شجعتني على خوض هذا التحدي. لطالما حلمت بالقيام بذلك، لكن دافعها هو الذي جعلني أحقق ذلك".
التغلب على العقبات
واجه أنيز العديد من التحديات أثناء الرحلة. ففي طريقه إلى أبو ظبي، انثقب إطار دراجته. ولم يتمكن من إصلاحه بنفسه، فلجأ إلى مجتمع راكبي الدراجات طلبًا للمساعدة عبر إنستغرام. وقاد بيجوي، وهو زميل له في ركوب الدراجات، مسافة 80 كيلومترًا للمساعدة.
"اتصلت ببيجوي بعد أن شارك النادي تفاصيل الاتصال به"، أوضح أنيز. "وصل بالأدوات وساعدني في استبدال الإطار. لقد أنقذ كرمه الموقف حقًا".
طوال الرحلة، ظل أنيز على اتصال وثيق بأصدقائه شهاب وإسحاق وراجيفتان وحسن، الذين قدموا له الدعم المستمر. وقال: "لقد ظلوا يتابعون مكاني، ومدى تقدمي، وما إذا كنت على ما يرام. شعرت وكأنني أحظى برعاية مثل طفل".
ورغم أن أنيز بدأ الرحلة مع ثلاثة دراجين آخرين، إلا أن اثنين انسحبا منها، أحدهما في رأس الخيمة والآخر في الفجيرة. وقال أنيز: "لم يكن أمامي خيار الاستسلام. فقد وعدت زوجتي بإكمال الرحلة، وهذا الالتزام هو ما دفعني إلى الاستمرار".
تحية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة
بالنسبة لأنيز، كانت الرحلة بمثابة تحدٍ شخصي وطريقة لإظهار الامتنان لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقال: "لقد منحتني هذه الدولة الكثير - بيئة آمنة وفرصًا وحياة أفضل". "كان ركوب الدراجة إلى أعلام الإمارات السبع هو طريقتي للاحتفال بوحدة الإمارات العربية المتحدة وتنوعها".
بعد الانتهاء من الرحلة، تم تكريم أنيز من قبل فرع أبو ظبي لنادي كيرالا رايدرز. وفي وقت لاحق، قام صديقه أمين بتوصيله إلى المنزل، ومعه دراجته بأمان، ليعلن بذلك نهاية تجربة لا تُنسى.