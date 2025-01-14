مقيم هندي يفوز في "بيج تيكت"بعد محاولات 15 عاماً

وعبر عن سعادته قائلاً: "منحني الفوز شعوراً لا يصدق، أخطط لاستخدام أموال الجائزة لبدء مشروع تجاري، وهو ما كان حلماً بالنسبة لي دائماً. ونعم، سأواصل رحلتي بالتأكيد مع سحب التذكرة الكبرى Big Ticket!" أضاف آل الدين، الذي كان يشتري التذاكر كل شهر مع اثنين من أصدقائه المقربين.