مقيم هندي يفوز في "بيج تيكت"بعد محاولات 15 عاماً
ضحك الحظ أخيراً لـ"أنيل جونسون" البالغ من العمر 47 عاماً والمقيم في أبوظبي عندما فاز بجائزته الأولى في آخر سحب للتذكرة الكبرى، وهو الذي لم يفزبأي شيء من قبل في حياته.
كما فاز مهندس الكمبيوتر بجائزة قدرها 40 ألف درهم في سحب السلسلة 270. وكان جونسون وثلاثة آخرون من بين الفائزين الجدد بجوائز بلغت قيمتها الإجمالية 280 ألف درهم.
وقال جونسون الذي يعيش في العاصمة الإماراتية منذ 19 عاماً ويشتري التذاكر منذ 15 عاماً: "لم أفز بأي شيء من قبل، لذا فهو أمر مثير للغاية بالنسبة لي".
وأضاف جونسون، الذي ينحدر أصلاً من ولاية كيرالا بجنوب الهند: "لم أقرر بعد كيف سأنفق أموال الجائزة، ولكنني أخطط لاستخدامها في تعليم أطفالي. لقد اشتريت بالفعل التذكرة للسحب الذي سيقام في كانون الثاني وسأستمر في تجريب حظي مرة أخرى. وأود أن أقول للآخرين: استمروا - فأنتم لا تعرفون أبداً متى يحين وقتك ربحكم!"
وكان بائع الفاكهة "السيد سهيل أحمد الدين" هو الفائز الأكبر في السحب الأخير حيث حصل على جائزة قدرها 100 ألف درهم.
كان الرجل البالغ من العمر 49 عاماً، والذي ينحدر من بنغلاديش ويقيم في دبي منذ 17 عاماً، مشاركاً مخلصاً في سحب التذكرة الكبرى"بيج تيكت" Big Ticket على مدار السنوات الثماني الماضية.
وعبر عن سعادته قائلاً: "منحني الفوز شعوراً لا يصدق، أخطط لاستخدام أموال الجائزة لبدء مشروع تجاري، وهو ما كان حلماً بالنسبة لي دائماً. ونعم، سأواصل رحلتي بالتأكيد مع سحب التذكرة الكبرى Big Ticket!" أضاف آل الدين، الذي كان يشتري التذاكر كل شهر مع اثنين من أصدقائه المقربين.
وحصل "سامول علام عبد الرزاق"، وهو عامل ديكور من بنغلاديش،على 90 ألف درهم.
وقال عبد الرزاق الذي يقيم في دبي منذ خمس سنوات ويشارك في سحب التذكرة الكبرى Big Ticket منذ وصوله، حيث يجمع ثمن التذكرة مع مجموعة مؤلفة من 30 صديقاً: "أنا سعيد للغاية بالفوز!".
وأضاف "إن خطتي هي تقسيم الجائزة بين أصدقائي، حيث اعتدنا على شراء التذاكر معاً. وقد ضمنت بالفعل دخولي في سحب يناير وأتطلع إلى مواصلة هذه الرحلة المثيرة".
وفي الوقت نفسه، فاز جعفر موتيوالا، رجل الأعمال البالغ من العمر 59 عاماً من عجمان، بالجائزة الأولى، حيث أصبح أكثر ثراءً بواقع 50 ألف درهم.
"لا يمكن للكلمات أن تصف شعوري الآن. هذا هو فوزي الأول، وأنا في قمة السعادة!" هكذا صرح موتيوالا، الذي يعيش في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1994.
وأضاف "موتيوالا"، الذي ينحدر أصلاً من ولاية جوا في غرب الهند: "أخطط لتقاسم الجائزة بالتساوي مع أصدقائي الأربعة. أما بالنسبة للمشاركين الآخرين، فنصيحتي بسيطة: استمروا في المحاولة دائماً - سيأتي وقتكم، تماماً كما حدث معي بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من المحاولة".