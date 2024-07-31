مقيم هندي يفقد 100 من أحبائه في كارثة "كيرالا"
بالنسبة ل"شاجاهان كوتيات"، كانت كل رحلة إلى مسقط رأسه في ولاية كيرالا بجنوب الهند بمثابة احتفال بالفرح والصداقة - ولكن الآن، تغيرت الأمور إلى الأبد. أدى الانهيار الأرضي الذي ضرب منطقة "واياناد" يوم الثلاثاء إلى تدمير قريته بأكملها. أكثر من 100 من عائلته وأصدقائه إما ماتوا أو فقدوا.
وقال لصحيفة الخليج تايمز : "والداي وزوجتي وبناتي في أمان لأنهم يعيشون على بعد حوالي نصف كيلومتر من موقع الانهيار الأرضي، لكن أكثر من 90 من أفراد عائلتي الكبيرة لقوا حتفهم، وحوالي 12 من أصدقائي مفقودون. لأكون صادقاً، لا نعرف حتى عدد أفراد عائلتي المتبقين. ولا يزال الناس يتوجهون إلى المستشفيات لمعرفة من هم هناك."
وينحدر الرجل البالغ من العمر 37 عاماً، والذي يعمل سائقاً في الإمارات، من قرية "تشورالمالا"، التي كانت من أكثر المناطق تضرراً.
وقال: "أحصل كل ساعة على صور لأشخاص اعتقدت أنهم آمنون ولكن تبين أنهم إما مفقودون أو تم العثور عليهم ميتين."
وقد أدرجت إحدى المستندات التي شاركها صور وأسماء ما لا يقل عن 50 شخصاً. "الجميع ينشر هذه المعلومات في محاولة يائسة للعثور على أحبائهم."
أدى الانهيار الأرضي، الذي وقع في وقت مبكر من صباح الثلاثاء بينما كان الكثير من الناس نائمين، إلى محو مناطق بأكملها فيما يعتبر أسوأ كارثة تضرب ولاية كيرالا منذ فيضانات 2018 المأساوية التي خلفت أكثر من 400 قتيل.
واستناداً إلى ما تعلمه من عائلته، قال شاجاهان إن العديد من المشكلات كان من الممكن أن تؤدي إلى الكارثة.
وقال: "عندما تحدثت مع عائلتي مساء الاثنين، قالوا إن السماء كانت تمطر دون توقف."
"على مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي، قال العديد من أصدقائي إنهم ذاهبون إلى المناطق المجاورة لمساعدة الأشخاص الذين غمرت المياه منازلهم. تسببت الأمطار الغزيرة في تغيير مسار النهر وهذا ما تسبب في الكارثة. بعد الانهيار الأرضي الأول، سارع العديد من الناس لمساعدة المتضررين. وبينما كانت عملية الإنقاذ مستمرة، وقع انهيار أرضي أكبر. هذا ما تمكنت من فهمه من عائلتي."
المدرسة سُويّت بالأرض
وقال شاجاهان إن ابنته الكبرى حزنت بشدة لأنها فقدت صديقتها المفضلة في هذه المأساة.
وأضاف: "لقد فقدت مجموعة من الأصدقاء في المأساة، بما في ذلك صديقتها المفضلة. لقد كانت تبكي في كل مرة أتصل بها. قلبي ينفطر عليها وعلى جميع زملائها في الفصل. لقد فقدوا الكثير من زملاء الدراسة والأصدقاء".
كما كان يشعر بالقلق على مستقبل بناته بعد أن دُمرت مدرستهن بالكامل.
وقال: "ابنتي الكبرى في الصف العاشر، وهو عام امتحان اللجنة. ابنتي الصغرى في الصف الثالث. وكلاهما درسا في هذه المدرسة، وهي الوحيدة في تلك المنطقة. المدرسة التالية تقع على بعد 15 كم من منزلنا. ليس لدي أي فكرة عن كيفية مواصلة أطفالي دراستهم، وخاصة ابنتي الكبرى، فهي سنة حاسمة بالنسبة لمستقبلها."
وقال إن العديد من أصدقائه جرفت منازلهم بالكامل. لقد شارك مقطع فيديو حول كيف يبدو منزل أحد الأصدقاء الآن.
"البعض مصدوم جداً لدرجة أنه لا يستطيع التحدث"
وقال شاجاهان إنه بينما مات العشرات، فإن من نجوا فقدوا كل شيء.
وأضاف: "لقد سُويَّت معظم المنازل بالأرض وفقد الناس كل شيء. في الوقت الحالي، نحن نبحث فقط عن الناجين ونحاول نقلهم إلى بر الأمان. لكن عملية إعادة البناء ستستغرق وقتا طويلاً جداً. وسيتعين على مئات العائلات التي فقدت كل شيء أن تبدأ حياتها من الصفر."
وفي ولاية كيرالا، تجري عمليات الإنقاذ على قدم وساق، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 158. ومع ذلك، قال شاجاهان إن عدة عوامل قد تعرقل مهمة الإنقاذ.
وأضاف: "الطريقة الوحيدة للوصول إلى هذه المنطقة هي الجسر الذي جرفه الانهيار الأرضي. يكاد يكون من المستحيل الوصول إلى هناك. تحاول حكومة ولاية كيرالا بناء جسر مؤقت لتتمكن من جلب المعدات الثقيلة لنقل الحطام الكبير."
وقال إن العديد من مجموعات WhatsApp الخاصة به ظلت صامتة. وقال: "كان لدي الكثير من المجموعات مع أصدقاء طفولتي. لقد مات الكثير منهم، بينما أصيب آخرون بالصدمة لدرجة أنهم لم يتمكنوا من قول أي شيء. هؤلاء هم الأشخاص الذين كنت أتسكع معهم في كل مرة أسافر فيها إلى الهند لقضاء إجازتي. إن احتمالية العودة ورؤية جميع الأماكن المفضلة لدينا وقد تحولت إلى طين وموت العديد من أصدقائي المقربين يملأني بالرهبة."