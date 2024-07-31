مقيم هندي يفقد 100 من أحبائه في كارثة "كيرالا"

"على مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي، قال العديد من أصدقائي إنهم ذاهبون إلى المناطق المجاورة لمساعدة الأشخاص الذين غمرت المياه منازلهم. تسببت الأمطار الغزيرة في تغيير مسار النهر وهذا ما تسبب في الكارثة. بعد الانهيار الأرضي الأول، سارع العديد من الناس لمساعدة المتضررين. وبينما كانت عملية الإنقاذ مستمرة، وقع انهيار أرضي أكبر. هذا ما تمكنت من فهمه من عائلتي."