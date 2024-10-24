مقيم هندي ..مليونير الألفية مرتين في سوق دبي الحرة
هل يُعقل أن يُصيب سهم الحظ الهدف مرتين؟ هذا ما حدث بالفعل مع "أميت ساراف"، الهندي المقيم في دبي، الذي فاز بجائزة مليونير الألفية من سوق دبي الحرة للمرة الثانية! وبات "ساراف"، البالغ من العمر 50 عاماً، الشخص التاسع الذي يُحقق هذا الإنجاز الاستثنائي، وهذا بعد أن فاز بالجائزة الكبرى بتذكرة رقم 2813 التي اشتراها في 8 أكتوبر.
ولكن قصة "ساراف" مع الحظ لا تتوقف عند هذا الحد! فقد سبق له الفوز بمليون دولار في يناير 2021، كما حصل على سيارة مرسيدس بنز S500 في سلسلة "أجمل مفاجأة" (Finest Surprise) برقم التذكرة 0115 في فبراير 2023. وفاز أيضاً ببطاقة هدايا سوق دبي الحرة بقيمة 40 ألف درهم خلال مفاجأة الذكرى الأربعين في 20 ديسمبر 2023.
انتقل "ساراف"، الذي يعمل كتاجر إلكتروني، إلى دبي من بنغالور بعد فوزه بأول مليون دولار له مع سوق دبي الحرة. وهو يحرص على شراء التذاكر عبر الإنترنت بانتظام منذ أكثر من ثماني سنوات.
وأعرب "ساراف" عن سعادته الغامرة بهذا الفوز المُذهل، قائلاً: "لقد غيّرتم حياتي تماماً. قد يبدو الأمر مُبالغاً فيه، لكن هذا هو الواقع. لم أشك أبداً في مصداقية هذا السحب، والصبر يُؤتي ثماره دائماً، لذا شكراً لكم سوق دبي الحرة".
وبعد الإعلان عن الفائز بجائزة مليونير الألفية، أُجري سحب "أجمل مفاجأة" على سيارتين فاخرتين.
فاز "جورج ماثيو"، وهو مواطن هندي مُقيم في الإمارات العربية المتحدة، بسيارة مرسيدس بنز S500 (موهافي فضي معدني) برقم التذكرة 1093 في سلسلة "أجمل مفاجأة 1894" والتي اشتراها عبر الإنترنت في 27 سبتمبر. ولم يتسنَّ الوصول إلى "ماثيو" للحصول على تعليق.
أما الفائز الثاني فهو طارق حداد، وهو مواطن لبناني يبلغ من العمر 52 عاماً ومقيم في دبي، حيث فاز بدراجة نارية من نوع "أبريليا تيونو في 4 1100 (أحمر تورك)" تحمل التذكرة رقم 110 في سلسلة "أجمل مفاجأة 599" والتي اشتراها عبر الإنترنت في 27 سبتمبر.
يقيم حداد في دبي منذ 23 عاماً، ويشارك بانتظام في عروض سوق دبي الحرة منذ أكثر من 15 عاماً. وهو أب لطفل واحد ويعمل في شركة إعلام وتسويق في دبي.
وقال: "شكراً جزيلاً لسوق دبي الحرة! أتمنى أن أفوز مرة أخرى وآمل أن يكون ذلك مقابل مليون دولار".