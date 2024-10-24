مقيم هندي ..مليونير الألفية مرتين في سوق دبي الحرة

هل يُعقل أن يُصيب سهم الحظ الهدف مرتين؟ هذا ما حدث بالفعل مع "أميت ساراف"، الهندي المقيم في دبي، الذي فاز بجائزة مليونير الألفية من سوق دبي الحرة للمرة الثانية! وبات "ساراف"، البالغ من العمر 50 عاماً، الشخص التاسع الذي يُحقق هذا الإنجاز الاستثنائي، وهذا بعد أن فاز بالجائزة الكبرى بتذكرة رقم 2813 التي اشتراها في 8 أكتوبر.