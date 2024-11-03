مقيم هندي بالشارقة يفوز بـ 20 مليون درهم في"بيج تيكت"
فاز مقيم هندي من ولاية كيرالا بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 20 مليون درهم إماراتي في سحب التذكرة الكبرى الذي جرى يوم الأحد 3 نوفمبر. وتم الإعلان عن اسم الفائز خلال السحب المباشر.
وسمع "الأمير لولاسيري سيباستيان" عن فوزه من أصدقائه لأول مرة، لكنه لم يصدقهم حتى تلقى مكالمة من مقدمي البرنامج ريتشارد وبشرى. يعيش الأمير في الإمارات العربية المتحدة منذ ثماني سنوات.
اشترى المقيم في الشارقة التذاكر مع عشرة من زملائه وسيتقاسم معهم قيمة الجائزة. اشترى الأمير التذكرة الفائزة، التي تحمل الرقم "197281"، في الرابع من أكتوبر.
وبالإضافة إلى الجائزة النقدية الكبرى، قدمت تذكرة Big Ticket أيضًا سيارة Range Rover Velar بقيمة 355 ألف درهم إماراتي. وسيقود السيارة الفاخرة المواطن الإماراتي ناصر السويدي، الذي يحمل التذكرة رقم 015355.
أكبر وأفضل
أعلنت شركة Big Ticket Abu ظبي يوم الجمعة عن تقديم أكبر جائزة كبرى في سحب ديسمبر لهذا العام، حيث سيحصل الفائز المحظوظ على 25 مليون درهم.
وبالإضافة إلى الجائزة الكبرى، ستقدم Big Ticket هدايا يومية من سبائك الذهب عيار 24 قيراطًا، تزن كل منها 250 جرامًا. ومن 1 نوفمبر إلى 28 نوفمبر، سيقدم السحب أيضًا عرض "اشترِ اثنتين واحصل على اثنتين"، حيث سيحصل المشاركون الذين يشترون تذكرتين على اثنتين أخريين مجانًا!
عند شراء تذكرتين بقيمة 1000 درهم بين 1 نوفمبر و28 نوفمبر، سيدخل المشاركون تلقائيًا في السحوبات الأسبوعية لمسابقة الفوز الكبير الجديدة. وسيتم اختيار فائز واحد كل أسبوع، مما يؤدي إلى إجمالي أربعة فائزين سينضمون إلى السحب المباشر لمسابقة الفوز الكبير في 3 ديسمبر. وسيحصل كل فائز في مسابقة الفوز الكبير خلال السحب المباشر في 3 ديسمبر على جوائز مضمونة تتراوح بين 20 ألف درهم إلى 150 ألف درهم.
يمكن شراء التذاكر عبر الإنترنت فقط من خلال الموقع www.bigticket.ae أو من خلال زيارة مكاتب البيع في مطار زايد الدولي ومطار العين.