مقيم هندي بالشارقة يفوز بـ 20 مليون درهم في"بيج تيكت"

عند شراء تذكرتين بقيمة 1000 درهم بين 1 نوفمبر و28 نوفمبر، سيدخل المشاركون تلقائيًا في السحوبات الأسبوعية لمسابقة الفوز الكبير الجديدة. وسيتم اختيار فائز واحد كل أسبوع، مما يؤدي إلى إجمالي أربعة فائزين سينضمون إلى السحب المباشر لمسابقة الفوز الكبير في 3 ديسمبر. وسيحصل كل فائز في مسابقة الفوز الكبير خلال السحب المباشر في 3 ديسمبر على جوائز مضمونة تتراوح بين 20 ألف درهم إلى 150 ألف درهم.