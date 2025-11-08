حلاق بنغلاديشي يفوز بسيارة فاخرة في"بيغ تيكيت"

بعد سنوات من محاولة حظه، تمكن سومون شاندو سريكيتوكي شاندو، الحلاق البنغلاديشي البالغ من العمر 43 عامًا والمقيم في العين، من قيادة سيارة نيسان باترول جديدة تمامًا إلى المنزل بعد فوزه في السحب المباشر لسلسلة بيغ تيكيت 280.
كمشارك مخلص لأكثر من عقد، تأمل سومون في رحلته: “لقد كنت أحاول لسنوات، وأؤمن حقًا أن القدر هو الذي جلب لي هذه السيارة. لم أفقد الأمل أبدًا، كنت دائمًا أعتقد أن دوري سيأتي يومًا ما.”
سومون، الذي يعمل في العين منذ 22 عامًا، اشترى تذكرة سيارة الحلم بقيمة 150 درهمًا بنفسه هذه المرة، على الرغم من أنه غالبًا ما ينضم إلى زملائه في شراء التذاكر الجماعية. هذه المرة، اشترى سومون تذكرة السيارة بقيمة 150 درهمًا بنفسه، على الرغم من أنه غالبًا ما ينضم إلى زملائه لشراء التذاكر في مجموعات. “أحيانًا أشتري التذاكر مع أصدقائي، لكن هذه المرة قررت أن أجرب حظي وحدي، ونجحت!” شارك.
“عندما تلقيت المكالمة من فريق بيغ تيكيت، كنت سعيدًا للغاية ومبتهجًا،” شارك سومون، مستذكرًا لحظة الفوز. “لم أصدق أن هذا يحدث لي حقًا. لم أقرر بعد ما إذا كنت سأحتفظ بالسيارة أو أستبدلها بالنقود.”
يجعل بيغ تيكيت هذا نوفمبر لا يُنسى، من سباق وتجربة يخت فاخر في أبوظبي إلى جائزة كبرى بملايين الدراهم.
العملاء الذين يشترون تذكرة بيغ تيكيت بين 1 و21 نوفمبر، سيدخلون تلقائيًا في سحب إلكتروني خاص للحصول على فرصة ليكونوا من بين 30 فائزًا بتجربة السباق واليخت الفاخر.
سيحصل كل فائز على جائزة نقدية بقيمة 10,000 درهم ورحلة شاملة التكاليف إلى أبوظبي لحضور عطلة نهاية الأسبوع للسباق في ياس مارينا في 6 و7 ديسمبر، مع ضيف واحد. تتضمن الرحلة إقامة لمدة ثلاث ليالٍ في فندق خمس نجوم، وتذاكر لحفلات 6 و7 ديسمبر، والتنقلات طوال الرحلة. سيحصل الفائزون المقيمون خارج الإمارات أيضًا على تذاكر طيران ذهاب وعودة وتحويلات من وإلى المطار داخل الإمارات.
خلال حدث اليخت الذي يستمر لمدة يومين، سيحظى جميع الفائزين الثلاثين بفرصة الفوز بمزيد من الجوائز النقدية، بما في ذلك جائزة خاصة بقيمة 250,000 درهم تُمنح مباشرة على اليخت في كلا اليومين. سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين الثلاثين في 1 ديسمبر على موقع بيج تيكت. سيتم أيضًا إدخال هؤلاء الفائزين في السحب المباشر في 3 ديسمبر.
جميع العملاء الذين يشترون تذكرة بيج تيكت في أي وقت بين 1 إلى 30 نوفمبر سيدخلون في السحب المباشر في 3 ديسمبر، حيث سيحصل فائز محظوظ على الجائزة الكبرى بقيمة 25 مليون درهم.
بالإضافة إلى الجائزة الكبرى، سيحظى 10 فائزين محظوظين بفرصة الفوز بمبلغ 100,000 درهم لكل منهم كجوائز ترضية.
إلى جانب تجربة السباق واليخت الفاخر والجوائز النقدية، يواصل بيج تيكت سلسلة السيارات الحلم الشهيرة. سيتم تقديم سيارة مازيراتي جريكالي في السحب في 3 ديسمبر، تليها سيارة بي إم دبليو 430i في السحب في 3 يناير.
يمكن للعملاء الذين يشترون التذاكر عبر الإنترنت أو في متاجر بيج تيكت هذا الشهر الاستمتاع بعروض حزمة التذاكر الخاصة، المتاحة طوال الشهر:
بيج تيكت: اشترِ تذكرتين واحصل على اثنتين مجانًا
سيارة الحلم: اشترِ تذكرتين واحصل على اثنتين مجانًا
