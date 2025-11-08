حلاق بنغلاديشي يفوز بسيارة فاخرة في"بيغ تيكيت"

سومون، الذي يعمل في العين منذ 22 عامًا، اشترى تذكرة سيارة الحلم بقيمة 150 درهمًا بنفسه هذه المرة، على الرغم من أنه غالبًا ما ينضم إلى زملائه في شراء التذاكر الجماعية. هذه المرة، اشترى سومون تذكرة السيارة بقيمة 150 درهمًا بنفسه، على الرغم من أنه غالبًا ما ينضم إلى زملائه لشراء التذاكر في مجموعات. “أحيانًا أشتري التذاكر مع أصدقائي، لكن هذه المرة قررت أن أجرب حظي وحدي، ونجحت!” شارك.