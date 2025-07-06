مقيم بدبي في قبضة الشرطة الهندية بمليار درهم احتيال

اعتقلت الشرطة الهندية فندقياً مقيماً في دبي، متهماً بإدارة مخطط استثماري وهمي بقيمة تزيد عن 950 مليون درهم إماراتي. وأكدت شرطة فريداباد، في ولاية هاريانا شمال الهند، لصحيفة "الخليج تايمز" يوم السبت، هذا الاعتقال، واصفة إياه بـ "صيد كبير".

المشتبه به البالغ من العمر 39 عامًا، المتهم بأنه كان يدير فندقًا من فئة أربع نجوم في دبي مارينا، كان العقل المدبر وراء عملية احتيال "HPZ Token" — وهو مخطط احتيالي للعملات المشفرة احتال على آلاف الهنود بوعود عوائد عالية بشكل غير واقعي.

وتتحفظ صحيفة "الخليج تايمز" على اسم الرجل لأسباب قانونية. وقد أعلنت محكمة هندية أنه "مجرم اقتصادي هارب" في وقت سابق من هذا العام — وهو تصنيف أعلنته مديرية الإنفاذ (ED) لاحقاً.

تفاصيل عملية الاحتيال وغسيل الأموال

وقالت مديرية الإنفاذ إنها حددت عائدات غسيل أموال تزيد عن 2.2 مليار روبية (956 مليون درهم إماراتي) في قضية HPZ Token. يُتهم المشتبه به باستخدم شركاته في دبي لتحويل الأموال غير القانونية من الهند عبر بوابات الدفع، ثم تحويلها إلى عملة مشفرة، وتسليم العملة المشفرة إلى متعاملين صينيين بعد أخذ نصيبه.

وقال المتحدث باسم شرطة فريداباد، ياشبال ياداف، لصحيفة "الخليج تايمز" يوم السبت: "لقد تم القبض عليه في منطقة روهيني سيكتور 11 في دلهي وهو رهن احتجاز الشرطة". "إنه صيد كبير." وقال إن المشتبه به تم تعقبه من خلال حساب بوابة دفع تلقى جزءاً من الأموال المحتالة. وأضاف ياداف: "تم فتح الحساب المصرفي بوثائق مزورة."

تتبع الجاني والتحقيقات الجارية

يُذكر أن المتهم كان قد انتقل إلى دبي في عام 2022، بعد وقت قصير من إطلاق مديرية الإنفاذ تحقيقها في شبكة HPZ Token. ووفقًا لشرطة فريداباد، عاد إلى الهند قبل حوالي ثلاثة أسابيع بعد أن ألغت المحكمة العليا في البنجاب وهاريانا مذكرة تفتيش صادرة ضده، لكنها أمرته بالتعاون مع المحققين.

وقالت الشرطة إن الرجل وشريكه في العمل كانا يديران عملية احتيال إلكتروني موازية إلى جانب مشاريعهما الفندقية. وقال ياداف: "احتفظ بـ 30 في المائة من الأموال وحوّل الباقي إلى شريكه في دبي، الذي أدار الطرف الآخر من الشبكة."

صيد كبير ضمن واحدة من أكبر عمليات الاحتيال

ويأتي هذا الاعتقال عقب شكوى قُدمت في يناير 2024 من قبل مهندس مقيم في فريداباد، تعرض للاحتيال في مخطط استثمار وهمي في سوق الأسهم تم الترويج له على وسائل التواصل الاجتماعي. ويُقال إن الضحية حول 880 ألف درهم إلى 11 حساباً بنكياً مختلفاً، جميعها مرتبطة بعملية الاحتيال.

وقالت شرطة فريداباد إن الرجل هو الشخص الثاني عشر الذي يتم اعتقاله في القضية. ويحاول المحققون الآن تحديد مكان شريكه وثلاثة آخرين. وقال ياداف: "نحن بصدد إصدار مذكرة تفتيش بحق شريكه حتى يتم القبض عليه إذا دخل الهند."

برزت عملية احتيال HPZ Token كواحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي المدعومة بالتكنولوجيا في الهند. تم إغراء الضحايا بتنزيل تطبيق للهاتف المحمول والاستثمار في ما يسمى بمخططات تعدين العملات المشفرة. تم عرض أرباح وهمية مبكرة لبناء الثقة، فقط لتختفي الأموال بمجرد استثمار مبالغ أكبر.

حتى الآن، قامت مديرية الإنفاذ بتجميد أو حجز أصول بقيمة 4.97 مليار روبية (216 مليون درهم) مرتبطة بالقضية، وكشفت عن أكثر من 200 شركة وهمية يُزعم أن المشتبه به وشركائه أنشأوها لإخفاء مسار الأموال.