مقيم بأبوظبي يحقق حلم الـ25 مليون درهم في "بيغ تيكيت" ويشارك الجائزة مع أصدقائه

مقيم في أبوظبي يفوز بـ 25 مليون درهم في سحب "بيج تيكت" محققًا حلم 12 عامًا!

في قصة ملهمة تجسد الأمل والمثابرة، حقق مهاجر بنغلاديشي مقيم في أبوظبي حلمه بالفوز بمبلغ 25 مليون درهم في أحدث سحوبات "بيج تيكت". هذا الفوز ليس مجرد جائزة مالية ضخمة، بل هو تتويج لسنوات من المشاركة المنتظمة والإيمان بالحظ، ويبرز أهمية هذه السحوبات في تغيير حياة الأفراد والمجتمعات في الإمارات العربية المتحدة.

فاز رابح محظوظ بمبلغ 25 مليون درهم في سحب "بيج تيكت" الأخير الذي أُجري يوم الخميس، 3 يوليو.

حامل التذكرة رقم 061080 هو من فاز بالجائزة الضخمة، كما أعلن المضيف ريتشارد خلال البث المباشر. وقد فاز محمد ناصر بلال، وهو مغترب بنغلاديشي، بالمبلغ الضخم في سحب "بيج تيكت" رقم 276.

يعيش عامل الكهرباء البالغ من العمر 43 عاماً في الدولة منذ 14 عاماً، بينما تعيش عائلته في بنغلاديش.

بعد أن سمع عن "بيج تيكت" لأول مرة قبل 12 عاماً، أصبح يشتري التذاكر شهرياً برفقة مجموعة مقربة من الأصدقاء. هذا الشهر، اتضح أن تذكرتهم المشتركة، التي تم شراؤها من كاونتر مطار أبوظبي الدولي، هي الفائزة.

غمرته المشاعر، وقال: "أنا أرتجف الآن؛ لا أصدق أن هذا يحدث. لقد كنت أشتري التذاكر كل شهر على مدار الـ 12 عاماً الماضية، وأحلم دائماً أن أفوز يوماً ما، واليوم تحقق هذا الحلم."

يقول إنه يخطط لتقسيم الجائزة مع أصدقائه الخمسة، ويعتزم بناء منزل لعائلته في بنغلاديش بحصته.

فائزون آخرون وسيارة نيسان باترول

فازت رابحة أخرى بسيارة نيسان باترول في نفس السحب. انتقلت جيثامال وابنها إلى دبي من ولاية كيرالا قبل ثلاث سنوات، بينما يقيم زوجها في الإمارات العربية المتحدة منذ 30 عاماً.1 كان هو أول من اكتشف "بيج تيكت" في العائلة عندما أُطلقت لأول مرة، وقد استمر في شراء التذاكر منذ ذلك الحين، وقام لاحقاً بتقديم بقية أفراد العائلة إليها. ومنذ ذلك الحين، أصبحوا يشترون التذاكر بانتظام بأسماء بعضهم البعض.

مشاركاً حماسه، قال ابن جيثامال: "عائلتنا بأكملها مهتمة جداً بـ 'بيج تيكت'. نحن نشتري التذاكر باستمرار بأسماء بعضنا البعض على أمل أن يفوز أحدهم. إنه شعور رائع أن نعرف أن والدي، بعد كل هذه السنوات من المحاولة، قد فاز أخيراً."

عروض يوليو وسحوبات قادمة مثيرة

يسمح عرض "بيج تيكت" لشهر يوليو للمشاركين بالفوز بما يصل إلى 20 مليون درهم كجائزة كبرى، مع إجراء السحب المباشر في 3 أغسطس. بالإضافة إلى الجائزة الكبرى، سيحصل ستة فائزين على 50 ألف درهم لكل منهم خلال نفس السحب، مما يمنح اللاعبين المزيد من الترقب في تلك الليلة.

في الأسبوع الأخير من يونيو، فاز ثلاثة فائزين محظوظين بمبلغ 150 ألف درهم لكل منهم في "بيج تيكت".

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كل يوم خميس، سيتم منح أربعة فائزين مبلغ 50 ألف درهم لكل منهم. أي ما مجموعه 16 جائزة نقدية سيتم تقديمها قبل إجراء السحب المباشر.

أولئك الذين يشترون تذكرتين نقديتين أو أكثر في معاملة واحدة بين 1 و 24 يوليو، سيتم إدخالهم تلقائياً في مسابقة "بيج وين" (Big Win Contest). سيتم اختيار أربعة مشاركين لحضور السحب المباشر في أبوظبي، وسيحصل كل منهم على جائزة نقدية مضمونة تتراوح بين 20 ألف درهم و 150 ألف درهم. سيتم الإعلان عن أسماء المتأهلين للنهائي في 1 أغسطس عبر موقع "بيج تيكت" الإلكتروني.

ولأولئك الذين يتطلعون إلى شيء على أربع عجلات، تواصل "بيج تيكت" سلسلة سياراتها الفاخرة هذا الشهر بسحبين قادمين: سيارة رينج روفر فيلار في 3 أغسطس، تليها سيارة بي إم دبليو M440i في 3 سبتمبر.

يتضمن عرض يوليو أيضاً عرضاً خاصاً لحزم التذاكر، متاحاً طوال الشهر:

اشترِ 2، واحصل على 1 مجاناً للتذاكر المشتراة عبر الإنترنت.

اشترِ 2، واحصل على 2 مجاناً لتذاكر "بيج تيكت"، و اشترِ 2، واحصل على 3 مجاناً لتذاكر "دريم كار" عند الشراء من كاونترات مطار زايد الدولي ومطار العين.

التذاكر متاحة عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني: www.bigticket.ae أو في الكاونترات الموجودة في مطار زايد الدولي ومطار العين.

إليك مواعيد السحوبات الإلكترونية الأسبوعية:

الأسبوع الأول: من 1 إلى 9 يوليو وتاريخ السحب – 10 يوليو (الخميس)

الأسبوع الثاني: من 10 إلى 16 يوليو وتاريخ السحب – 17 يوليو (الخميس)

الأسبوع الثالث: من 17 إلى 23 يوليو وتاريخ السحب – 24 يوليو (الخميس)

الأسبوع الرابع: من 24 إلى 31 يوليو وتاريخ السحب – 1 أغسطس (الجمعة)

هل يمكن أن يؤثر هذا الفوز الكبير على حياة محمد ناصر بلال وعائلته في بنغلاديش على المدى الطويل؟ وما هي الآثار المحتملة على المجتمع المحلي هناك؟