مقيمو الإمارات يكتشفون جذورهم برحلة البحث عن الأنساب

السفر من أقوى الطرق للشفاء واكتشاف جوانب من شخصيتك لم تكن تعلم بوجودها من قبل. "البحث عن الأنساب" تجربةٌ تُحدث نقلةً نوعيةً، وتزداد شعبيتها بين سكان الإمارات العربية المتحدة. يتطلع عشاق السفر إلى معرفة المزيد عن أسلافهم، ووطنهم، وجميع الأماكن التي يجب عليهم زيارتها للتعرف على شجرة عائلتهم.
يقول "أبيشيك دادلاني"، مؤسس شركة "لوشيسكيبس"، وهي شركة متخصصة في تنظيم معارض السفر في دبي: "عالميًا، تشهد السياحة العائلية زخمًا متزايدًا. أرى في الإمارات العربية المتحدة فرصةً هائلةً بفضل التنوع السكاني الذي تتميز به. فالعائلات هنا تسعى بشكل متزايد إلى رحلات ذات معنى، لا مجرد رحلات فاخرة. أعتقد أن هذا سيصبح أحد أبرز اتجاهات السفر لهذا العقد."
بينما ينبغي أن يتجاوز السفر الفاخر حدود الترف، ينبغي أن يكون ذا معنى. على مر السنين، لاحظ دادلاني أن العديد من العائلات في الإمارات العربية المتحدة ترغب في أكثر من مجرد عطلات مثالية. يوضح قائلاً: "أرادوا رحلات ذات معنى وتواصل. ألهمني ذلك لابتكار رحلات استكشافية. تعيد هذه الرحلات ربط العائلات بجذورها، وتمنحهم شيئًا أثمن بكثير من مجرد ختم جواز سفر، بل ركيزة لتراثهم".
خططت الشركة مؤخرًا لرحلة أنساب بملايين الدولارات لعائلة أوروبية. جابت الرحلة ثلاث قارات وخمس عشرة مدينة، كاشفةً عن أصول العائلة. وطوال الرحلة، أقاموا في نُزُل خاصة، وجزر حصرية، وقصور فخمة، مستمتعين برفاهية لا مثيل لها وانغماس ثقافي لا مثيل له.
ينطلق المسافرون في رحلاتٍ بحثيةٍ عن الأنساب لأسبابٍ مختلفة. فالبعض يسعى لإيجاد معنىً وهدفٍ في السفر، بينما يشعر آخرون بمسؤوليةٍ تجاه معرفة ماضيهم وتعزيز هويتهم. يقول دادلاني: "لاستكشاف الأماكن التاريخية العائلية وأصول الأجداد أهميةٌ بالغة. ربما يعود ذلك إلى الشعور العميق بالانتماء عند المشي في الشوارع التي سكنها أسلافك أو الوقوف داخل منزلٍ بناه أجدادك. إنه يخلق تواصلاً بين الماضي والحاضر والمستقبل. هذه الرحلات ليست شخصيةً فحسب، بل هي أيضاً ذات أثرٍ تحوّلي، فهي تغرس الفخر والانتماء والهوية عبر الأجيال".
مع ذلك، ليس من السهل خوض غمار البحث عن الأنساب. فمجرد وضع مسار رحلة مهمة شاقة. "يبدأ كل بحث بالبحث. نعمل عن كثب مع علماء أنساب ومؤرخين وأمناء أرشيف محترفين يساعدوننا في رسم خريطة لسلالة العائلة. بمجرد اكتشاف المعالم الرئيسية، يُحوّل فريقنا هذه الرحلة إلى رحلة شيقة، حيث نرتب الوصول إلى الأرشيف الخاص، وزيارات إلى منازل الأجداد، وتجارب ثقافية غامرة، ولحظات تأمل تُحيي قصة العائلة."
يبدأ تخطيط رحلة الأنساب بجمع سجلات العائلة، وشهادات الميلاد، والصور القديمة، والتاريخ الشفهي، وبيانات الأرشيف الموثقة، وسجلات التعداد السكاني، وفي بعض الحالات، أدوات تحليل الحمض النووي للأنساب. يتولى أمين الرحلة كل شيء: البحث، والخدمات اللوجستية، والمترجمون الفوريون، والجولات الخاصة، والتذكارات الشخصية. بعد التأكد من جميع الحقائق، يعمل أمين الرحلة على تحويل هذه القصة إلى رحلة حية، يمزج فيها البحث ورواية القصص.
كانت إحدى التجارب التي لا تُنسى لعائلة من أصل هندي تعيش في دبي. امتد تاريخهم عبر شرق أفريقيا والهند. نظّمنا رحلة بدأت في زنجبار، ثم عبر نيروبي، وانتهت في غوجارات، حيث رتّبنا لقاءً لأقارب بعيدين ما زالوا يعيشون في موطن أجدادهم. كانت مشاهدة ثلاثة أجيال تتعانق في تلك المساحة من أكثر اللحظات المؤثرة في مسيرتي المهنية، كما يتذكر دادلاني.
تتحول الإمارات العربية المتحدة إلى بوتقة انصهار لرحلات كهذه. "العديد من العائلات هنا لا يفصلها عن أوطان أجدادها سوى جيل أو جيلين. بالنسبة لهم، استكشاف الجذور ليس مجرد حنين إلى الماضي، بل هو منح أطفالهم شعورًا بالانتماء والهوية في عالم سريع الخطى."
إن الرحلات الأنسابية مبنية على البحث، وهي مليئة بالمعنى، والارتباط، وتستحق كل قرش، وهي مصممة بشكل فاخر مع أسعار باهظة الثمن.
بما أن كل رحلة مصممة خصيصًا، تختلف التكاليف بناءً على عمق البحث والوجهات ومستوى الرفاهية. وللتوضيح، تبدأ تكلفة رحلة إقليمية عادةً من 25,000 دولار أمريكي (91,812 درهمًا إماراتيًا) للعائلة الواحدة لرحلة مدتها أسبوع واحد، بينما قد تصل تكلفة رحلات متعددة البلدان تمتد لعدة أسابيع إلى أكثر من 100,000 دولار أمريكي (367,250 درهمًا إماراتيًا). ويختتم قائلًا: "إنها لحظات التواصل، رؤية طفل يستمع بشغف إلى قصص أجداده، أو رؤية دموع الفرح تذرف عندما يقف شخص ما في منزل أجداده. هذه تجارب تتجاوز الرفاهية المادية. فالعملاء لا يشترون رحلة فحسب؛ بل يستثمرون في إرث لا يُنسى".