مقيمو الإمارات يكتشفون جذورهم برحلة البحث عن الأنساب

بما أن كل رحلة مصممة خصيصًا، تختلف التكاليف بناءً على عمق البحث والوجهات ومستوى الرفاهية. وللتوضيح، تبدأ تكلفة رحلة إقليمية عادةً من 25,000 دولار أمريكي (91,812 درهمًا إماراتيًا) للعائلة الواحدة لرحلة مدتها أسبوع واحد، بينما قد تصل تكلفة رحلات متعددة البلدان تمتد لعدة أسابيع إلى أكثر من 100,000 دولار أمريكي (367,250 درهمًا إماراتيًا). ويختتم قائلًا: "إنها لحظات التواصل، رؤية طفل يستمع بشغف إلى قصص أجداده، أو رؤية دموع الفرح تذرف عندما يقف شخص ما في منزل أجداده. هذه تجارب تتجاوز الرفاهية المادية. فالعملاء لا يشترون رحلة فحسب؛ بل يستثمرون في إرث لا يُنسى".