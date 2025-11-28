مقيمو الإمارات يفضلون قضاء إجازة العيد الوطني في العمرة

سلمان عبيد، المقيم في دبي، هو واحد من العديد من المسلمين الذين سيسافرون لأداء مناسك العمرة خلال إجازة اليوم الوطني هذه. بعد انتظار دام أكثر من 3 سنوات، يستعد التنفيذي للمبيعات البالغ من العمر 29 عاماً أخيراً لرحلته الروحانية.

قال سلمان: "سأذهب مع ثلاثة من أقرب أصدقائي. كنا نخطط جميعاً لهذا منذ وقت طويل، لكن جداول العمل لم تتطابق أبداً. عندما تم الإعلان عن العطلة التي تستمر أربعة أيام، أدركنا أن هذه هي فرصتنا. كنت أنتظر الذهاب... أشعر أن هذا هو الوقت المناسب."

قال سلمان إن الرحلة القصيرة والمفعمة بالمعنى هي شيء كان يتوق إليه. "كنت أرغب في الذهاب عندما زار والداي في وقت سابق، لكنني لم أتمكن من الحصول على إجازة. الآن، عندما رأيت عطلة اليوم الوطني من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر، حجزت على الفور. أنا متحمس وعاطفي بعض الشيء، لأن هذه هي أول عمرة لي."

هو وزملاؤه حجزوا الباقة التي تغطي يومين في المدينة ويومين في مكة، شاملة السفر والتأشيرة والإقامة على مسافة قريبة سيراً من الحرم. قال سلمان: "كل شيء متضمن، لذا كانت الباقة مثالية بالنسبة لنا."

زيادة كبيرة في الطلب

وفقاً لوكلاء العمرة في الإمارات، فإن معظم الباقات على وشك النفاد بالفعل بسبب عطلة نهاية الأسبوع الطويلة. ومع إجازة تمتد لأربعة أيام، اختار العديد من المقيمين، وخاصة العزاب وأولئك الذين يعيشون بعيداً عن عائلاتهم، هذا التوقيت كفرصة مثالية للسفر.

قال شهاب برواد من شركة "ريحان الجزيرة للسياحة": "لقد أحدثت إجازة اليوم الوطني هذا العام دفعة كبيرة." وأضاف: "العديد من العزاب والمقيمين المنفردين يفضلون الرحلات الروحية القصيرة مثل هذه، لأن هيكل الإجازات يناسبهم. لا يحتاجون إلى أخذ أيام إجازة إضافية من العمل."

وأشار شهاب إلى أن الباقات التي كانت تكلف عادة 1,400 درهم ارتفعت لتصل إلى حوالي 1,700 درهم خلال أسبوع اليوم الوطني.

وتابع: "الأمر يرجع أساساً إلى ارتفاع أسعار الفنادق في مكة والمدينة. كلما كانت هناك عطلة نهاية أسبوع طويلة أو فترة إجازة، ترفع الفنادق القريبة من الحرم أسعارها. لكن مع ذلك، الناس يحجزون بسرعة، وكل شيء تقريباً نفد."

على الرغم من قفزة الأسعار، يقول الوكلاء إن المقيمين لم يترددوا. قال شهاب: "معظم الباقات امتلأت حتى قبل أن تبدأ العطلة رسمياً. الناس يريدون الاستفادة من الطقس والإجازة الطويلة."

الطقس والتوقيت الروحي يعززان الاهتمام

كان الطلب مدفوعاً أيضاً بانخفاض درجات الحرارة، مما يجعل أداء المناسك أكثر راحة. قال عاصم مالك، مستشار العمرة في "حكيم تورز آند ترافيلز": "الشتاء هو أفضل موسم للعمرة. الطقس في مكة والمدينة لطيف الآن، لذا يستمتع الناس فعلاً بالمشي وأداء المناسك. هذا سبب آخر لجعل باقاتنا محجوزة بالكامل."

قال عاصم إن شركته شهدت إقبالاً مفاجئاً من المقيمين الذين لا يعيشون مع عائلاتهم. وأضاف: "يشعر الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم أن عطلات نهاية الأسبوع الطويلة هي فرصة للقيام بشيء ذي مغزى. أخبرنا الكثيرون أنهم يريدون قضاء إجازة اليوم الوطني في العبادة."

عرضت الوكالة باقات شاملة تذاكر الطيران، ليومين في المدينة ويومين في مكة، مع التأشيرة، وجولات إرشادية، ووجبات الإفطار، وإقامة في فنادق 4 نجوم. وأضاف شهاب: "هذه الباقات الشاملة هي ما يفضله المقيمون لأن كل شيء مرتب. كل ما يحتاجونه هو إحضار إحرامهم وجواز سفرهم."

الفنادق القريبة من الحرم باهظة الثمن

أوضح الوكلاء أن الارتفاع الطفيف في الأسعار يرجع أساساً إلى طلب الفنادق. قال شهاب: "تصبح الفنادق التي تقع على مسافة قريبة سيراً على الأقدام من الحرم باهظة الثمن خلال عطلات نهاية الأسبوع الطويلة."

لكن المقيمين ما زالوا يختارون الدفع أكثر مقابل الراحة. قال شهاب: "لا أحد يريد إضاعة الوقت في انتظار الحافلات أو المشي من مسافات بعيدة. لذا يتم حجز الغرف القريبة من الحرم أولاً."