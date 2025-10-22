مقيمون ينظفون شوارع المنخول بعد احتفالات ديوالي

وأضاف: «انزعجت من الفوضى، وقررت أن أتخذ خطوة، فقمت بنشر قصة على إنستغرام أعلنت فيها أنني سأقوم بتنظيف الشوارع مساءً ودعوت الآخرين للانضمام إليّ. نمت قرابة الخامسة صباحاً، وعندما استيقظت، شعرت بالدهشة — فقد كانت المنطقة نظيفة تماماً، إذ أن بلدية دبي كانت قد قامت بتنظيفها بحلول السابعة صباحاً».