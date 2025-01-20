مقيمون يفوزون بـ100 ألف درهم : حياة أخرى

"كان الجميع متحمساً لفكرة الفوز بمائة مليون"، يقول دانيل، "لذلك قررت المشاركة، وها أنا الآن هنا!" لكن دانيل لن يتوقف عند مائة ألف درهم. "المائة مليون هي التالية"، يقول، موضحاً خططه للعب مرة أخرى من أجل الفوز بالجائزة الكبرى، على أمل أن يستخدم المال في تعزيز مسيرته المهنية.