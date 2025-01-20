مقيمون يفوزون بـ100 ألف درهم : حياة أخرى
فاز خمسة وافدين محظوظين بجائزة قدرها 100 ألف درهم إماراتي في أحدث سحب لليانصيب في الإمارات العربية المتحدة - من بينهم سيدة ألمانية انتقلت مؤخراً إلى البلاد وباكستاني يعول شقيقيه المكفوفين في وطنه.
تم إطلاق اليانصيب الإماراتي في نوفمبر، وهي أول وأكبر مسابقة يانصيب منظمة في البلاد، وتشمل الجائزة الكبرى "يوم الحظ" 100 مليون درهم.
يتم إدارتها من قبل شركة "ذا جيم إل إل سي"، وهي شركة مقرها أبوظبي حصلت على ترخيص من الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية (GCGRA) في يوليو من هذا العام.
وفيما يلي نظرة على ما يخطط الفائزون المحظوظون للقيام به بالجائزة:
"التعليم مهم جداً"
جاءت "بيليانا وولرت" إلى الإمارات العربية المتحدة في أغسطس/آب الماضي وقررت أن تجرب حظها. وبالنسبة لها، فإن الفوز يمثل فصلاً جديداً ومثيراً في حياتها. وقالت بيليانا: "سأخصص كل الأموال التي سأحصل عليها من فوزي لمدرسة ابني، فالتعليم مهم للغاية".
واعتبرت الفوز بمثابة دفعة معنوية كبيرة لرحلتها في الإمارات العربية المتحدة.
"الـ100 مليون هي التالية"
لم يتوقع الشيف الفلبيني "دانييل هيرمانوس" الفوز في يانصيب الإمارات العربية المتحدة. في البداية تردد في المشاركة، لكن أصدقاءه أقنعوه.
"كان الجميع متحمساً لفكرة الفوز بمائة مليون"، يقول دانيل، "لذلك قررت المشاركة، وها أنا الآن هنا!" لكن دانيل لن يتوقف عند مائة ألف درهم. "المائة مليون هي التالية"، يقول، موضحاً خططه للعب مرة أخرى من أجل الفوز بالجائزة الكبرى، على أمل أن يستخدم المال في تعزيز مسيرته المهنية.
منزل جديد
جاء النيبالي "ديل بادهور" إلى الإمارات العربية المتحدة منذ أربع سنوات وهو يعمل بجد لتحقيق الاستقرار المالي، لكنه يحلم دائماً بامتلاك منزل في نيبال.
بعد فوزه بمبلغ 100 ألف درهم عبر يانصيب الإمارات العربية المتحدة، صرح قائلاً: "ليس لدي منزل خاص بي بعد، وأنا سعيد لأنني سأتمكن أخيراً من بناء واحد في وطني".
هدية السنة الجديدة
يقول "تورال عباسوف"، وهو من أصل أذربيجاني ويعيش في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2007: "لقد كان ذلك قبل يومين من حلول العام الجديد، وكأنه هدية"، متذكراً اللحظة التي تلقى فيها الإشعار الرائع أثناء الدردشة مع أصدقائه.
دعم الأسرة
ويحمل المغترب الباكستاني محمد عدنان عبء عائلته على كتفيه. وباعتباره الابن الأكبر لثلاثة أشقاء، فقد غادر وطنه بحثاً عن فرص أفضل لدعم أسرته بعد وفاة والده.
ويقول: "أخويّ كفيفان، وتقع مسؤوليتهما بالكامل على عاتقي، والآن أستطيع أن أدعمهما بشكل أكبر". وسوف يحدث الفوز بمبلغ 100 ألف درهم فارقاً كبيراً، حيث سيساعده في توفير المزيد من احتياجات أسرته.