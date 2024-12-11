مقيمون يفوزون بجوائز نقدية كبيرة في "بيج تيكت"

قال محمد حنيف، الفائز بجائزة نقدية قيمتها 75 ألف درهم، والذي يقيم في دبي منذ 15 عاماً ويشتري تذاكر الدخول إلى السحوبات الكبرى منذ 3 سنوات: "لقد فوجئت تماماً عندما تلقيت المكالمة. كانت لحظة كنت أتمنى حدوثها طوال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية."

حصل مهاجر هندي آخر، أكاش راج، على 70 ألف درهم. وقال ضاحكاً: "عندما تلقيت المكالمة الفائزة، اعتقدت في البداية أنها عملية احتيال، لذا انتظرت رسالة التأكيد عبر البريد الإلكتروني للتأكد."

على مدى السنوات الأربع الماضية، اعتاد شراء تذاكر التذكرة الكبيرة من حين لآخر مع مجموعة من عشرة أصدقاء. وهو يخطط لتقاسم الجائزة بالتساوي بينهم، ويقول للمشاركين: "استمروا في الشراء، ففرصة الفوز ستأتيكم يوماً ما."

وأضاف موظف التأمين البالغ من العمر 30 عاماً: "الآن، لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة! إنه شعور مذهل بالفوز".