مقيمون يفوزون بجوائز نقدية كبيرة في "بيج تيكت"
بعد ثلاث سنوات من شرائه التذاكر مع مجموعة من 20 صديقاً، فاز عبد الناصر البالغ من العمر 49 عاماً أخيراً بمبلغ 100 ألف درهم في سحب التذكرة الكبرى هذا الأسبوع.
وقال المغترب الهندي: "عندما تلقيت المكالمة الفائزة، غمرتني السعادة، لقد كانت لحظة لا تُنسى". ويخطط المقيم في دبي لتقاسم الجائزة مع أصدقائه وادخار الباقي لزوجته.
وبالإضافة إلى نزار، حصل العديد من الآخرين على جوائز نقدية بمبالغ متفاوتة.
قال محمد حنيف، الفائز بجائزة نقدية قيمتها 75 ألف درهم، والذي يقيم في دبي منذ 15 عاماً ويشتري تذاكر الدخول إلى السحوبات الكبرى منذ 3 سنوات: "لقد فوجئت تماماً عندما تلقيت المكالمة. كانت لحظة كنت أتمنى حدوثها طوال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية."
حصل مهاجر هندي آخر، أكاش راج، على 70 ألف درهم. وقال ضاحكاً: "عندما تلقيت المكالمة الفائزة، اعتقدت في البداية أنها عملية احتيال، لذا انتظرت رسالة التأكيد عبر البريد الإلكتروني للتأكد."
على مدى السنوات الأربع الماضية، اعتاد شراء تذاكر التذكرة الكبيرة من حين لآخر مع مجموعة من عشرة أصدقاء. وهو يخطط لتقاسم الجائزة بالتساوي بينهم، ويقول للمشاركين: "استمروا في الشراء، ففرصة الفوز ستأتيكم يوماً ما."
وأضاف موظف التأمين البالغ من العمر 30 عاماً: "الآن، لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة! إنه شعور مذهل بالفوز".
والفائزة بجائزة قدرها 50 ألف درهم، إم دي ميهندي، من بنغلاديش لكنها تقيم حالياً في الإمارات العربية المتحدة.
هذا الشهر، لا يمنح كل شراء تذكرة المشاركين فرصة للفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 30 مليون درهم في السحب المباشر القادم فحسب، بل يدخلهم أيضاً في السحوبات الأسبوعية للحصول على فرصة للفوز بمليون درهم كل أسبوع طوال شهر ديسمبر.