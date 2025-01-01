مقيمون يضحون براحة رأس السنة لخدمة المجتمع

غالبًا ما تحمل جلساتها في العام الجديد طاقة خاصة. "يشعر الناس بموجة من الأمل والعزيمة في هذا اليوم. إنه لأمر لا يصدق أن نشهد دوافعهم ونساعدهم على تحويلها إلى خطوات قابلة للتحقيق. لهذا السبب لا أتوقف عن العمل في هذا اليوم. هذه هي طريقتي للاحتفال - من خلال مساعدة الآخرين على النمو".