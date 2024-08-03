مقيمون يجلبون عائلاتهم للإمارات هرباً من كوارث بلادهم

"كنت أسافر للعمل لمدة يومين وكان الاتصال بالإنترنت محدودًا. لم أكن أعرف عن الفيضانات التي حدثت في مسقط رأسي. قال شعيب: "لكن عندما عدت إلى الإمارات، رأيت رسالة من زوجتي على الواتساب، تخبرني فيها أن المياه دخلت منزلنا في حي مدينة المصطفى، ولم يناموا طوال الليل".