مقيمون يجلبون عائلاتهم للإمارات هرباً من كوارث بلادهم
في أعقاب الكوارث الأخيرة التي تسببت في دمار واسع النطاق في الهند وباكستان، يعمل المقيمون في الإمارات باتخاذ الترتيبات اللازمة لإحضار عائلاتهم إلى البلاد. يريد المغتربون القلقون أن يكون أحبائهم إلى جانبهم حتى تهدأ الأمطار الغزيرة والفيضانات في وطنهم.
قرر "أفيناش هيغدي"، وهو محامي شركات مقيم في دبي وأصله من مانجالور في كارناتاكا بالهند، إحضار عائلته إلى الإمارات العربية المتحدة بعد أن قامت السلطات بإجلاء العديد من العائلات من مسقط رأسه بسبب الفيضانات.
"منزلنا قريب من نهر كولور الذي يفيض بسبب هطول الأمطار الغزيرة. وقد قامت السلطات بإجلاء معظم الأسر التي تعيش في النهر وما حوله إلى بر الأمان. لذلك، قررت إحضار والدي وشقيقتي إلى دبي حتى يعود الوضع إلى طبيعته.
أدت الأمطار الغزيرة المستمرة على طول الساحل الغربي للهند إلى تعطيل الحياة اليومية في العديد من البلدات والقرى، وتضررت بشدة وغمرت المياه العديد من المنازل.
وقال أفيناش هيغدي: “أنا في انتظار تأشيرة الزيارة لأفراد عائلتي وسوف أقوم بإصدار التذاكر”.
كما اتخذت سابا أنصاري، وهي مقيمة أخرى في دبي، إجراءات لحماية أسرتها من الطقس القاسي في مومباي. حيث تستعد المدينة لزيادة في هطول الأمطار في الأيام المقبلة، حيث أصدرت إدارة الأرصاد الجوية الهندية (IMD) تنبيهًا باللون الأصفر.
وقالت أنصاري: "مؤخراً، انهار مبنى بالقرب من منزلنا في نافي مومباي، ويشعر العديد من السكان بالخوف وقد انتقلوا إلى أماكن مختلفة".
"لقد طلبت من أخي أن يأتي إلى دبي لبضعة أيام حتى تهدأ الأمطار الغزيرة، عادةً ما ينحسر هطول الأمطار في منتصف أغسطس من كل عام”.
العودة في وقت مبكر
كان محمد شعيب، وهو مهندس يقيم في منطقة النهدة بالشارقة، قد أرسل في البداية زوجته وأطفاله إلى مسقط رأسه في لاهور بباكستان، لكن الفيضانات الأخيرة أدت إلى تغيير الخطط. شهدت لاهور هطول أمطار غزيرة في وقت مبكر من يوم الخميس، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل واضطراب واسع النطاق.
"كنت أسافر للعمل لمدة يومين وكان الاتصال بالإنترنت محدودًا. لم أكن أعرف عن الفيضانات التي حدثت في مسقط رأسي. قال شعيب: "لكن عندما عدت إلى الإمارات، رأيت رسالة من زوجتي على الواتساب، تخبرني فيها أن المياه دخلت منزلنا في حي مدينة المصطفى، ولم يناموا طوال الليل".
وعلى الرغم من انخفاض منسوب المياه، إلا أن آثار ذلك تركت الطين والحطام في منزلهم. "عائلتي، التي كان من المقرر أن تعود في 26 أغسطس، ستعود مبكرًا. والدي يأتي أيضا مع عائلتي. وأضاف شعيب: "سيقوم إخوتي بتنظيف المنزل".