مقيمون يتحدون في دبي لتقديم المساعدات إلى لبنان

توافد آلاف المقيمين في دولة الإمارات إلى مركز دبي للمعارض في مدينة المعارض في وقت مبكر من صباح يوم السبت لتعبئة حقائب المساعدات للمتضررين من الأزمة في لبنان. غادر بعضهم منازلهم في وقت مبكر من الساعة السادسة صباحًا للوصول إلى الحدث الذي بدأ في الساعة التاسعة. أحضر العديد منهم مواد للمساهمة، والتي تم جمعها في الموقع بينما اختار آخرون تقديم تبرعات نقدية للجمعيات الخيرية المسجلة في الحدث.