مقيمون يتحدون في دبي لتقديم المساعدات إلى لبنان
توافد آلاف المقيمين في دولة الإمارات إلى مركز دبي للمعارض في مدينة المعارض في وقت مبكر من صباح يوم السبت لتعبئة حقائب المساعدات للمتضررين من الأزمة في لبنان. غادر بعضهم منازلهم في وقت مبكر من الساعة السادسة صباحًا للوصول إلى الحدث الذي بدأ في الساعة التاسعة. أحضر العديد منهم مواد للمساهمة، والتي تم جمعها في الموقع بينما اختار آخرون تقديم تبرعات نقدية للجمعيات الخيرية المسجلة في الحدث.
وقال المسؤولون إن عددا غير متوقع من المتطوعين حضروا لدعم المبادرة.
وقال الدكتور طارق القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي العطاء: "تبلغ سعة القاعة 1000 شخص، وهذا هو عدد الأشخاص الذين كنا نتوقعه. ولكن لدينا بالفعل 2500 متطوع، ونتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 3500 أو 4500 بحلول نهاية الجلسة. كان علينا تغيير الاستراتيجية بسرعة كبيرة لضمان حصول أكبر عدد ممكن من الأشخاص على التجربة. تم تقصير جلسات التعبئة إلى حوالي 40 دقيقة".
وقال إن الصناديق العشرة آلاف التي قام المتطوعون بتعبئتها كانت مجرد جزء من المساعدات المقدمة إلى لبنان. وأضاف: "سنوفر لهم الخيام ومياه الشرب والإمدادات الغذائية ومستلزمات النظافة. كما سنوفر لهم مدربين مناسبين لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم".
حضرت المغتربة الهندية "نشوى رافيق" الحدث مع زوجها وابنها زايد البالغ من العمر خمسة أشهر. وقالت: "لقد ذهبنا في مناسبات سابقة لحزم أمتعتنا إلى غزة وباكستان. إنه أمر قريب جدًا من قلوبنا ونحن سعداء لأننا قادرون على المساهمة بكل ما في وسعنا. إنه أيضًا درس مهم لتعليمه لابننا".
وانضم إلى الزوجين زملاء نشوى، المغترب اللبناني "آلان فرانسيس"، والمواطن الجورجي "جيفي مخيتاريان"، والمغترب الإندونيسي "تارا ساري".
وصل المغتربون البنجلاديشيون "بلبولي" و"ساجور" و"آني وشابلا "مع مجموعة من ثمانية أفراد من العائلة بما في ذلك زينب البالغة من العمر 5 سنوات. غادرت المجموعة منازلهم في ديرة في الساعة 6 صباحًا لاصطحاب مجموعة المتطوعين وشقوا طريقهم إلى مدينة المعارض. قال ساجور: "أردنا أن نبذل قصارى جهدنا لمساعدة لبنان لأننا نعلم أنهم يعانون. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها المساعدة وأردنا القيام بذلك".
وقال أفراد المجموعة الذين سجلوا أسماءهم في الموقع إنهم انتظروا أكثر من ساعة قبل السماح لهم بالدخول إلى صالات التعبئة. وأضاف: "قضينا نحو 45 دقيقة في تعبئة مختلف العناصر في الصندوق. كانت هناك مجموعة متنوعة من العناصر وكانت تغطي كل الضروريات الأساسية تقريبًا".
مساعدة وطنهم
بالنسبة للعديد من المغتربين اللبنانيين، كانت هذه طريقة لمساعدة وطنهم وأحبائهم.
سارة، التي تعيش في الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من 15 عامًا، جاءت إلى الحدث برفقة أطفالها ومجموعة من الأصدقاء. وقالت: "نحن فخورون جدًا بقيام الإمارات العربية المتحدة بهذا. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها مساعدة شعبنا في وطننا".
وقالت سارة إن عائلة زوجها، التي تعيش في جنوب لبنان، غادرت منازلها في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي. وأضافت: "قريته تقع على الحدود وقد دمرت بالكامل الآن. ولهذا السبب كان من المهم بالنسبة لي أن أحضر أطفالي إلى هذا الحدث وأن أساهم بكل ما أستطيع".
وقال ابنها حمزة البالغ من العمر ثماني سنوات إنه وضع عدة مناشف في الصناديق. وأضاف: "آمل أن تكون مفيدة للأشخاص الذين يحصلون عليها. أعلم أن الكثير من الناس يعانون".
وقالت العائلة التي تعود إلى لبنان كل عام إنها لم تتمكن من قضاء سوى فترة قصيرة للغاية في البلاد هذا العام. وقالت سارة: "ذهبنا لقضاء الصيف لكن الوضع كان متقلبًا للغاية لذا بقينا لمدة 10 أيام فقط. نحن قلقون لأننا لا نعرف إلى متى سيستمر هذا الوضع. لكن هذا ليس جديدًا علينا. لقد اعتدنا على هذا الوضع ونعلم أننا سنتغلب عليه".
ووقف المتطوعون في أكثر من 10 محطات لتعبئة مختلف المواد بما في ذلك الحفاضات وأغذية الأطفال والصابون والبسكويت ومنتجات النظافة الشخصية في صناديق تحمل عبارة "الإمارات تقف مع لبنان". وسيتم شحن هذه المواد إلى لبنان كجزء من المساعدات الطارئة التي تقدمها الإمارات العربية المتحدة للبلاد.
غادر المتطوعان تيما ومحمود منزليهما في الساعة 7.30 صباحًا للوصول إلى موقع التعبئة مبكرًا. بالنسبة لهؤلاء المغتربين اللبنانيين، كانت هذه طريقة لمساعدة وطنهم. قالت تيما: "تعيش عائلتي في جنوب لبنان، واضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب القصف. أنا ممتنة لأنهم آمنون. في الوقت الحالي، نساعد في تعبئة هذه الصناديق لأن هذه إحدى الطرق التي يمكننا من خلالها المساعدة. نضع ثلاث بطانيات في كل صندوق ونأمل أن تبقيهم دافئين".
في الساعة الحادية عشرة صباحاً، وبينما كانت الدفعة الأولى من المتطوعين تتجه إلى ساحة انتظار السيارات المزدحمة، كان العشرات منهم يحضرون لتقديم المساعدة. وكان بعضهم يرتدي قمصاناً تدعم لبنان، وكان بعض الأطفال يرتدون شالات بألوان وطنية ملفوفة حول أعناقهم، وكانت إحدى النساء ترسم العلم اللبناني على خدها الأيمن.
وأضاف القرق أن هذا الحدث له أهمية كبيرة بالنسبة للبلاد.
وأضاف أن "الإمارات العربية المتحدة كانت دائما دولة رائدة عندما يتعلق الأمر بالاستجابة الأولية للطوارئ، وقد وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة المجتمع بأكمله للعمل معا لدعم الشعب اللبناني المتضرر من هذه الأزمة، ومن المهم للغاية أن نجمع كل الجنسيات والأديان لإظهار مدى مساعدة هذا المجتمع في الإمارات العربية المتحدة".
ومن المقرر أن تقام فعالية مماثلة في أبوظبي يوم الأحد في محطة السفن السياحية. وقال الدكتور القرق إن فعاليات تعبئة مماثلة ستقام في الأسابيع المقبلة أيضًا.
(بمساهمة من كارين آن مونسي)