مقيمون هنود يتحدون المخاطر لحضور"كومبه ميلا 2025"
لم تتراجع عزيمة رافيندرا كالي، المقيم في دبي منذ عام 1994، رغم التحديات الشخصية والأحداث المأساوية الأخيرة، بينما يستعد للقيام برحلة حج إلى"كومبه ميلا".
وقد شاب المهرجان الهندوسي الذي يستمر 55 يوما، ويجذب ملايين المصلين، مؤخرا تدافع مميت في منطقة سانجام في ماوني أمافاسيا، مما أسفر عن مقتل 30 شخصا على الأقل وإصابة 60 آخرين.
ورغم فقدانه ساقه اليمنى في حادث وقع في دبي عام 2012، إلا أن كالي لا يزال صامداً. وقال لصحيفة خليج تايمز يوم الخميس: "هذه الرحلة هي اختبار للإيمان والعزيمة".
مسلحًا بالعكازات ودعم عائلته، يظل ثابتًا في مهمته، طالبًا الصلاة والبركات عندما ينطلق في 31 يناير.
"يسافر فريقنا المكون من ثمانية أفراد إلى مهرجان كومبه ميلا، وأنا أذهب بصفتي شخصاً من ذوي الهمم. وفي حين تتحدث التقارير الإخبارية عن حشود هائلة، وخطر التدافع، وتحدي المشي لمسافة 12-15 كيلومترًا، فأنا مستعد لهذه الرحلة"، أضاف أحد سكان الكرامة.
التغلب على التحديات الشخصية
وسيبدأ كالي، الذي سيغادر يوم الجمعة، رحلة شاقة. سيسافر أولاً إلى مومباي، حيث سيتوقف هناك لفترة طويلة، قبل أن يواصل رحلته إلى فاراناسي، حيث لم يتمكن من تأمين تذاكر مباشرة إلى وجهته المرغوبة.
"من كاشي (فاراناسي) ستنقلنا سيارة إلى أقرب مكان ممكن من الموقع في براياجراج. ومن هناك، سأقطع المسافة المتبقية على عكازات، لأن التضاريس غير المستوية تجعل الكرسي المتحرك غير عملي. لكنني لن أكون وحدي - ستكون زوجتي وصهري وأصدقاء العائلة المقربون معي. هذا شيء عازم على تحقيقه. أطلب من الجميع البركات والدعاء".
"عندما سمعت لأول مرة عن التدافع، سألت نفسي سؤالين: هل هذا الحادث يخيفني، أم أنه سيعزز عزيمتي؟ كانت الإجابة واضحة - لن يؤدي إلا إلى جعلني أقوى. بمجرد العثور على هذه الإجابة، يصبح العقل حازمًا."
كما أعرب كالي عن رغبته في جلب البركات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، موطنه منذ ثلاثة عقود. وأضاف: "بينما الهند هي مسقط رأسي، فإن الإمارات العربية المتحدة هي المكان الذي عملت فيه وبنيت حياتي. أعتقد أنه من خلال تناول هذه الوجبة المقدسة (شاهي سنان)، سأجلب البركات بشكل غير مباشر لهذه الأمة المزدهرة والآمنة. سأصلي من أجل حكام الإمارات السبع، ومن أجل السلام العالمي، ومن أجل رفاهية عائلتي وأحبائي. التقدم الحقيقي لا يكمن فقط في التكنولوجيا، ولكن في راحة البال والأخوة والاحترام المتبادل".
وعلى نحو مماثل، يستعد مانوج مينون وزوجته لرحلتهما الروحية إلى مهرجان كومبه ميلا، برفقة فريق مكون من 16 شخصًا، لحضور حدث يحدث مرة واحدة فقط كل 144 عامًا.
وقال مينون، مؤكداً على أهمية هذه المناسبة النادرة: "إنها فرصة فريدة من نوعها، تجمع النجوم".
يُعرف مهرجان كومبه ميلا، الذي يقام في ولاية أوتار براديش، بأنه أكبر تجمع بشري في العالم، حيث يجتمع ملايين الأشخاص في مكان واحد يمتد على آلاف الهكتارات.
مسيرة روحانية
وعلى الرغم من التحديات التي يفرضها هذا التجمع الضخم، يشعر الرجل البالغ من العمر 56 عامًا بالإثارة إزاء الطاقة الروحية التي ستحيط بهم. وقال: "إنها فرصة مرة واحدة في العمر لطلب البركات الإلهية وتجربة التصوف عن قرب، وخاصة من خلال مشاهدة رهبان الناجا، الذين نادرًا ما يظهرون".
كانت هذه الرحلة ذات معنى خاص بالنسبة له حيث أكد أنه ينحدر من عائلة روحية ويواصل مسيرته الروحانية مع أطفاله.
وأضاف "هناك ارتباط عميق بزيارة الأماكن الروحانية. تمامًا مثل الشعور بزيارة مكة، حيث يتحد الملايين من الناس في الصلاة، فإن الطاقة الروحانية والهالة التي تشعر بها هي تحويلية". ستشمل الرحلة توقفًا في فاراناسي وبراياجراج وأيوديا ولوكناو.
وأضاف "بعد ذلك سنتوجه إلى كيرالا، حيث نخطط لزيارة موقع ساباريمالا المقدس، لإثراء رحلتهم الروحية بشكل أكبر. وأولئك الذين سينضمون إلينا صائمون بالفعل، ويستعدون لهذه التجربة الروحية العميقة".
وعد عيد الميلاد لهؤلاء كبار السن
بالنسبة لـ آر إل نارايانان البالغ من العمر 68 عامًا، فإن هذه الرحلة هي أكثر من مجرد رحلة - إنها تحقيق لوعد قطعه لزوجته، التي كررت رغبتها في عيد ميلادها الثاني والستين الذي احتفلت به في 29 يناير.
"ستكون الرحلة بالنسبة لنا لمدة 10 أيام. أتطلع إلى الرحلة دون أي قلق. لقد تولت ولاية أوتار براديش (الهند) جميع الترتيبات، ولا أتوقع أي مشاكل بمجرد وصولنا إلى هناك. يُعتقد أن السباحة في ملتقى نهر الجانج ويامونا ونهر ساراسواتي الصوفي تطهر الخطايا وتؤدي إلى الخلاص".
وأوضح أن العدد الذي بدأ بستة أشخاص فقط قبل شهرين ارتفع إلى 15 شخصاً يسافرون من دبي، مع انضمام سبع عائلات إليهم.
وأضاف المقيم في دبي: "سنتوجه أولاً إلى فاراناسي، حيث سنبقى هناك لمدة ثلاثة أيام، ثم سنسافر إلى براياجراج لحضور مهرجان كومبه ميلا. وبعد ذلك، سنزور أيوديا".
تسهيل الترتيبات للآخرين
وفي الوقت نفسه، قام راماكانت ديكسيت، المقيم في دبي، بتسهيل الترتيبات للعديد من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة الراغبين في تجربة مهرجان ماها كومبه ميلا.
وقال: "لقد تجمع ما يقرب من 50 مليون من المصلين في براياجراج لحضور شعائر شاهي سنان (الغمس المقدس)، حيث اختار الكثير منهم البقاء هناك لأسابيع، مما حول المدينة إلى مركز روحي. إن الحجم الهائل للحدث، الذي يحدث مرة كل 144 عامًا، يختبر الحدود الإدارية، ومع ذلك تمكنت الحكومة من توفير الطعام والمأوى مجانًا والحفاظ على النظام. حتى على بعد 200 كيلومتر في لكناو، مسقط رأسي، تنظم السلطات حركة المرور للسيطرة على تدفق الحجاج ".
وأضاف ديكسيت: "إنها تجربة فريدة من نوعها - سواء من حيث الحجم أو الروحانية. إن الغطس المقدس في سانجام والمعارض الكبرى والأجواء التعبدية تجعلها رحلة لا تُنسى ولا بد من زيارتها".