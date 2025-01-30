مقيمون هنود يتحدون المخاطر لحضور"كومبه ميلا 2025"

كما أعرب كالي عن رغبته في جلب البركات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، موطنه منذ ثلاثة عقود. وأضاف: "بينما الهند هي مسقط رأسي، فإن الإمارات العربية المتحدة هي المكان الذي عملت فيه وبنيت حياتي. أعتقد أنه من خلال تناول هذه الوجبة المقدسة (شاهي سنان)، سأجلب البركات بشكل غير مباشر لهذه الأمة المزدهرة والآمنة. سأصلي من أجل حكام الإمارات السبع، ومن أجل السلام العالمي، ومن أجل رفاهية عائلتي وأحبائي. التقدم الحقيقي لا يكمن فقط في التكنولوجيا، ولكن في راحة البال والأخوة والاحترام المتبادل".