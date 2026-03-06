مقيمون في الإمارات يجددون العهد: "نحن هنا لنبقى"

قالت إنه بصرف النظر عن امتلاك المنازل والعديد من الشركات والحيوانات الأليفة وبناء حياتها بأكملها في هذا البلد، كان لديها أسباب أخرى للرغبة في البقاء. “ما يجعل الإمارات تشعر وكأنها وطن، حتى في اللحظات غير المؤكدة، هو قوة المجتمع،” قالت. “الناس يهتمون ببعضهم البعض حقًا هنا. الجيران يتفقدون بعضهم، والأصدقاء يتجمعون حول بعضهم، والحياة اليومية تستمر بطمأنينة هادئة. قد لا تكون عائلتنا المباشرة موجودة دائمًا هنا، ولكن لدي بعض من أفضل الأصدقاء في دبي ونتجمع وندعم بعضنا البعض بأكثر الطرق ولاءً.”

وقالت إن هذا الشعور المجتمعي، بالإضافة إلى شعور البلاد’ بالأمان والقيادة، يخلق إحساسًا بالانتماء يجعل العديد من المقيمين يختارون البقاء.

العودة إلى دبي

اختار بعض المقيمين الذين علقوا خارج البلاد عندما دخل إغلاق المجال الجوي حيز التنفيذ، العودة إلى الإمارات بدلاً من الذهاب إلى بلدانهم.

كانت آن ماثيو، الوافدة في دبي، في جورجيا مع زوجها وابنتها في عطلة قصيرة مع مجموعة سياحية عندما بدأ إغلاق المجال الجوي. بعد أن تقطعت بهم السبل هناك لمدة أربعة أيام، تمكنت المجموعة من العودة إلى الإمارات يوم الخميس. “لقد كان وقتًا مقلقًا، لكن فكرة العودة إلى وطننا لم تخطر ببالنا أبدًا،” قالت. “لقد ولدت وترعرعت في الإمارات، وهذا هو الوطن الوحيد الذي عرفته على الإطلاق. لقد بنينا حياتنا كلها هنا. أريد البقاء في البلاد خلال كل صعود وهبوط ولا أستطيع حتى أن أحلم بالعيش في أي مكان آخر.”

لم تكن الوحيدة. في السابق، غرد الرئيس التنفيذي لتطبيق تيليجرام، بافيل دوروف، بأنه لا يستطيع الانتظار للعودة إلى البلاد، مشيرًا إلى أنه بالنظر إلى معدلات الجريمة في أوروبا، فإن دبي كانت “أكثر أمانًا إحصائيًا حتى مع تحليق الصواريخ” - وهي ملاحظة وافق عليها إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس.

المغترب الهندي محمد رفيق صديقي مقيم في الإمارات منذ عام 1979، وقال إنه سعيد جدًا بالاستمرار في الإقامة هنا. قال: “لقد عشت هنا لما يقرب من أربعة عقود، وبنيت حياتي وربيت عائلتي.” وأضاف: “الآن، أحفادي يكبرون هنا. منذ أن بدأت التصعيدات يوم السبت، لم أشعر حتى ببارقة خوف في قلبي. لماذا يجب أن أشعر؟ أعلم أن قادة هذا البلد سيهتمون بنا بأفضل شكل ممكن. بالنسبة لي، لا يهم كم ستستمر التصعيدات أو مدى شدتها، أريد البقاء هنا.”