مقيمون في الإمارات يجددون العهد: "نحن هنا لنبقى"

لقد استجاب الوافدون في الإمارات، بدءًا من المشاهير وصولاً إلى المقيمين منذ فترة طويلة، بحب وإعجاب كبيرين بالبلاد. رسائل الوحدة، واتجاه الهاشتاج، والثناء على قادة البلاد’، ليست سوى بعض الطرق التي استجابوا بها.
بالنسبة لناتاشا هاثرال، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة TishTash، كانت دبي وطنًا لمدة 16 عامًا، والمغادرة هي “الملاذ الأخير”. وقالت إنها غمرت بالرسائل من أصدقائها وعائلتها في المملكة المتحدة يسألونها عما إذا كانت ستغادر أو تُجلى. “لم أفكر في الأمر حتى،” اعترفت. “الطريقة التي تعاملت بها قيادة البلاد’ مع كل شيء خلقت ثقة حقيقية، وهذا الشعور بالأمان يعني أن المقيمين يشعرون بالثقة في البقاء، ودعم مجتمعاتهم، ومواصلة الحياة.”
قالت إنه بصرف النظر عن امتلاك المنازل والعديد من الشركات والحيوانات الأليفة وبناء حياتها بأكملها في هذا البلد، كان لديها أسباب أخرى للرغبة في البقاء. “ما يجعل الإمارات تشعر وكأنها وطن، حتى في اللحظات غير المؤكدة، هو قوة المجتمع،” قالت. “الناس يهتمون ببعضهم البعض حقًا هنا. الجيران يتفقدون بعضهم، والأصدقاء يتجمعون حول بعضهم، والحياة اليومية تستمر بطمأنينة هادئة. قد لا تكون عائلتنا المباشرة موجودة دائمًا هنا، ولكن لدي بعض من أفضل الأصدقاء في دبي ونتجمع وندعم بعضنا البعض بأكثر الطرق ولاءً.”
وقالت إن هذا الشعور المجتمعي، بالإضافة إلى شعور البلاد’ بالأمان والقيادة، يخلق إحساسًا بالانتماء يجعل العديد من المقيمين يختارون البقاء.
اختار بعض المقيمين الذين علقوا خارج البلاد عندما دخل إغلاق المجال الجوي حيز التنفيذ، العودة إلى الإمارات بدلاً من الذهاب إلى بلدانهم.
كانت آن ماثيو، الوافدة في دبي، في جورجيا مع زوجها وابنتها في عطلة قصيرة مع مجموعة سياحية عندما بدأ إغلاق المجال الجوي. بعد أن تقطعت بهم السبل هناك لمدة أربعة أيام، تمكنت المجموعة من العودة إلى الإمارات يوم الخميس. “لقد كان وقتًا مقلقًا، لكن فكرة العودة إلى وطننا لم تخطر ببالنا أبدًا،” قالت. “لقد ولدت وترعرعت في الإمارات، وهذا هو الوطن الوحيد الذي عرفته على الإطلاق. لقد بنينا حياتنا كلها هنا. أريد البقاء في البلاد خلال كل صعود وهبوط ولا أستطيع حتى أن أحلم بالعيش في أي مكان آخر.”
لم تكن الوحيدة. في السابق، غرد الرئيس التنفيذي لتطبيق تيليجرام، بافيل دوروف، بأنه لا يستطيع الانتظار للعودة إلى البلاد، مشيرًا إلى أنه بالنظر إلى معدلات الجريمة في أوروبا، فإن دبي كانت “أكثر أمانًا إحصائيًا حتى مع تحليق الصواريخ” - وهي ملاحظة وافق عليها إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس.
المغترب الهندي محمد رفيق صديقي مقيم في الإمارات منذ عام 1979، وقال إنه سعيد جدًا بالاستمرار في الإقامة هنا. قال: “لقد عشت هنا لما يقرب من أربعة عقود، وبنيت حياتي وربيت عائلتي.” وأضاف: “الآن، أحفادي يكبرون هنا. منذ أن بدأت التصعيدات يوم السبت، لم أشعر حتى ببارقة خوف في قلبي. لماذا يجب أن أشعر؟ أعلم أن قادة هذا البلد سيهتمون بنا بأفضل شكل ممكن. بالنسبة لي، لا يهم كم ستستمر التصعيدات أو مدى شدتها، أريد البقاء هنا.”
لجأ بعض المقيمين إلى وسائل التواصل الاجتماعي لنشر قصص إيجابية عن الإمارات. كيت ميدتون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Acorn Strategy، استخدمت لينكد إن لبدء هاشتاج #OurUAEStory. كتبت في منشورها: “إحصائيًا، لا يزال البقاء في الإمارات أكثر أمانًا من العديد من الدول الأخرى حول العالم.” وأضافت: “ربما يجب أن يكون ذلك بمثابة دعوة للاستيقاظ للقادة في أماكن أخرى.”
دعت متابعيها لاستعادة قصتهم حول العيش في الإمارات عن طريق نشر صورة سيلفي ليومهم واستخدام الهاشتاج. “دعونا نحاسب وسائل الإعلام الدولية على عدم الدقة والمبالغة في إثارة واقعنا، دعونا نظهر كيف هو الحال حقًا هنا الآن.”
لجأ العديد من المقيمين الآخرين في الإمارات، بمن فيهم المشاهير وغيرهم من السكان، إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن دعمهم لبلادهم وعزمهم على البقاء هنا في الوقت الحالي.
