مقيمون في الإمارات قلقون من خطط تغيير قوانين الجنسية الأمريكية

"أمينة ت"، وهي امرأة سودانية أخرى متزوجة حديثًا وتتوق إلى تكوين أسرة، تعجب بالخطوات التي اتخذها الآباء مثل فاطمة. تقول: "مع كل ما يحدث في السودان، يبدو المستقبل غير مؤكد للغاية. إن سماع خطط ترامب يجعلني أكثر تصميمًا على ضمان حصول أطفالي على نفس الفرص. أولئك الذين تحركوا قبل هذه التغييرات محظوظون حقًا".