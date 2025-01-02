مقيمة هندية تبدأ العام الجديد بمليون درهم من"بيج تيكت"

تستقبل "التذكرة الكبيرة" العام 2025 بعرضها الترويجي في يناير، حيث تقدم جائزة مضمونة بقيمة 25 مليون درهم إماراتي وأكثر من ذلك بكثير. كل أسبوع في يناير، سيحصل حامل تذكرة محظوظ على جائزة بقيمة مليون درهم إماراتي خلال السحوبات الإلكترونية الأسبوعية.

كما يعود شهر يناير مرة أخرى لمسابقة التذكرة الكبيرة. فإذا قام المشاركون بشراء تذكرتين كبيرتين على الأقل مرة واحدة بين الأول والسادس والعشرين من يناير، فسوف يحصلون على فرصة الانضمام إلى السحب المباشر النهائي في الثالث من فبراير. وسوف يشارك أربعة محظوظين في مسابقة الفوز الكبير للفوز بجوائز نقدية مضمونة تتراوح بين 20 ألف درهم إلى 150 ألف درهم.

وتتيح مسابقة التذكرة الكبيرة أيضاً للمشاركين فرصة الفوز بسيارتين فاخرتين - سيارة (بي إم دبليو إم 440 أيه) في 3 فبراير أو سيارة رانج روفر فيلر في السحب المباشر في 3 مارس.