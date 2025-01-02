مقيمة هندية تبدأ العام الجديد بمليون درهم من"بيج تيكت"
ولدت ونشأت "جورجينا جورج" في الإمارات العربية المتحدة وتقيم فيها بفخر. بدأت عام 2025 بإنجاز كبير حيث فازت بمليون درهم في السحب الإلكتروني الأخير للمليونيرات لهذا العام، وانضمت إلى قائمة الفائزين في مسابقة "بيج تيكت".
تعيش المصرفية البالغة من العمر 46 عاماً، والتي تنحدر من ولاية كيرالا، في دبي مع زوجها وأطفالها. بدأت رحلتها مع "بيج تيكت" قبل خمس سنوات، عندما كانت تشتري التذاكر شهرياً تقريباً من زملائها.
لكن التذكرة التي غيرت حياتها كانت شراءً عفوياً قامت به مع زوجها، فقط لاختبار حظهما.
قالت جورجينا: "مثل العديد من الفائزين، كان رد فعلي الأولي هو عدم التصديق. لأكون صادقة، لم أكن على دراية كاملة بصوت ريتشارد، لذا كان أول ما خطر ببالي أنه قد يكون عملية احتيال. ولكن عندما أدركت الواقع، سيطر عليّ شعور هائل من الفرح والإثارة."
"أخطط لإعادة استثمار المبلغ وتوجيهه نحو التعليم العالي لأطفالي. لقد ملأني هذا الفوز بالتفاؤل وشجعني على الاستمرار في المشاركة في سحوبات التذاكر الكبيرة."
العب للحصول على جائزة 25 مليون درهم
تستقبل "التذكرة الكبيرة" العام 2025 بعرضها الترويجي في يناير، حيث تقدم جائزة مضمونة بقيمة 25 مليون درهم إماراتي وأكثر من ذلك بكثير. كل أسبوع في يناير، سيحصل حامل تذكرة محظوظ على جائزة بقيمة مليون درهم إماراتي خلال السحوبات الإلكترونية الأسبوعية.
كما يعود شهر يناير مرة أخرى لمسابقة التذكرة الكبيرة. فإذا قام المشاركون بشراء تذكرتين كبيرتين على الأقل مرة واحدة بين الأول والسادس والعشرين من يناير، فسوف يحصلون على فرصة الانضمام إلى السحب المباشر النهائي في الثالث من فبراير. وسوف يشارك أربعة محظوظين في مسابقة الفوز الكبير للفوز بجوائز نقدية مضمونة تتراوح بين 20 ألف درهم إلى 150 ألف درهم.
وتتيح مسابقة التذكرة الكبيرة أيضاً للمشاركين فرصة الفوز بسيارتين فاخرتين - سيارة (بي إم دبليو إم 440 أيه) في 3 فبراير أو سيارة رانج روفر فيلر في السحب المباشر في 3 مارس.
تتوفر التذاكر عبر الإنترنت على www.bigticket.ae أو في المكاتب المتواجدة في مطار زايد الدولي ومطار العين.