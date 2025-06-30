مقيمة في دبي تقود حملة لإنقاذ عمالة منزلية من الاستغلال والغرامات

غرامات تجاوز مدة الإقامة بلغت 81,450 درهماً إماراتياً

رغم نجاح مساعدة العمال في الحصول على جوازات سفرهم، قررت جيسيكا أن مهمتها لم تنتهِ. تواصلت مع أعضاء مجتمع الوافدين البريطانيين عبر الإنترنت للمساعدة في مراجعة السير الذاتية للعمال الثمانية وتسجيل بعضهم في تدريب على رعاية الأطفال. دعتهم المقيمة في دبي إلى منزلها، وجمعت بياناتهم، وحسبت غرامات تأشيراتهم المستحقة.

يواجه الثمانية غرامات إجمالية قدرها 81,450 درهماً إماراتياً لتجاوزهم مدة الإقامة. وأكدت: "أعمل مع محامين لإعفائهم من غراماتهم. لقد جمعنا ملفاً، ونأمل أن يُدرك المسؤولون أنها قضية إنسانية. إنهم الضحايا، وقد وقعوا في بيئة استغلالية".

لم تتلقَ صحيفة "خليج تايمز" رداً على استفسارتها عبر البريد الإلكتروني لـ ن. إ.. ومع ذلك، نأى بنفسه عبر الهاتف عن وكالة الخادمات التي وظّفهن، وادّعى أنه قطع علاقته بهن. تجدر الإشارة إلى أن الرخصة التجارية للشركة، التي حصلنا على نسخة منها، تُدرج اسم ن. إ. في عنوانها.

عند سؤاله عن سبب مصادرة جوازات سفر عمال النظافة، ادعى ن. إ. أن الشركة كانت تسعى للحصول على تأشيرات جديدة، والتي كانت قيد الإجراء، وأن بعضهم قد تكبد غرامات لتجاوز مدة إقامتهم. ووفقاً لجوازات سفر العمال، كان العديد منهم يعملون لديه بالفعل عندما أطلقت الإمارات برنامج العفو لعام 2024 للوافدين غير النظاميين المغرمين. رفض ن. إ. مواصلة الحديث دون حضور محاميه.

فرصة العفو الضائعة

وكان المواطنان البنغلاديشيان ألامجير وتوشار اثنان من العمال الآخرين الذين زعموا أن شركة ن. إ. وظفتهم في 9 سبتمبر 2024، مع وعود بتأشيرات عمل وتوظيف.

انتهت صلاحية تأشيرة عمل ألامجير في أغسطس/آب 2024، وتكبد غرامات شهرية لتجاوزه مدة الإقامة. قال ألامجير: "أكد لي ن. إ. أنه سيُصلح كل شيء، فوثقنا به. اصطحبنا إلى المكاتب، وأخذ بصماتنا، بل واصطحبنا إلى مركز تسهيل". خلال برنامج العفو الإماراتي، طلبوا من ن. إ. مساعدتهم في تسوية تأشيراتهم، لأنه كان يحتفظ بجوازات سفرهم.

مع ذلك، يقول كلٌّ من ألامجير وتوشار إن شركة ن. إ. ظلت تماطل طوال فترة العفو التي استمرت شهرين. ويزعمان أنه في اليوم الأخير قبل الموعد النهائي المحدد في أكتوبر، حصل على تصريح خروج من الشارقة كان سيسمح لهما بمغادرة الإمارات دون دفع غرامات. لكنه امتنع عن تسليم الوثائق، التي انتهت صلاحيتها بعد 14 يوماً. وقال ألامجير: "أُدين الآن بغرامات تزيد عن 12,000 درهم، ولا أملك عملاً مناسباً".

توشار، الذي وصل بتأشيرة زيارة في مارس 2023، كان يعمل في وظائف مؤقتة عندما انضم إلى شركة ن. إ.. قال توشار، الذي يواجه الآن غرامة قدرها 33 ألف درهم: "ظل يعدنا بمنحنا تأشيرة لكنه لم يفِ بها. فوتنا العفو أيضاً. لو كنت أعلم أنه لن يساعد، لتوليتُ الأمر بنفسي وعدتُ إلى الوطن. لا أحد يريد العيش بشكل غير قانوني".

جاست لايف

تعلق وكالة الشريك

رداً على استفسار من صحيفة خليج تايمز ، ذكرت شركة جاست لايف أنها أجرت مراجعة داخلية لحجز جيسيكا وفحصت ممارسات التوظيف لدى الوكالة الشريكة.

أشارت إلى أن الوكالات المدرجة على منصتها يجب أن تمتلك رخصة تجارية سارية المفعول في دولة الإمارات العربية المتحدة وأن توقع اتفاقية. "تُلزم هذه الاتفاقية الوكالة بضمان أن يكون كل متخصص تُوفِّره [للعملاء] مقيماً قانونياً ولديه تأشيرة عمل سارية وبطاقة هوية إماراتية؛ ويجب تحميل جميع الوثائق على المنصة قبل الحجز الأول وتجديدها خلال ثلاثين يوماً من انتهاء صلاحيتها، وإلا فسيتم إيقاف المهني عن العمل".

مع ذلك، في حالة نوريسيل، يبدو أن هذه الإجراءات لم تُطبّق. رداً على استفسار لاحق من صحيفة خليج تايمز بشأن تطبيق هذه الإجراءات في قضية نوريسيل، صرحت جاست لايف بأنها اتخذت "خطوة فورية واحترازية، وتم تعليق حساب الوكالة الشريكة على منصتها". وأضافت أنها منحت الوكالة الشريكة "مساراً علاجياً موثقاً لمعالجة المشكلات التي تم تحديدها"، وأبلغتها بأن "عدم معالجة هذه المشكلات سيؤدي إلى تعليق الحساب نهائياً".

حتى وقت إعداد هذا التقرير، لم تتمكن صحيفة "خليج تايمز" من التحقق من "مسار المعالجة الموثق" المذكور. وأكدت شركة "جست لايف" أنها تعمل كسوق إلكتروني فقط، مضيفةً أنه على الرغم من أن شركة "نوريسيل" لم تكن "مُوظَّفة بشكل مباشر" لديها، إلا أنها "تولي اهتماماً بالغاً لثقة العملاء في اسم "جست لايف"، ونحن نأخذ هذه الثقة على محمل الجد".

وسلطت الشركة الضوء على التدابير التي نفذتها لدعم رعاية العمال، بما في ذلك قناة إبلاغ سرية، وحوافز مباشرة للمهنيين، وصرف الإكراميات عبر بطاقات الدفع المسبق.

وبشكل منفصل، أكدت شركة جست لايف لجيسيكا أنها ستجري عمليات تدقيق داخلية لجميع الموظفين البالغ عددهم 3900 موظف المسجلين في المنصة لمعالجة أي إغفالات.

وأضافت الشركة أنها تعمل على "تعزيز عمليات الرقابة عبر شبكة الشركاء الأوسع نطاقاً للتأكد من الاستمرار في الامتثال لمعايير العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة".

ماذا يقول قانون العمل

وفقاً لحسام زكريا، المستشار القانوني الأول في دبي والمتخصص في قضايا الشركات المعقدة، يجب على الشركات التي توظف عمالاً عبر أطراف ثالثة إجراء العناية الواجبة قبل جلبهم إلى منازل المقيمين. ووفقاً لقوانين العمالة المنزلية في الإمارات العربية المتحدة، يتعين على الشركات التحقق من امتلاك العمال لتصاريح عمل سارية المفعول ووثائق رسمية.

عندما تستخدم شركة عاملات منازل دون وثائق رسمية، فإنها قد تواجه عواقب قانونية جسيمة. وبموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن العمالة المنزلية، تُعتبر وكالات التوظيف جهات توظيف في حالات التوظيف المؤقت، وهي مسؤولة عن ضمان حصول العاملات على الوثائق الرسمية والوضع القانوني المناسبين، وفقاً لما قاله زكريا.

وأضاف أن "قانون دولة الإمارات العربية المتحدة يحظر صراحةً استغلال العمال، بما في ذلك مصادرة جوازات السفر، وعدم إصدار تأشيرات عمل سليمة، وعدم دفع الرواتب. هذه الممارسات غير قانونية بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تؤدي إلى عقوبات صارمة".

مصادرة جوازات السفر محظورٌ تماماً ويُعتبر غير قانوني في الإمارات العربية المتحدة. قد تشمل عقوبات المخالفين السجن وغراماتٍ تصل إلى 20,000 درهم.