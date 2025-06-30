مقيمة في دبي تقود حملة لإنقاذ عمالة منزلية من الاستغلال والغرامات

أصبحت إحدى المقيمات في دولة الإمارات العربية المتحدة بطلة غير متوقعة لمجموعة من العمال غير المسجلين بعد أن أخذت على عاتقها مساعدتهم على الانفصال عن صاحب العمل.
كثيراً ما كانت الوافدة البريطانية "جيسيكا مادي" تستأجر خدمات إحدى العاملات، نوريسيل (36 عاماً) (حُجب اسمها الكامل بناءً على طلبها)، بالساعة من إحدى شركات التنظيف الرائدة في الإمارات. ولكن عندما وصلت العاملة الفلبينية إلى منزل جيسيكا في 9 أبريل/نيسان، وهي تعرج بسبب إصابة في قدمها، أثار ذلك سلسلة من الأحداث التي منحت نوريسيل وآخرين أملاً في وضع صعب.
تقول جيسيكا، البالغة من العمر 30 عاماً: "سألتها إن كانت قد راجعت طبيباً. فأخبرتني أنها لا تستطيع تحمل تكاليف يوم إجازة أو زيارة عيادة؛ فليس لديها تأمين صحي لأنها لا تملك تأشيرة عمل سارية. فوجئت، فالعمل في الإمارات العربية المتحدة بدون تصريح غير قانوني".
جلسوا واتصلوا بصاحب عمل نوريسيل، ن. إ. (اسم مستعار) ، الذي "صرخ في وجه العاملة وسبها"، وفقاً لجيسيكا، التي استمعت إلى المحادثة. عندما تدخلت، ادعى أن تأشيرة نوريسيل "قيد المعالجة". مع ذلك، قالت الفلبينية إنها تعمل لديه منذ أكثر من أربعة أشهر. في الإمارات العربية المتحدة، عادةً ما تُعالج تأشيرات العمل في غضون أسبوع.
تقدمت جيسيكا بشكوى إلى منصة "جست لايف"، التي استخدمتها لحجز الخدمة. قالت جيسيكا: "تلقيتُ اتصالاً خلال عشر دقائق، وأخبروني أن نوريسيل ليست موظفتهم، بل تم التعاقد معها من قِبل جهة خارجية". وأضافت: "حجزتُ الخدمة من خلالهم، وليس من خلال وكالة مجهولة يتعاقدون معها من قِبل جهة خارجية، لذا توقعتُ منهم إجراءَ عملية تقصي حقائق".
وصلت نوريسيل إلى الإمارات العربية المتحدة قادمة من الفلبين في عام 2022. وعملت كخادمة منزلية في العين لمدة عامين، وعندما انتهى عقدها، عادت إلى البلاد بتأشيرة زيارة بينما واصلت البحث عن عمل.
خلال هذه الفترة، عرض ن. إ. على نوريسيل وظيفةً أثناء وجودها بتأشيرة زيارة. بدأت العمل في ديسمبر كعاملة منزلية براتب شهري قدره 2000 درهم. قالت نوريسيل: "أخذ جواز سفري بعد أن وعدني بوظيفة؛ لم يكن لدي خيارٌ قط". عندما سألت جيسيكا نوريسيل عن سبب استمرارها في العمل لدى صاحب عملها، أخبرها نوريسيل أن ن. إ. يحتفظ بجواز سفرها و"غير راغب في تسليمه".
لحل المشكلة، اصطحبت جيسيكا نوريسيل إلى مركز شرطة البرشاء للإبلاغ عن ظروف عملها ومصادرة جواز سفرها. طلبت الشرطة منهما التوجه إلى مكتب شركة ن. إ. واستدعاء الدوريات. عند وصولهما إلى شقة السطوة، انضم إليهما سبعة عمال آخرين بدون وثائق - قالوا إنهم جميعاً عملوا لدى شركة ن. إ. بنفس الطريقة دون تأشيرات سارية - على أمل استعادة جوازات سفرهم.
تحدثت صحيفة "خليج تايمز" مع مدير العقار في المبنى، الذي أكد أن دورية شرطة دبي استجابت لبلاغ السيدات، وتعاونت مع مالك الشقة لإجبار "ن. إ." على إعادة جوازات السفر، الذي سلمها في النهاية لأمن المبنى. ومع ذلك، استمر "ن. إ." في تهديد وترهيب العمال عبر رسائل واتساب الصوتية - التي حصلت عليها "خليج تايمز" - محذراً إياهم من الانتقام.
رغم نجاح مساعدة العمال في الحصول على جوازات سفرهم، قررت جيسيكا أن مهمتها لم تنتهِ. تواصلت مع أعضاء مجتمع الوافدين البريطانيين عبر الإنترنت للمساعدة في مراجعة السير الذاتية للعمال الثمانية وتسجيل بعضهم في تدريب على رعاية الأطفال. دعتهم المقيمة في دبي إلى منزلها، وجمعت بياناتهم، وحسبت غرامات تأشيراتهم المستحقة.
يواجه الثمانية غرامات إجمالية قدرها 81,450 درهماً إماراتياً لتجاوزهم مدة الإقامة. وأكدت: "أعمل مع محامين لإعفائهم من غراماتهم. لقد جمعنا ملفاً، ونأمل أن يُدرك المسؤولون أنها قضية إنسانية. إنهم الضحايا، وقد وقعوا في بيئة استغلالية".
لم تتلقَ صحيفة "خليج تايمز" رداً على استفسارتها عبر البريد الإلكتروني لـ ن. إ.. ومع ذلك، نأى بنفسه عبر الهاتف عن وكالة الخادمات التي وظّفهن، وادّعى أنه قطع علاقته بهن. تجدر الإشارة إلى أن الرخصة التجارية للشركة، التي حصلنا على نسخة منها، تُدرج اسم ن. إ. في عنوانها.
عند سؤاله عن سبب مصادرة جوازات سفر عمال النظافة، ادعى ن. إ. أن الشركة كانت تسعى للحصول على تأشيرات جديدة، والتي كانت قيد الإجراء، وأن بعضهم قد تكبد غرامات لتجاوز مدة إقامتهم. ووفقاً لجوازات سفر العمال، كان العديد منهم يعملون لديه بالفعل عندما أطلقت الإمارات برنامج العفو لعام 2024 للوافدين غير النظاميين المغرمين. رفض ن. إ. مواصلة الحديث دون حضور محاميه.
وكان المواطنان البنغلاديشيان ألامجير وتوشار اثنان من العمال الآخرين الذين زعموا أن شركة ن. إ. وظفتهم في 9 سبتمبر 2024، مع وعود بتأشيرات عمل وتوظيف.
انتهت صلاحية تأشيرة عمل ألامجير في أغسطس/آب 2024، وتكبد غرامات شهرية لتجاوزه مدة الإقامة. قال ألامجير: "أكد لي ن. إ. أنه سيُصلح كل شيء، فوثقنا به. اصطحبنا إلى المكاتب، وأخذ بصماتنا، بل واصطحبنا إلى مركز تسهيل". خلال برنامج العفو الإماراتي، طلبوا من ن. إ. مساعدتهم في تسوية تأشيراتهم، لأنه كان يحتفظ بجوازات سفرهم.
مع ذلك، يقول كلٌّ من ألامجير وتوشار إن شركة ن. إ. ظلت تماطل طوال فترة العفو التي استمرت شهرين. ويزعمان أنه في اليوم الأخير قبل الموعد النهائي المحدد في أكتوبر، حصل على تصريح خروج من الشارقة كان سيسمح لهما بمغادرة الإمارات دون دفع غرامات. لكنه امتنع عن تسليم الوثائق، التي انتهت صلاحيتها بعد 14 يوماً. وقال ألامجير: "أُدين الآن بغرامات تزيد عن 12,000 درهم، ولا أملك عملاً مناسباً".
توشار، الذي وصل بتأشيرة زيارة في مارس 2023، كان يعمل في وظائف مؤقتة عندما انضم إلى شركة ن. إ.. قال توشار، الذي يواجه الآن غرامة قدرها 33 ألف درهم: "ظل يعدنا بمنحنا تأشيرة لكنه لم يفِ بها. فوتنا العفو أيضاً. لو كنت أعلم أنه لن يساعد، لتوليتُ الأمر بنفسي وعدتُ إلى الوطن. لا أحد يريد العيش بشكل غير قانوني".
رداً على استفسار من صحيفة خليج تايمز ، ذكرت شركة جاست لايف أنها أجرت مراجعة داخلية لحجز جيسيكا وفحصت ممارسات التوظيف لدى الوكالة الشريكة.
أشارت إلى أن الوكالات المدرجة على منصتها يجب أن تمتلك رخصة تجارية سارية المفعول في دولة الإمارات العربية المتحدة وأن توقع اتفاقية. "تُلزم هذه الاتفاقية الوكالة بضمان أن يكون كل متخصص تُوفِّره [للعملاء] مقيماً قانونياً ولديه تأشيرة عمل سارية وبطاقة هوية إماراتية؛ ويجب تحميل جميع الوثائق على المنصة قبل الحجز الأول وتجديدها خلال ثلاثين يوماً من انتهاء صلاحيتها، وإلا فسيتم إيقاف المهني عن العمل".
مع ذلك، في حالة نوريسيل، يبدو أن هذه الإجراءات لم تُطبّق. رداً على استفسار لاحق من صحيفة خليج تايمز بشأن تطبيق هذه الإجراءات في قضية نوريسيل، صرحت جاست لايف بأنها اتخذت "خطوة فورية واحترازية، وتم تعليق حساب الوكالة الشريكة على منصتها". وأضافت أنها منحت الوكالة الشريكة "مساراً علاجياً موثقاً لمعالجة المشكلات التي تم تحديدها"، وأبلغتها بأن "عدم معالجة هذه المشكلات سيؤدي إلى تعليق الحساب نهائياً".
حتى وقت إعداد هذا التقرير، لم تتمكن صحيفة "خليج تايمز" من التحقق من "مسار المعالجة الموثق" المذكور. وأكدت شركة "جست لايف" أنها تعمل كسوق إلكتروني فقط، مضيفةً أنه على الرغم من أن شركة "نوريسيل" لم تكن "مُوظَّفة بشكل مباشر" لديها، إلا أنها "تولي اهتماماً بالغاً لثقة العملاء في اسم "جست لايف"، ونحن نأخذ هذه الثقة على محمل الجد".
وسلطت الشركة الضوء على التدابير التي نفذتها لدعم رعاية العمال، بما في ذلك قناة إبلاغ سرية، وحوافز مباشرة للمهنيين، وصرف الإكراميات عبر بطاقات الدفع المسبق.
وبشكل منفصل، أكدت شركة جست لايف لجيسيكا أنها ستجري عمليات تدقيق داخلية لجميع الموظفين البالغ عددهم 3900 موظف المسجلين في المنصة لمعالجة أي إغفالات.
وأضافت الشركة أنها تعمل على "تعزيز عمليات الرقابة عبر شبكة الشركاء الأوسع نطاقاً للتأكد من الاستمرار في الامتثال لمعايير العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وفقاً لحسام زكريا، المستشار القانوني الأول في دبي والمتخصص في قضايا الشركات المعقدة، يجب على الشركات التي توظف عمالاً عبر أطراف ثالثة إجراء العناية الواجبة قبل جلبهم إلى منازل المقيمين. ووفقاً لقوانين العمالة المنزلية في الإمارات العربية المتحدة، يتعين على الشركات التحقق من امتلاك العمال لتصاريح عمل سارية المفعول ووثائق رسمية.
عندما تستخدم شركة عاملات منازل دون وثائق رسمية، فإنها قد تواجه عواقب قانونية جسيمة. وبموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن العمالة المنزلية، تُعتبر وكالات التوظيف جهات توظيف في حالات التوظيف المؤقت، وهي مسؤولة عن ضمان حصول العاملات على الوثائق الرسمية والوضع القانوني المناسبين، وفقاً لما قاله زكريا.
وأضاف أن "قانون دولة الإمارات العربية المتحدة يحظر صراحةً استغلال العمال، بما في ذلك مصادرة جوازات السفر، وعدم إصدار تأشيرات عمل سليمة، وعدم دفع الرواتب. هذه الممارسات غير قانونية بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تؤدي إلى عقوبات صارمة".
مصادرة جوازات السفر محظورٌ تماماً ويُعتبر غير قانوني في الإمارات العربية المتحدة. قد تشمل عقوبات المخالفين السجن وغراماتٍ تصل إلى 20,000 درهم.
في عام 2022، فرضت دولة الإمارات العربية المتحدة غرامة يومية قدرها 50 درهماً إماراتياً على تجاوز مدة الإقامة لجميع أنواع التأشيرات، بما في ذلك تأشيرات السياحة والزيارة والإقامة. تُطبق هذه الغرامة من اليوم الأول لانتهاء صلاحية التأشيرة، دون أي فترة سماح. بالنسبة للعمال المنزليين الذين أُجبروا على العمل بدون تأشيرات سارية، هناك طرق مُحتملة للإعفاء من غرامات تجاوز مدة الإقامة.
بحسب زكريا، "قد تُعفي المحاكم من الغرامات في الحالات التي يُثبت فيها الاستغلال. ويمكن لوحدة الادعاء المُنشأة حديثاً للعاملات المنزليات الدفاع عن حقوق الضحايا. ومع ذلك، تُقيّم كل حالة على حدة، ولا تُعفى تلقائياً من غرامات تجاوز مدة الإقامة، حتى بالنسبة لضحايا الاستغلال".
وأضاف أن "السلطات تشجع عموماً المخالفين لشروط الإقامة على التقدم طواعية، لأن هذا غالباً ما يؤدي إلى معاملة أكثر تساهلاً".
تحاول جيسيكا حالياً إعفاء العمال من غراماتهم من دائرة الهجرة، لكنها تقول إنها تواجه صعوبات. كما تتطلع إلى تأسيس شركة تنظيف خاصة بها لتوظيف هؤلاء العمال بشكل أخلاقي وتمكينهم من الإقامة القانونية في الإمارات العربية المتحدة.
قالت جيسيكا: "بدون إعفائهم من الغرامات وتسوية أوضاعهم القانونية، لا أستطيع توظيفهم. هذا يُجبرهم على البقاء في البلاد بشكل غير قانوني، ويدفعهم إلى دوامة العمل دون تصريح ساري المفعول، ومخالفة القانون حتماً".
الإمارات: خمسة مخاطر رئيسية عند توظيف عاملات المنازل من خلال وكالات الخادمة غير المرخصة.
عفو التأشيرات في الإمارات: عائلة عليها غرامات تزيد عن 300 ألف درهم وطفل بدون وثائق يصححون أوضاعهم.
الإمارات: هل يمكن لخادمة بتأشيرة زيارة أن تبدأ العمل قبل الحصول على الإقامة وتصريح العمل؟