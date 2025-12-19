مقيمة في دبي تسابق الأمطار لحماية الحيوانات الضالة

مع اجتياح الأمطار والرياح العاتية أنحاء الإمارات، انتقلت منقذة الحيوانات شيكو سينغ بين الشوارع والأراضي المفتوحة في دبي والشارقة وأبوظبي، رافعة أوعية التغذية من الأرض المغمورة وتعزز المأوى.

خلال الأسبوع الماضي، قالت سينغ، وهي مغتربة بريطانية، إنها قضت مساءاتها بعد العمل في تأمين محطات التغذية وتعزيز المأوى عبر مواقع متعددة لمساعدة الحيوانات الضالة على التعامل مع الطقس القاسي.

«بالنسبة للحيوانات الضالة، العواصف حالات طوارئ» قالت سينغ. «الأمطار تغمر مناطق التغذية، تنهار المأوى، ويمكن للقطط الصغيرة فقدان حرارة الجسم في دقائق. الحيوانات المسنة والمريضة تكافح عندما يصبح كل شيء حولها مبللاً وبارداً.»

ابقوا على اطلاع بالأخبار الأحدث. تابعوا خليج تايمز على قنوات الواتساب.

مقيمة في دبي مشاركة في عمل إنقاذ الحيوانات والرعاية المجتمعية لأكثر من 25 عاماً، قالت سينغ إن الطقس القاسي يكشف مدى ضعف الحيوانات التي تعيش في الشوارع بمجرد تدهور الظروف.

«عندما يذهب الناس إلى الداخل، تبقى الحيوانات خارجاً بلا مكان يذهبون إليه» قالت.

وفقاً لسينغ، شمل عملها خلال العواصف الأخيرة رفع أوعية التغذية عن الرمال والأرض المغمورة بالماء، وتثبيتها بالطوب ضد الرياح العاتية، واستبدال الطعام المبلل بطعام جاف لتقليل خطر الإصابة بالمرض.

«الأوعية الموضوعة على الرمال تغمر بسرعة كبيرة» قالت. «الطعام المبلل يمكن أن يجعل الحيوانات مريضة، خاصة في الظروف الرطبة والباردة.»

كما عززت مناطق الراحة بإضافة طبقات مقاومة للماء والقش، وتعديل مداخل المأوى لمنع اتجاه الرياح، وضمان إمكانية جلوس الحيوانات داخلها دون دخول المطر.

«المأوى التي أستخدمها هي بيوت راحة معزولة، وليست صناديق كرتون» قالت سينغ. «هي مرتفعة، مثبتة، ومصممة لمساعدة الحيوانات على الحفاظ على الدفء مع البقاء جافة.»

قالت سينغ إن الكثيرين يقللون من شأن ما يتضمنه التغذية والرعاية المسؤولة أثناء الطقس القاسي.

«ترك الطعام خارجاً لا يكفي» قالت. «خلال العواصف، تحتاجون إلى محطات تغذية مرتفعة مقاومة للماء ومأوى جيد التهوية. وإلا يتراكم الرطوبة والبرد، وتعاني الحيوانات.»

معظم المأوى معزولة مبطنة بالقش للحفاظ على الدفء أثناء العواصف والليالي الأبرد. قالت سينغ إنه بينما تم تأمين وتعزيز حوالي 60 إلى 70 وحدة مأوى معزولة في وقت سابق من الأسبوع، تم إضافة مأوى إضافية في الشارقة، مما يرفع الإجمالي إلى حوالي 83 وحدة عبر الإمارات.

هذه المأوى ومحطات التغذية منتشرة عبر أجزاء من أبوظبي ودبي والشارقة، بما في ذلك مناطق معسكرات العمال في المصفح والريف، والمجتمعات السكنية مثل مدينة الرياضة ومدينة المحركات وتلال الغاف، بالإضافة إلى عدة مناطق صناعية.

خلال العواصف، قالت سينغ، غالباً ما يُرى الحيوانات الضالة تبحث عن مأوى قرب المباني أو السيارات المتوقفة.

«إنهم يحاولون البقاء على قيد الحياة» قالت. «أماكن التغذية المألوفة تغرق تحت الماء، وتصبح الأرض غير آمنة. إنهم لا يفهمون ما يحدث، فقط أنهم بحاجة إلى مأوى.»

مع استمرار الظروف غير المستقرة، قالت سينغ إن التحضير قلل بالفعل من المعاناة.

«هناك حيوانات داخل مأوى جافة بدلاً من تحت السيارات» قالت. «هناك محطات تغذية بقيت صالحة للاستخدام. بعض الحيوانات ستنجو من هذه العاصفة لأن التحضير تم في الوقت المناسب.»

«عندما تضرب العاصفة» أضافت «يجب أن يبقى أحدهم في الشوارع من أجل أولئك الذين لا يستطيعون طلب المساعدة.»