مقيمة في دبي تتغلب على تمدد الأوعية الدموية وتكمل ماراثون نيويورك

في نوفمبر 2023، تم تشخيص إصابة "صفاء سرور" بتمدد الأوعية الدموية في المخ والذي كان من الممكن أن يؤدي إلى وفاتها. يوم الاثنين، بعد عام واحد فقط، شاركت المقيمة في دبي في ماراثون نيويورك وأكملت أول سباق لها على الإطلاق لمسافة 42 كيلومتراً، قالت لصحيفة خليج تايمز من نيويورك: "الشعور الأكثر بهجة. كان عبور خط النهاية في الماراثون في المدينة التي نشأت فيها بمثابة حلم تحقق".

لقد تدربت صفاء بجدية حتى تصبح في حالة جيدة قبل الماراثون، وذلك بهدف زيادة الوعي حول صحة الدماغ وإثبات أن التعافي هو بداية التحول القوي. لقد كان الأمر صعباً عليها حيث لم يكن الجري جزءاً من حياتها قبل التحديات الصحية التي واجهتها. قالت: "لقد رأيت حملة إعلانية لشركة "نيو بالنس" New Balance، والتي قالت "اركض على طريقتك" وقد أثرت فيَّ حقاً. أنا الآن أركض كل صباح ولكن لا يمكنني أن أدفع نفسي بقوة شديدة، لذا فإن كل يوم هو تجربة تعليمية. وأحاول إيجاد هذا التوازن الآن".

قصة صفاء هي قصة شجاعة وإصرار وعمل شاق. كانت صفاء، صانعة محتوى، ومصممة أزياء، مشغولة بأسبوع الموضة في أكتوبر 2023 عندما بدأت تشعر بالصداع النصفي بشكل أكثر حدة من المعتاد. تتذكر: "بمجرد أن انتهيت من جدول أعمالي المزدحم، قررت إجراء فحص. تجاهل الطبيب الأمر قائلاً إنه مجرد صداع نصفي متفاقم بسبب ضغوط أسبوع الموضة. لكن شيئاً ما بداخلي أخبرني أن أطلب إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي".

وبمجرد أن انتهى الطبيب من فحص التصوير بالرنين المغناطيسي، وخرجت من العيادة، اتصل بها وطلب منها العودة. وقالت: "أدركت على الفور أن الأمر ليس جيداً، لكنني لم أستطع أن أتخيل مدى سوء حالتي".

أعطاها الطبيب تشخيصاً صادماً، قالت: "أصبت بتمدد في الأوعية الدموية في المخ وكان حجمه 12 مليمتراً". كان الخبر صادماً لصفاء لأنها فقدت والدها بسبب تمدد في الأوعية الدموية في المخ بحجم مماثل تقريباً، قبل خمس سنوات فقط من ذلك. "يُطلق عليه القاتل الصامت لأنه لا توجد له أعراض كثيرة قبل تمزق الأوعية الدموية. لا ينجو سوى 20 في المائة من الأشخاص بإعاقة".

قرارات صعبة