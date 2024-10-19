مقيمات في الإمارات يرفعن الوعي بتداعيات انقطاع الطمث

"بدأ كل شيء عندما اصطدمت بالحائط في أوائل الأربعينيات من عمري"، قالت ماكوين لصحيفة خليج تايمز . "كنت أعاني من مشاكل في النوم، وعانيت من القلق ونوبات الهلع والكوابيس الشديدة. أصبت بالخوف من الطيران، وعانيت من الكثير من الأعراض الجسدية الغريبة مثل الصداع الغريب وآلام الصدر. لم يكن لدي أي فكرة عما كان يحدث ولم يتمكن أي من الأطباء الذين رأيتهم من إعطائي إجابة واضحة أيضًا. ثم، عندما فاتتني الدورة الشهرية في سن 47 عامًا، بدأت في إجراء بحثي الخاص، وأدركت أنني كنت أمر بمرحلة ما قبل انقطاع الطمث (الوقت الذي تنتقل فيه النساء إلى سن اليأس) ".