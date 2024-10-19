مقيمات في الإمارات يرفعن الوعي بتداعيات انقطاع الطمث
تمر العديد من النساء بفترة عصيبة أثناء فترة ما قبل انقطاع الطمث وانقطاع الطمث، حيث تتراوح الأعراض بين القلق والكوابيس؛ ونوبات الغضب التي لا يمكن السيطرة عليها، والتعب، وحكة الأذن، وأكثر من ذلك. إنها فترة محيرة؛ ومع ذلك، لا يوجد سوى القليل من المعلومات التفصيلية والمحايدة والعملية المتاحة.
لذا، قررت آن ماري ماكوين، المقيمة في أبوظبي، أن تفعل شيئًا حيال ذلك. واستلهمت من معاناتها الشخصية خلال فترة ما قبل انقطاع الطمث، فأطلقت منصة انقطاع الطمث Hotflash inc في عام 2020، والتي تتعامل الآن مع 50 ألف امرأة في جميع أنحاء العالم.
"بدأ كل شيء عندما اصطدمت بالحائط في أوائل الأربعينيات من عمري"، قالت ماكوين لصحيفة خليج تايمز . "كنت أعاني من مشاكل في النوم، وعانيت من القلق ونوبات الهلع والكوابيس الشديدة. أصبت بالخوف من الطيران، وعانيت من الكثير من الأعراض الجسدية الغريبة مثل الصداع الغريب وآلام الصدر. لم يكن لدي أي فكرة عما كان يحدث ولم يتمكن أي من الأطباء الذين رأيتهم من إعطائي إجابة واضحة أيضًا. ثم، عندما فاتتني الدورة الشهرية في سن 47 عامًا، بدأت في إجراء بحثي الخاص، وأدركت أنني كنت أمر بمرحلة ما قبل انقطاع الطمث (الوقت الذي تنتقل فيه النساء إلى سن اليأس) ".
وبما أنها تخصصت في مجال الصحة والعافية طوال حياتها المهنية التي استمرت 30 عامًا، فقد لاحظت ماكوين على الفور أن معظم الكتابات حول مرحلة انقطاع الطمث كانت سطحية للغاية، وتهدف إلى إثارة الخوف، أو مصممة لبيع منتج أو نهج معين.
قالت: "غالبًا ما يتم اختصار انقطاع الطمث إلى أعراض جسدية ويتم تفسيره ببساطة على أنه بسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين لدينا. ولكن هناك الكثير مما يدخل في هذا الأمر. إنها فترة صعبة ووقت قوي، ويعتقد بعض المنظرين أنها عندما يُسمح للنساء أخيرًا بأن يصبحن من كان من المفترض أن يكن عليهن حقًا".
وأضافت أن هناك أكثر من 100 عرض من أعراض انقطاع الطمث. "مع إعادة ضبط الهرمونات، تتأثر كل أجزاء الجسم. أشياء مثل حكة الأذن، أو حرقة الفم، أو الشعور بالزحف على الجلد، أو الشعور بالبرد المفاجئ، كلها أعراض لا يتحدث عنها الناس. هذه هي الأشياء التي ستخيفك إذا كنت لا تعرف ما هي. انقطاع الطمث هو أحد أهم التحولات في حياتنا، لكنه يصيبك دفعة واحدة، لذا من المهم الاستعداد له بأفضل ما يمكنك".
وأشارت إلى أن العادات مثل قلة الأكل والإفراط في العمل والإفراط في ممارسة التمارين الرياضية قد تؤدي إلى تفاقم الأعراض. ويؤكد بعض المتخصصين على أهمية العلاج بالهرمونات البديلة كوسيلة لتخفيف الآثار الجانبية، في حين يؤيد أولئك الذين يقعون على الطرف الآخر من الطيف الأساليب الطبيعية مثل المكملات الغذائية.
"أحتل المساحة الوسطى بين هذه النظريات، وأحاول أن أجمع بين كل النظريات المختلفة. أنصح كل امرأة بإجراء بحثها الخاص، والاستماع إلى جسدها، والعثور على ما يناسبها. أريد فقط مساعدة أكبر عدد ممكن من النساء على التعامل مع التحولات الخاصة بهن بسلاسة قدر الإمكان"، أوضحت ماكوين.
الصداع النصفي الشديد والقلق
شاركت مستشارة الاتصالات ريبيكا ريس من دبي قصصًا مماثلة حول تجربتها مع سن اليأس. بدأت أعراضها في سن 43 عامًا.
"كنت أعاني من صداع شديد وقلق، وكان ضباب الدماغ مروعًا ومحرجًا أيضًا. كنت أبدأ محادثة وأنسى تمامًا ما كنت سأقوله، وكنت أفعل أشياء غبية مثل فقدان مفاتيح سيارتي والعثور عليها في الثلاجة.
"لكن أسوأ الأعراض كانت الهبات الساخنة، التي كانت تضربني ليلاً ونهاراً لمدة عشر سنوات وما زلت أعاني من واحدة منها حتى اليوم. ذات مرة كنت في اجتماع مع خمسة رجال، وكنت أتعرق من رأسي حتى أخمص قدمي. تظاهرت بأنني مصاب بالأنفلونزا. بعد ذلك، أخذني أحد السادة جانباً وقال: "زوجتي تمر بنفس الشيء. أنا أتعاطف معك". كدت أبكي من لطفه"، أضاف ريس.
أصيبت خبيرة العلاقات العامة ماريا ستابلتون باضطراب ما قبل الحيض (PMDD) - وهو شكل أكثر حدة من متلازمة ما قبل الحيض (PMS) - عندما دخلت سن اليأس في سن 42 عامًا.
"لقد راودتني أفكار انتحارية متطرفة. كنت أغضب بشدة دون سبب، وكنت أعاني من عصابية وجنون العظمة. كنت مقتنعة بأن الجميع يتربصون بي"، اعترفت.
وأضافت ستابلتون: "ما زلت أحاول العثور على العلاج المثالي، ولكن لحسن الحظ تحسنت حالتي. أنا مترددة في تجربة أي شكل من أشكال العلاج الهرموني. وبدلاً من ذلك، أتناول المحاليل الوريدية للحفاظ على مستويات الفيتامينات والمعادن في أفضل حالاتها، وأتابع دورتي الشهرية حتى أعرف متى ستأتي الفترات الصعبة. كما أزور معالجًا وأشرح لعائلتي ما أمر به، وكان ذلك مفيدًا أيضًا".
القمة الخليجية الأولى لانقطاع الطمث
ومع تنامي الوعي بهذا الموضوع، شهد هذا الشهر انعقاد النسخة الأولى من قمة انقطاع الطمث في دول مجلس التعاون الخليجي - الحدث الأول من نوعه في المنطقة وفكرة مدربة صحة المرأة وانقطاع الطمث شارون جيمس المقيمة في دبي.
وقالت: "بالنسبة لي، بدأت التغييرات في سن السادسة والأربعين تقريبًا. كنت لائقة وصحية وأتدرب بانتظام، لكنني لاحظت أنني كنت أشعر بالتعب بسرعة أكبر، وشعرت وكأن عضلاتي تفقد قوتها.
"لقد ساعدني التوقف عن تناول اللحوم ومنتجات الألبان في استعادة مستويات الطاقة لدي. اخترت عدم الخضوع للعلاج بالهرمونات البديلة لأن أعراضي لم تكن شديدة للغاية، وأعتقد أن هذا يرجع إلى أنني أعيش نمط حياة صحي.
"المعرفة هي المفتاح لفهم انقطاع الطمث والمرحلة التي وصلت إليها. إذا كانت أعراضك تؤثر على حياتك اليومية، فاطلبي المساعدة."