مقهى منور: جسر بين الماضي والحاضر برأس الخيمة

في بداياته، كان المقهى ملتقى للسكان الذين كانوا يجتمعون هناك قبل الخروج لقضاء احتياجاتهم اليومية. كما لعب المقهى دورًا رئيسيًا في تعزيز الوعي الوطني؛ فمع ظهور "الجرامافون" ثم الراديو، أصبح مكانًا حيث يمكن للناس أن يجتمعوا لمناقشة القضايا الوطنية والإقليمية المهمة. وقد ساعد هذا في بناء شعور قوي بالمجتمع والوحدة بين السكان المحليين.