مقهى"مواهب"يحتفل بإعادة إطلاقه لتمكين أصحاب الهمم

تأسس مقهى مواهب في عام 2015 في حي الفهيدي التاريخي، وبدأ كمقهى صغير يضم خمسة طاولات فقط. وعلى مر السنين، تطور المقهى ليصبح مكانًا نابضًا بالحياة يعمل على تمكين أصحاب الهمم من خلال ورش العمل وتدريب المهارات الحياتية. والآن، يقع المقهى في منطقة القوز، وتعكس هويته الجديدة مهمته في أن يكون مركزًا للتواصل الاجتماعي والتعبير الفني.