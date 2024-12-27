مقهى"مواهب"يحتفل بإعادة إطلاقه لتمكين أصحاب الهمم
في احتفال رائع أقيم الشهر الماضي، كشف مقهى"مواهب" للفنون رسميًا عن تغيير علامته التجارية وتجديده، مما يمثل علامة فارقة في رحلته كمساحة شاملة حيث يجتمع الفن والمجتمع والتميز الطهوي معًا.
تأسس مقهى مواهب في عام 2015 في حي الفهيدي التاريخي، وبدأ كمقهى صغير يضم خمسة طاولات فقط. وعلى مر السنين، تطور المقهى ليصبح مكانًا نابضًا بالحياة يعمل على تمكين أصحاب الهمم من خلال ورش العمل وتدريب المهارات الحياتية. والآن، يقع المقهى في منطقة القوز، وتعكس هويته الجديدة مهمته في أن يكون مركزًا للتواصل الاجتماعي والتعبير الفني.
وتتمحور فلسفة "مواهب" حول تفانيها في خلق مجتمع نابض بالحياة حيث يجمع حب الطعام والفن الناس معًا. يقدم المقهى تجربة تشبه المعرض الفني، حيث يعرض أعمالًا فنية من إبداع طلابه الفنانين - أفراد من ذوي العزيمة الذين تزين قطعهم الإبداعية جدرانه. كشف حدث إعادة الإطلاق الأخير عن أحدث مجموعة فنية لمقهى "مواهب"، والتي استغرق إكمالها أكثر من ستة أشهر.
"هذه المساحة ليست مجرد مقهى. إنها مكان نعزز فيه الإبداع، ونبني العلاقات، ونثبت أن الشمولية يمكن أن تغير العالم. أصغر طلابنا يبلغ من العمر 17 عامًا وأكبرهم يبلغ من العمر 68 عامًا - نرحب بالجميع بأذرع مفتوحة"، هذا ما صرحت به مؤسسة ويمي دي وال لصحيفة خليج تايمز.
مكان للإبداع والنمو
بالنسبة لنيتين بابلاني البالغ من العمر 35 عامًا، لم يكن مقهى "مواهب" مجرد استوديو فني فحسب، بل أصبح مكانًا لاكتشاف الذات والإبداع والنمو. كان نيتين، الذي كان طالبًا منذ إنشاء المقهى، سعيدًا بعرض أحدث لوحاته النابضة بالحياة للمناظر الطبيعية، والتي تسلط الضوء على حبه للألوان الجريئة.
وبينما يستمتع نيتين برسم صور غريبة ووجوه مضحكة، إلا أنه هذه المرة تبنى موضوع المناظر الطبيعية في الاستوديو بحماس. وأكدت والدته رينو مدى أهمية المركز بالنسبة له. وقالت: "مواهب تجعله نشطًا ومركّزًا، وهو يتطلع إليه كل صباح".
وأضاف والد نيتين، أشوك، "الموظفون والمتطوعون مذهلون. فبالإضافة إلى الفن، يقومون بتدريس اليوجا والرقص ومهارات الحياة، وكل ذلك ساعده على التطور كشخص".
يعتبر أسبوع نيتين بمثابة توازن بين الإبداع والمسؤولية المهنية. فهو يقضي أربعة أيام في الأسبوع في شركة مواهب ويومًا واحدًا في العمل في فندق دوسيت ثاني - حيث شغل منصبه بفخر على مدار السنوات الست عشرة الماضية.
نامراتا باجاراني، 33 عامًا، طالبة في مدرسة مواهب منذ 10 سنوات، تستلهم لوحاتها من شخصيات شهيرة مثل بيكاسو وفريدا كاهلو. كانت لوحتها عبارة عن منظر بحري ليلي أظهر حبها العميق للطبيعة.
وبعيدًا عن اللوحة القماشية، قدمت مواهب لنامراتا شعورًا بالانتماء للمجتمع. وأوضحت: "أحب لقاء أصدقائي والرقص والغناء والاسترخاء وممارسة اليوجا. أستطيع أن أكون نفسي هنا".
وأشادت الفنانة المتطوعة نجاة الشجني بالطلاب على إبداعهم، قائلة: "لقد أذهلني الطلاب هنا بإبداعاتهم اللامحدودة، كل واحد منهم لديه تقنيته الفريدة، وقد أعطوني أكثر بكثير مما يمكنني أن أقدمه لهم".
تحدثت كليزيا زيباريلي، معلمة الفنون في مواهب، عن كيفية استخدامها لتقنيات ووسائل مختلفة لتعليم الطلاب. وقالت: "لقد استكشفنا حركات فنية مختلفة مثل فن البوب والرومانسية والواقعية، ودرسنا أعمال فنانين مثل دافنشي ووارهول. "لقد أذهلوني بإبداعهم"، قالت. "عندما قدمنا لهم موضوع المناظر الطبيعية، أردنا أن نقيس مدى تقييمهم للعالم من حولهم. وأود أن أقول إنهم خرجوا بنجاح باهر حرفيًا".
تحدثت هابينيس، مديرة المقهى، عن كيف منحها العمل في "مواهب" هدفًا. "مواهب مكان سحري. لا أشعر وكأنني أعمل في وظيفة - إنها مغامرة حيث ألتقي بأشخاص مبدعين وأتعلم شيئًا جديدًا كل يوم".
تحولات مواهب
تولت شركة فورسايت كرييتيف قيادة عملية إعادة تسمية مقهى مواهب، حيث استلهم شركاؤها الإداريون - جوستافو وبوب وكارما - قصة المقهى ورسالته. وخلال العملية، أجرت فورسايت أبحاثًا شاملة في السوق وطورت مفهومًا جديدًا جريئًا حول مقهى مواهب إلى مساحة متعددة الأوجه للعمل والاسترخاء والتجمعات المجتمعية.
قال جوستافو من شركة فورسايت كرييتيف: "بعد فهم القضية والرحلة المذهلة التي خاضتها مواهب على مر السنين، شعرنا أن مجرد المساهمة بالدعم المالي لن يكون له نفس التأثير".
وأضاف: "أردنا أن ننشئ مساحة تعود بالنفع على الطلاب والمجتمع ككل. وكان هدفنا أن نجعل المقهى أكثر راحة وترحيباً لأن القضية فريدة وتستحق الاحتفال بها في جميع أنحاء دبي".
"لقد تعاملت شركة Forsite Creative مع مقهانا مثل أي مشروع عميل محترف آخر"، كما صرح Wemmy، "كان التزامهم برؤيتنا وقدرتهم على جذب الرعاة على متن الطائرة بمثابة تحول لا يقل عن التحول".
مزيج من الطعام والفن والمجتمع
يقع مقهى مواهب الآن في منطقة القوز 3، ويدعو الجمهور لتجربة مزيجه الفريد من الطعام والفن وروح المجتمع. سواء كنت تستمتع بفنجان من القهوة المميزة، أو تستكشف الأعمال الفنية، أو تستمتع ببساطة بالأجواء الشاملة، فإن كل زيارة تدعم مهمة تحتفل بالإبداع والتمكين والتواصل.
مع افتتاح مقهى مواهب صفحة جديدة، يواصل الإلهام وتمكين الناس من خلال التزامه بالشمولية، مما يثبت أنه بدعم المجتمع، كل شيء ممكن.