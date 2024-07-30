مقتل 54 شخصاً في انهيارات أرضية بكيرالا

وقال وزير ولاية كيرالا "إم بي راجيش" إنه تم إنقاذ 250 شخصاً حتى الآن ونقلهم إلى ملاجئ مؤقتة.

لكن عمليات الإنقاذ تعرقلت بعد انهيار جسر رئيسي في المنطقة، كما أصبحت عملية الإنقاذ صعبة بسبب عدم وجود اتصال بالإنترنت في المنطقة.

وقالت وزيرة الصحة بالولاية "فينا جورج" إن أكثر من 70 شخصاً أصيبوا، ومن المحتمل أيضاً أن يكون العديد من الأشخاص قد جرفتهم المياه في نهر شاليار، وفقاً لوسائل الإعلام الهندية.

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية الهندية هطول أمطار غزيرة للغاية على الولاية يوم الثلاثاء.

وقال مكتب رئيس وزراء ولاية كيرالا في بيان إن جهود الإغاثة مستمرة، وتم تجهيز طائرتين هليكوبتر تابعتين للقوات الجوية الهندية.