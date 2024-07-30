مقتل 54 شخصاً في انهيارات أرضية بكيرالا
أكد وزير ولاية كيرالا "إيه كيه ساسيندران" أن ما لا يقل عن 54 شخصاً لقوا حتفهم بعد الانهيارات الأرضية في "واياناد" بولاية كيرالا.
وقال وزير ولاية كيرالا "إم بي راجيش" إنه تم إنقاذ 250 شخصاً حتى الآن ونقلهم إلى ملاجئ مؤقتة.
لكن عمليات الإنقاذ تعرقلت بعد انهيار جسر رئيسي في المنطقة، كما أصبحت عملية الإنقاذ صعبة بسبب عدم وجود اتصال بالإنترنت في المنطقة.
وقالت وزيرة الصحة بالولاية "فينا جورج" إن أكثر من 70 شخصاً أصيبوا، ومن المحتمل أيضاً أن يكون العديد من الأشخاص قد جرفتهم المياه في نهر شاليار، وفقاً لوسائل الإعلام الهندية.
وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية الهندية هطول أمطار غزيرة للغاية على الولاية يوم الثلاثاء.
وقال مكتب رئيس وزراء ولاية كيرالا في بيان إن جهود الإغاثة مستمرة، وتم تجهيز طائرتين هليكوبتر تابعتين للقوات الجوية الهندية.
وفي أعقاب الانهيار الأرضي، تم افتتاح غرفة التحكم على مستوى المنطقة. وقال وزير الصحة إن المتضررين يمكنهم الاتصال برقمي خط المساعدة 8086010833 و 9656938689 للحصول على الخدمات الصحية الطارئة.
وأكد رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" على تقديم كل المساعدة الممكنة من المركز في أعقاب الوضع السائد في الولاية، وذلك في منشور على موقع X.
وأعلن مودي عن تعويض قدره 200 ألف روبية لأقرباء المتوفى. وقال أيضاَ إنه سيتم منح 50 ألف روبية للمصابين، وفقاً لما نشره مكتب رئيس الوزراء على موقع X.