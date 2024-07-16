مقتل 4 أشخاص في حادث إطلاق نار بعُمان صباح اليوم

وقالت الشرطة العمانية في بيان لها، إن "حادث إطلاق النار في محيط مسجد بمنطقة الوادي الكبير أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة عدد آخر، بحسب المعلومات الأولية".

وفي مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، تم سماع عدة طلقات نارية خلال ساعات الصباح الباكر. وشوهد عدد كبير من المصلين المجتمعين لصلاة الفجر وهم يركضون للاحتماء مع انطلاق صفارات إنذار الشرطة وحاصرت سيارات القوى القانونية المسجد.