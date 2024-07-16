مقتل 4 أشخاص في حادث إطلاق نار بعُمان صباح اليوم
لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب عدد آخر في حادث إطلاق نار بالقرب من مسجد في الوادي الكبير بسلطنة عمان يوم الثلاثاء.
وبحسب المعلومات الأولية الصادرة عن السلطات، فقد تعاملت الشرطة العُمانية على وجه السرعة مع حادث إطلاق نار في محيط أحد المساجد شرق مسقط، ونفذت كافة الإجراءات الأمنية لاحتواء الموقف.
وقالت الشرطة العمانية في بيان لها، إن "حادث إطلاق النار في محيط مسجد بمنطقة الوادي الكبير أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة عدد آخر، بحسب المعلومات الأولية".
وفي مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، تم سماع عدة طلقات نارية خلال ساعات الصباح الباكر. وشوهد عدد كبير من المصلين المجتمعين لصلاة الفجر وهم يركضون للاحتماء مع انطلاق صفارات إنذار الشرطة وحاصرت سيارات القوى القانونية المسجد.
وأضافت الشرطة أنها بدأت في جمع الأدلة وإجراء تحقيق شامل لكشف الظروف المحيطة بإطلاق النار.
وأعربت السلطات عن تعازيها لأسر المتوفين وأعربت عن تعاطفها العميق مع المتضررين من هذه المأساة. كما تمنوا للمصابين الشفاء العاجل.