مقتل شخصين وإصابة 3 بأبوظبي إثر سقوط حطام اعتراض ناجح لصاروخ إيراني

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون بعد سقوط حطام ناتج عن اعتراض ناجح لصاروخ من قبل الدفاعات الجوية الإماراتية في أبوظبي يوم الخميس.

وقع الحادث في شارع سويحان، حيث تضررت أيضاً عدة مركبات. وصرح مكتب أبوظبي الإعلامي بأن السلطات تحقق في الحادث ولم تحدد هوية الضحايا بعد.

وقد تم حث السكان على الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات وتجنب تداول التقارير غير المؤكدة.

يوم الثلاثاء، توفي متعاقد مدني يعمل مع القوات المسلحة الإماراتية في مهمة روتينية في البحرين أعقاب هجوم إيراني. وقالت السلطات حينها إن "الهجوم الإيراني السافر" أسفر عن إصابة خمسة أعضاء من وزارة الدفاع الإماراتية.

منذ بداية العدوان الإيراني في 28 فبراير، أدت الهجمات إلى استشهاد اثنين من أفراد القوات المسلحة، ووفاة ستة مدنيين من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنغلاديشية والفلسطينية.

وتتراوح الإصابات المسجلة حتى الآن بين طفيفة وحرجة، والضحايا من مواطني الدول التالية:

الإمارات، مصر، السودان، إثيوبيا، الفلبين، باكستان، إيران، الهند، بنغلاديش، سريلانكا، أذربيجان، اليمن، أوغندا، إريتريا، لبنان، أفغانستان، البحرين، جزر القمر، تركيا، العراق، نيبال، نيجيريا، عمان، الأردن، فلسطين، غانا، إندونيسيا، والسويد.