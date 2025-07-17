مقترحات تقليص العطلات الرسمية في فرنسا تعيد الجدل حول أيام الإجازات عالمياً

على الجانب الآخر من العالم، تصدرت مقترحات سياسية عناوين الصحف مؤخرا، بعد أن اقترح رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو في 15 يوليو/تموز تقليص عطلتين رسميتين لتحفيز النمو الاقتصادي كجزء من خطة لإصلاح المالية العامة المثقلة بالديون في البلاد.

وقد أثار هذا الاقتراح غضبا في ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، وأعاد إلى الأذهان ذكريات سلفه الذي أطاح به، والذي حاول القيام بشيء مماثل وسرعان ما وجد نفسه عاطلا عن العمل.

قال بايرو: "يجب على الأمة بأكملها أن تعمل أكثر - للإنتاج، ولزيادة النشاط الوطني الإجمالي على مدار العام، ولتحسين وضع فرنسا. ولهذا السبب أقترح إلغاء عطلتين رسميتين".

مع التركيز على العطلات الرسمية في أحدث مقترحات العالم، نقدم هنا نظرة عامة على هذه العطلات حول العالم، بدءًا من الدولة التي تقدم أكبر عدد من أيام العطلة إلى الدولة التي تقدم أقل عدد منها.

نيبال : نيبال لديها أكبر عدد من العطلات الرسمية في العالم بواقع 35 يومًا سنويًا.

تشمل البلدان الأخرى التي لديها عدد كبير من العطلات الرسمية الهند وكولومبيا والفلبين ، حيث يبلغ عدد العطلات الرسمية في كل منها حوالي 18 عطلة رسمية.

من بين الدول الأوروبية، تتمتع سلوفاكيا بأكبر عدد من العطلات الرسمية في أوروبا بواقع 15 يومًا.

الولايات المتحدة : في حين أن العدد الفعلي للعطلات الرسمية يختلف عبر ولاياتها، إلا أن الولايات المتحدة تعترف بـ 12 عطلة رسمية فيدرالية.

وبحسب بيانات هيئة التوظيف الأوروبية EURES، فإن هولندا والدنمارك تقعان في أسفل القائمة بين الدول الأوروبية بواقع تسعة أيام لكل منهما.

يوجد في فرنسا 11 عطلة رسمية على مستوى البلاد وفقًا لإحصاءات EURES، والتي تغطي البيانات من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.

وتعد إنجلترا وكندا ، اللتان يقل عدد أيام العطلات الرسمية فيهما عن عشرة أيام في السنة، من بين الدول التي لديها أقل عدد من أيام العطلات الرسمية.

أداء الإمارات

في مختلف الجنسيات والمهن، تعتبر العطلات الرسمية بمثابة جرس إنذار لجميع المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يأتي مع صورة النزهات في الهواء الطلق، والتجول عبر الوديان، ومبيعات مراكز التسوق الكبرى، ورحلات المنتجعات المنعشة، وقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء أثناء الابتعاد عن العمل.

في الإمارات العربية المتحدة، يتمتع المقيمون بعطلات رسمية تصل إلى 13 يومًا سنويًا، وتختلف بناءً على مدة شهر رمضان، حيث تمنح الحكومة يوم عطلة في اليوم الثلاثين من رمضان. إليكم العطلات الرسمية لعام 2025:

رأس السنة الميلادية : 1 يناير (يوم واحد)

عيد الفطر : من 1 إلى 3 شوال (3 إلى 4 أيام)

يوم عرفة : 9 ذو الحجة (يوم واحد)

عيد الأضحى : من 10 إلى 12 ذو الحجة (3 أيام)

رأس السنة الهجرية : 1 محرم (يوم واحد)

المولد النبوي الشريف : 12 ربيع الأول (يوم واحد)

اليوم الوطني : من 2 إلى 3 ديسمبر (يومين)

اقتراح فرنسا

كان بايرو، وهو من صقور الديون منذ فترة طويلة ويكافح من أجل بقائه السياسي، قد تصدر الاقتراح عناوين الصحف يوم الثلاثاء، عندما حدد سلسلة من التدابير لخفض العجز بقيمة 43.8 مليار يورو (50.88 مليار دولار) العام المقبل بهدف خفض ديون فرنسا.

فكرته ليست جديدة. ففي عام ٢٠٠٣، بعد أشهر قليلة من موجة حرّ أودت بحياة ما يقرب من ١٥ ألف شخص، أعلن رئيس الوزراء آنذاك جان بيير رافاران عن خطة لإلغاء عطلة عيد العنصرة واستبدالها بـ"يوم تضامن". وباعتبارها واجبًا مدنيًا لتمويل مساعدة كبار السن الذين تضرروا بشكل غير متناسب من موجة الحر، سيعمل الموظفون مجانًا، بينما سيساهم أصحاب العمل أيضًا.

كان الإجراء، الذي طُبِّق عام ٢٠٠٥، كارثيًا. أُغلِقَت بعض المكاتب والمدارس، وظلَّ بعضها الآخر مفتوحًا. تَقاضى بعض العمال رواتبهم، بينما لم يتقاضَ آخرون رواتبهم. وسرعان ما تبع ذلك إضرابات واحتجاجات.

وكتبت صحيفة لوموند في افتتاحيتها في ذلك الوقت: "لقد أصبح الأمر فوضى اجتماعية وسياسية".

وبعد أسبوعين، في اليوم التالي لرفض الناخبين لاستفتاء على دستور الاتحاد الأوروبي، استقال رافاران.