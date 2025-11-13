مقارنة الأسعار: السفر محلياً في العيد الوطني.. والعالمي يتضاعف 90% في الكريسماس

قال مير وسيم رجا، مدير في جالاداري إنترناشيونال للسفر: "عطلات العيد الوطني تتعلق بالاستراحات القصيرة والعفوية. متوسط أسعار الباقات في تلك الفترة حوالي ٢٧٠٠ درهم، والمقاعد تمتلئ بسرعة. يفضل السكان الرحلات التي تستغرق ٤ أو ٥ أيام إلى القوقاز، سنغافورة، ماليزيا، بالي، والآن كرابي أو بوكيت. المسار الجديد لطيران فلاي دبي إلى كرابي جعل تايلاند خيارًا ساخنًا فجأة."