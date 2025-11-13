مقارنة الأسعار: السفر محلياً في العيد الوطني.. والعالمي يتضاعف 90% في الكريسماس

إذا كنت تخطط لأخذ استراحة قبل نهاية العام، فإليك سؤال سفر يستحق النظر: هل يجب أن تسافر خلال عطلة نهاية الأسبوع للعيد الوطني أم تنتظر عطلات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة؟
نظرة سريعة على أسعار التذاكر الحالية والعروض تظهر أن فترة واحدة أصبحت بالفعل أكثر تكلفة بكثير. كلاهما يعد برحلات احتفالية، والرحلات تمتلئ بسرعة، والأسعار ترتفع.
يسجل مسؤولو صناعة السفر أن الفحوصات المبكرة تظهر أن الوجهات القصيرة المدى تبقى أرخص خلال عطلة نهاية الأسبوع للعيد الوطني بينما تتزايد الأسعار بسرعة للرحلات الطويلة خلال فترة عيد الميلاد، حيث ترتفع الأسعار بنسبة تصل إلى 90 في المائة في بعض القطاعات.
في العام الماضي، وجدت تحليل الخليج تايمز أن أسعار تذاكر العطلات الشتوية ارتفعت بنسبة تقارب 20 في المائة في منتصف ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر. هذا الموسم، اتسعت هذه الفجوة، خاصة للعائلات والمسافرين المتجهين إلى أوروبا.
وفقًا لتحليل الخليج تايمز لبيانات الأسعار الحية من سكاي سكانر، فإن رحلة ذهاب وعودة مباشرة من دبي إلى تبليسي من 29 نوفمبر إلى 3 ديسمبر تكلف حوالي ٢،٥٩٥ درهم. نفس الرحلة خلال أسبوع عيد الميلاد (21 – 28 ديسمبر) تكلف ٢،٨١٢ درهم.
وترتفع الأسعار إلى لندن من ٣،٠٣٢ درهم خلال العيد الوطني إلى ٣،٩٠٠ درهم حول عيد الميلاد.
وبالنسبة لهلسنكي، بوابة قرية سانتا كلوز الثلجية في فنلندا، فإن القفزة ضخمة — ٢،١٩٨ درهم في أواخر نوفمبر مقابل ٤،٠٠٠ درهم خلال أسبوع عيد الميلاد.
قال مير وسيم رجا، مدير في جالاداري إنترناشيونال للسفر: "عطلات العيد الوطني تتعلق بالاستراحات القصيرة والعفوية. متوسط أسعار الباقات في تلك الفترة حوالي ٢٧٠٠ درهم، والمقاعد تمتلئ بسرعة. يفضل السكان الرحلات التي تستغرق ٤ أو ٥ أيام إلى القوقاز، سنغافورة، ماليزيا، بالي، والآن كرابي أو بوكيت. المسار الجديد لطيران فلاي دبي إلى كرابي جعل تايلاند خيارًا ساخنًا فجأة."
إذا كنت تهدف إلى قضاء عيد ميلاد أبيض، خطط قبل أشهر. قال سوبير ثيكبوراثفالابيل، مدير أول في وايزفوكس للسياحة: "حجوزات عيد الميلاد بدأت مبكرًا هذا العام لأن العطلات المدرسية محددة."
"الأسر التي لديها أطفال تخطط لإجازاتها في ذلك الوقت. العديد ممن لديهم تأشيرات شنغن قد حجزوا رحلات إلى أوروبا أو ينهون حزم السفر."
قال وكلاء السفر إن الطلب هو الأعلى على أوروبا والدول الاسكندنافية، خاصة فنلندا. "قرية سانتا كلوز في روفانيمي تُحجز قبل عام. يفضل الناس أيضًا فيتنام وبالي للطقس الدافئ في الأعياد،" قال رجا.
وفقًا للوكلاء، تميل أسعار عيد الميلاد إلى الارتفاع بسبب الإجازات الطويلة والسفر العائلي. "العيد الوطني هو استراحة مدفوعة لمعظم الناس، لكن عيد الميلاد ليس كذلك،" قال. "لهذا السبب ترتفع الرحلات القصيرة خلال اليوم الوطني، والرحلات الطويلة خلال ديسمبر."
حذر وكلاء السفر من أن التوافر يتقلص بسرعة. قال رجا: "المقاعد إلى العديد من الوجهات تمتلئ بسرعة لكلا العطلتين. حتى إذا كان المسافرون مستعدين لدفع أسعار أعلى، قد لا يجدون مقاعد في اللحظة الأخيرة."
لاحظ وكلاء السفر أن حزم عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة أغلى بنسبة ٣٠٪ على الأقل من عروض اليوم الوطني.
قال سوبير: "في هذه المرحلة، يكاد يكون متأخرًا لكلا الموسمين. الطلب قوي والأسعار مرتفعة، رغم أن بعض العروض لا تزال متاحة إذا حجزت قبل الإعلان الرسمي عن تواريخ عطلة اليوم الوطني."
أضاف رجا أن عطلات العيد الوطني لم تُعلن بعد. "بمجرد الإعلان عنها، يمكننا توقع ارتفاع أسعار الباقات وحتى أسعار تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق."
ليست كل الوجهات باهظة الثمن في ديسمبر. الرحلات من دبي إلى باكو هي استثناء — ١,٩٥٠ درهم خلال اليوم الوطني ولكن فقط ١,٢١١ درهم خلال عيد الميلاد.
ومع ذلك، فإن أسعار التذاكر المتجهة إلى الهند، وخاصة إلى كوتشي، تروي قصة مختلفة — ١,٣٤٠ درهم في نوفمبر مقابل ٢,٥٤٥ درهم خلال عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، بزيادة ٩٠ في المائة مدفوعة بالمقيمين العائدين إلى الوطن.
تظل أوزبكستان واحدة من الوجهات ذات الأسعار المنخفضة، حيث تبدأ من ٢,٤٩٩ درهم على هوليداي فاكتوري لعطلة العيد الوطني، بينما تبلغ تكلفة الرحلات إلى القوقاز حوالي ٣,٠٠٠ درهم. ترتفع نفس الباقات بنسبة ٣٠ إلى ٤٠ في المائة مع اقتراب عيد الميلاد.
على موقع Booking.com، يبلغ متوسط أسعار الفنادق في تبليسي ٧٨٠ درهم لثلاث ليالٍ خلال اليوم الوطني (حوالي ٢٦٠ درهم لليلة). الإقامات الأطول خلال عيد الميلاد تكون أرخص لكل ليلة، حوالي ١,٢٠٠ درهم لست ليالٍ (٢٠٠ درهم لليلة).
في هلسنكي، مع ذلك، ترتفع الأسعار الليلية من ١,٨٠٠ درهم إلى ٢,٢٠٠ درهم في أواخر نوفمبر إلى ٣,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠ درهم خلال عيد الميلاد لإجمالي ست ليالٍ.
في معظم المدن، تكون الفنادق الواقعة في المناطق المركزية أغلى بنسبة ٤٠ إلى ٥٠ في المائة من تلك الموجودة في الأطراف.
تستمر الوجهات بدون تأشيرة والتأشيرات الإلكترونية في جذب المسافرين من الإمارات. “يفضل المقيمون الجدد في الإمارات الدول السهلة التأشيرة مثل جورجيا، أرمينيا، أذربيجان، وتايلاند”، قال صبير. “الأشخاص الذين عاشوا هنا لفترة أطول يستكشفون شرق آسيا وأوروبا.”
قال الوكلاء إن أكبر التوفير الآن يأتي من المغادرة في أيام الأسبوع التي لا تتداخل مع العطلات الرسمية. “الرحلات في أيام الأسبوع دائمًا ما تكون أرخص قليلاً، فقط تأكد من أنها ليست في العطلات الرسمية”، قال راجا.
“احجز الآن، قبل أن يتم الإعلان عن تواريخ اليوم الوطني. بمجرد الإعلان، قد تختفي المقاعد المتبقية.”
إذا كنت تبحث عن هروب سريع بدون تأشيرة، فإن عطلة نهاية الأسبوع للعيد الوطني لا تزال تقدم قيمة أفضل. أسعار تذاكر الطيران أقل، والخيارات كثيرة، والطقس عبر القوقاز وجنوب شرق آسيا مناسب تمامًا.
ولكن بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن أضواء أوروبا الاحتفالية أو لم شمل العائلة في الهند، فإن عيد الميلاد سيكلف أكثر والانتظار لفترة أطول قد يعني دفع سعر أعلى أو فقدان الفرصة.
