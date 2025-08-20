مقابلات إلزامية وقلق التأخير: قوانين تأشيرة أمريكا الجديدة تُثير تساؤلات المقيمين في الإمارات

دعت سفارة الولايات المتحدة في أبوظبي المتقدمين للحصول على تأشيرة من المقيمين في الإمارات إلى التخطيط المسبق لتجنب التأخير المحتمل في معالجة طلباتهم، حيث تدخل القواعد الجديدة التي تتطلب مقابلات شخصية لمعظم المتقدمين حيز التنفيذ اعتبارًا من 2 سبتمبر.

عندما سُئل متحدث باسم السفارة عن الزيادة المتوقعة في الطلب على المقابلات، صرّح لـ "خليج تايمز" أن موظفي القسم القنصلي "يعملون بجد لضمان عملية تأشيرة فعالة، وسلسة، ومؤثرة" على الرغم من التغييرات. وأضاف المتحدث: "جميع قرارات التأشيرة هي قرارات تتعلق بالأمن القومي، وسنأخذ الوقت اللازم لاتخاذ هذه القرارات بشكل صحيح".

نصائح للمسافرين

عندما سُئل عن نصيحة السفارة للعائلات أو الطلاب في الإمارات الذين يستعدون للسفر إلى الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة، قال المتحدث: "في كل حالة، سنأخذ الوقت اللازم لضمان أن المتقدم لا يشكل خطرًا على سلامة وأمن الولايات المتحدة، وأنه أثبت بشكل موثوق أهليته للحصول على التأشيرة المطلوبة".

بموجب السياسة الجديدة، سيحتاج جميع المتقدمين للحصول على التأشيرة غير المهاجرة تقريبًا، بما في ذلك من هم دون سن 14 عامًا وفوق 79 عامًا، إلى حضور مقابلة شخصية مع موظف قنصلي. وستبقى الإعفاءات فقط لبعض الزوار المؤقتين ضمن فئة تأشيرة (B) وبعض المسافرين الحكوميين الرسميين.

عندما سُئل عما إذا كانت الطلبات المعلقة المقدمة قبل 2 سبتمبر ستتم معالجتها بموجب القواعد القديمة، لم تؤكد السفارة أي استثناءات، بل وجهت المتقدمين إلى مواقع السفارة والقنصلية للحصول على معلومات مفصلة. وتم تقديم نفس الرد عندما سُئل عن فترة سماح محتملة لأولئك الذين تقدموا بطلب سابقًا.

الحالات العاجلة

فيما يتعلق بالحالات العاجلة مثل السفر لأسباب طبية أو تعليمية أو إنسانية، قالت السفارة إنه يمكن للمتقدمين طلب مواعيد عاجلة من خلال نظامها، مع النظر في الطلبات على أساس كل حالة على حدة.

وأضاف المتحدث: "تلتزم وزارة الخارجية بحماية أمتنا ومواطنيها من خلال الالتزام بأعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة عبر عملية التأشيرة الخاصة بنا. واعتبارًا من 2 سبتمبر 2025، ستقوم وزارة الخارجية بتحديث فئات المتقدمين الذين قد يكونون مؤهلين للحصول على إعفاء من مقابلة التأشيرة غير المهاجرة".

يعكس هذا التغيير عودة إلى إجراءات التأشيرة التي كانت سارية قبل الجائحة، عندما كانت المقابلات الشخصية تُجرى وكانت الإعفاءات تُمنح فقط في حالات محدودة للغاية. وخلال فترة جائحة كوفيد-19، تم توسيع أهلية الإعفاء لتقليل عدد الزوار للسفارات والقنصليات.

الآن بعد أن أصبح يتعين على الأطفال دون سن 14 عامًا والبالغين فوق 79 عامًا أيضًا حضور المقابلات، سيزداد عدد الأشخاص الذين يحاولون حجز مواعيد. ومع انضمام هؤلاء المتقدمين الإضافيين إلى قوائم الانتظار، قد يؤدي ذلك إلى فترات انتظار أطول للمسافرين عبر جميع فئات التأشيرات.

يُنصح المتقدمون بالتحقق بانتظام من مواقع سفارة الولايات المتحدة في أبوظبي وقنصليتها في دبي للحصول على أحدث المعلومات حول المستندات المطلوبة، والإجراءات، والمواعيد المتاحة.

يمكن لأولئك الذين يحتاجون إلى السفر بشكل عاجل لأسباب طبية أو تعليمية أو إنسانية طلب موعد عاجل. وللقيام بذلك، يجب عليهم أولاً إكمال نموذج DS-160، ودفع رسوم التأشيرة القياسية، وتحديد موعد عادي متاح في أقرب وقت. فقط بعد ذلك يمكنهم استخدام ميزة "طلب الطوارئ" على لوحة التحكم الخاصة بهم لتحميل المستندات التي تثبت إلحاح سفرهم. إذا تمت الموافقة، سيتم منحهم موعدًا للطوارئ، وإذا تم الرفض، سيبقى موعدهم المقرر دون تغيير.

نظرًا للزيادة المتوقعة في الطلب على المقابلات الشخصية والعودة إلى إجراءات فحص أكثر صرامة، يُنصح المسافرون ببدء عملية طلب التأشيرة مبكرًا والاستعداد لتقييم أكثر تفصيلاً بموجب النظام الجديد الذي يضع الأمن أولًا.