مفاجآت صيف دبي 2024: جوائز نقدية وسيارات جديدة تنتظر الفائزين

كما تتاح الفرصة للمتسوقين في "وافي سيتي مول" للإنفاق والفوز عند الشراء بما لا يقل عن 300 درهم إماراتي أو أكثر حتى الأول من سبتمبر في أي من منافذ البيع في وافي مول ومطاعم وافي ونادي وافي الصحي وسبا وسوق خان مرجان وفنادق وافي، ويمكن للزوار أيضاً التسجيل للمشاركة في السحب الكبير للحصول على فرصة للفوز بعقد من الألماس عيار 22.2 قيراطاً وأقراط من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً بقيمة 70 ألف درهم إماراتي، بالإضافة إلى جوائز أخرى.