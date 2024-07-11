مفاجآت صيف دبي 2024: جوائز نقدية وسيارات جديدة تنتظر الفائزين
تتوج مفاجآت صيف دبي هذا العام عدداً أكبر من أي وقت مضى من الفائزين بسحوبات نقدية وهدايا تصل قيمتها إلى 50 مليون درهم، ويضم مهرجان التسوق جوائز متنوعة تتراوح بين السيارات الجديدة والمجوهرات والجوائز النقدية والقسائم ونقاط المكافآت.
وتنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مفاجآت صيف دبي 2024 في الفترة من 28 يونيو إلى 1 سبتمبر، وستقدم فترة مليئة بالترفيه والمرح والخصومات للمقيمين والزوار خلال أشهر الصيف.
جوائز السيارات
يتاح للمتسوقين الفوز بواحدة من ست سيارات GAC GS8 2024 الجديدة كلياً كجزء من عمليات سحب مفاجآت صيف دبي 2024، التي تنظمها مجموعة مراكز التسوق في دبي حتى 1 سبتمبر. وسيحصل أي شخص ينفق 200 درهم أو أكثر في 18 مركزاً تجارياً مختلفًا على جائزة قسيمة السحب الرقمية للدخول في السحب، وسيتم الإعلان عن الفائزين أسبوعياً، وسيكون السحب الأول في 13 يوليو.
كما ستتيح مسابقة "أنفق واربح" في "دبي فستيفال سيتي" لاثنين من المقيمين فرصة الفوز بسيارة "لكزس" الهجينة. ويمكن للمتسوقين الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر حتى 1 سبتمبر الدخول في السحب من خلال تحميل إيصالهم على تطبيق BLUE للتسوق.
جوائز المجوهرات
وتعيد مجموعة دبي للمجوهرات إحياء عروضها السنوية المتلألئة لمجوهرات الذهب. ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بخصم يصل إلى 50% على مجوهرات الألماس واللؤلؤ والحصول على هدايا فورية عند الشراء بقيمة 1000 درهم أو أكثر. كما سيتم مكافأتهم بعملات ذهبية عند إنفاق 2500 درهم أو أكثر على الماس. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إدخال كل عملية شراء بقيمة لا تقل عن 1000 درهم في السحب للفوز بـ 20 قسيمة بقيمة 5000 درهم لكل منها.
كما تتاح الفرصة للمتسوقين في "وافي سيتي مول" للإنفاق والفوز عند الشراء بما لا يقل عن 300 درهم إماراتي أو أكثر حتى الأول من سبتمبر في أي من منافذ البيع في وافي مول ومطاعم وافي ونادي وافي الصحي وسبا وسوق خان مرجان وفنادق وافي، ويمكن للزوار أيضاً التسجيل للمشاركة في السحب الكبير للحصول على فرصة للفوز بعقد من الألماس عيار 22.2 قيراطاً وأقراط من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً بقيمة 70 ألف درهم إماراتي، بالإضافة إلى جوائز أخرى.
قسائم وجوائز نقدية
تتيح حملة "تسوق واربح" في مركز "ميركاتو للتسوق" ومركز "تاون سنتر جميرا" للعملاء فرصة الفوز بسحوبات أسبوعية مثيرة مع كل 200 درهم يتم إنفاقها. وفي كل أسبوع حتى الأول من سبتمبر، سيتم اختيار فائزين اثنين للفوز بجائزة نقدية قدرها 5000 درهم.
وفي حملة Rivoli Group DSS Beat the Clock الترويجية التي تستمر لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 12 إلى 14 يوليو، سيدخل العملاء الذين يتسوقون في Rivoli EyeZone وHour Choice للساعات والنظارات في السحب للفوز بقسائم بقيمة إجمالية قدرها 60.000 درهم، بقيمة تتراوح بين 1000 درهم إلى 5000 درهم لكل منهما.
وفي مراكز التسوق التابعة لمجموعة ماجد الفطيم، سيدخل العملاء الذين ينفقون 300 درهم في سحوبات SHARE Millionaire ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي، حيث سيفوز ستة أشخاص بمليون نقطة SHARE في سحوبات أسبوعية حتى الأول من سبتمبر.
وسيجري برنامج المكافآت Tickit مسابقة تستمر طوال مفاجآت صيف دبي حيث يمكن لكل عضو قام بربط بطاقة Visa أو Mastercard الخاصة به بالتطبيق، الدخول في خمس سحوبات للفوز بـ 10000 درهم من نقاط Tickit في كل مرة يقومون فيها بإجراء 3 عمليات شراء من أي بائع تذاكر. بالإضافة إلى ذلك، فإن إنفاق أكثر من 500 درهم عبر بطاقة بنك أبوظبي التجاري في المواقع الشريكة لـ Tickit يزيد من فرص المتسوقين للفوز والتأهل لسحب آخر مع 10 فائزين محظوظين.