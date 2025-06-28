مفاجآت صيف دبي: تخفيضات كبرى تصل إلى 75% وفرصة للفوز بـ 30 سبيكة ذهب

أصبح صيف دبي أكثر إثارةً لعشاق التسوق، والعائلات الباحثة عن أنشطة ترفيهية، والزوار الباحثين عن تجارب ممتعة. انطلقت اليوم الدورة الثامنة والعشرون من مفاجآت صيف دبي ، حافلةً بالعروض المميزة، والأنشطة المجانية، والعروض الترفيهية الحية، وعروض المأكولات العالمية، لجعل هذا الموسم أكثر متعةً للجميع.
يستمر هذا الإصدار لمدة 66 يومًا، من 27 يونيو إلى 31 أغسطس، بأسعار في متناول الجميع وقيمة رائعة تناسب الجميع. سواء كنت تخطط لقضاء عطلة في بلدك ، أو جولة تسوق، أو نزهة في عطلة نهاية الأسبوع، فإن مفاجآت صيف دبي تزخر بالعديد من الطرق التي تتيح للسكان والزوار الاستمتاع بالمزيد من معالم المدينة بتكلفة أقل.
تنطلق اليوم تسعة أسابيع من العروض الترويجية المذهلة والعروض الحصرية في المتاجر، كجزء من موسم مبيعات مفاجآت صيف دبي الذي يستمر طوال الصيف، بدءًا من عروض العطلات الصيفية حتى 17 يوليو. يمكن للمتسوقين الاستمتاع بخصومات تصل إلى 75% في أكثر من 800 علامة تجارية وأكثر من 3000 متجر، بالإضافة إلى فرص للفوز بجوائز مذهلة من خلال مجموعة من الحملات الترويجية المميزة في مراكز التسوق ومتاجر التجزئة.
يمكن للمتسوقين أيضًا الفوز بأكبر جوائز الموسم على الإطلاق من خلال سحوبات على مستوى المدينة، بما في ذلك سحوبات مجموعة مراكز التسوق في دبي خلال مفاجآت صيف دبي من 27 يونيو إلى 31 أغسطس، والتي تُتيح للمتسوقين فرصة الفوز بمفاتيح تسع سيارات جديدة كليًا؛ وسحوبات مجموعة دبي للذهب والمجوهرات من 27 يونيو إلى 30 أغسطس، والتي تُقدم 30 سبيكة ذهب لـ 30 فائزًا؛ وبرنامج فيزا للمجوهرات من 27 يونيو إلى 30 أغسطس، والذي يُتيح لـ 50 فائزًا فرصة الفوز بقسائم مجوهرات بقيمة 175,000 درهم إماراتي. سيتم الإعلان عن المزيد من فرص الفوز خلال الأسابيع المقبلة.
يدعو أسبوع المطاعم الصيفي رواد المطاعم لتجربة بعضٍ من أشهر مطاعم دبي بأسعارٍ استثنائية، وذلك من 4 إلى 13 يوليو. ستتوفر قوائم طعام حصرية في أكثر من 55 وجهةً لتناول الطعام، مع غداء من طبقين بسعر 95 درهمًا إماراتيًا وعشاء من ثلاثة أطباق بسعر 150 درهمًا إماراتيًا. الحجز متاح الآن، حصريًا عبر OpenTable.
لأول مرة على الإطلاق، يقدم مهرجان صيف دبي طبق الـ 10 دراهم في الفترة من 1 إلى 31 أغسطس، احتفالاً بثراء مشهد الطعام المحلي من خلال تقديم أطباق بأسعار في متناول الجميع تبلغ 10 دراهم فقط.
تعود فعالية DSS Entertainer في عام 2025 مع أكثر من 7500 عرض اشترِ واحدًا واحصل على الثاني مجانًا في المطاعم الفاخرة والعادية، ووجبات الغداء، والتوصيل، والمعالم السياحية، والترفيه، والمنتجعات الصحية، وصالونات التجميل، واللياقة البدنية، والمزيد.
في يوم الجمعة 27 يونيو، استضاف دبي فستيفال سيتي مول فرقة الرقص اليابانية سابرينا والفنانة الشعبية الفلسطينية الأردنية رينا خوري، بينما ستقدم فرقة أبري آند ذا باند والمغنية وكاتبة الأغاني نويل خرمان عرضاً على المسرح يوم السبت 28 يونيو.
في سيتي سنتر مردف، يقدم المطرب السوري الشامي وفرقة الروك الأردنية جدل حفلاً حياً يوم السبت 28 يونيو، مع فنانين متجولين وعروض حية مليئة بالحيوية.