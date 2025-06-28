مفاجآت صيف دبي: تخفيضات كبرى تصل إلى 75% وفرصة للفوز بـ 30 سبيكة ذهب

يمكن للمتسوقين أيضًا الفوز بأكبر جوائز الموسم على الإطلاق من خلال سحوبات على مستوى المدينة، بما في ذلك سحوبات مجموعة مراكز التسوق في دبي خلال مفاجآت صيف دبي من 27 يونيو إلى 31 أغسطس، والتي تُتيح للمتسوقين فرصة الفوز بمفاتيح تسع سيارات جديدة كليًا؛ وسحوبات مجموعة دبي للذهب والمجوهرات من 27 يونيو إلى 30 أغسطس، والتي تُقدم 30 سبيكة ذهب لـ 30 فائزًا؛ وبرنامج فيزا للمجوهرات من 27 يونيو إلى 30 أغسطس، والذي يُتيح لـ 50 فائزًا فرصة الفوز بقسائم مجوهرات بقيمة 175,000 درهم إماراتي. سيتم الإعلان عن المزيد من فرص الفوز خلال الأسابيع المقبلة.