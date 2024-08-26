مفاجآت صيف دبي ..تخفيضات ضخمة تصل إلى 90%

وتقام التخفيضات على مستوى المدينة في مراكز التسوق ووجهات البيع بالتجزئة الرائدة في دبي، بما في ذلك الخوانيج ووك، وبلوواترز، وبرجمان، وسيتي سنتر الشندغة، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر مردف، وسيركل مول، وسيتي ووك، ودراجون مارت، ودبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا، وابن بطوطة مول، ومول الإمارات، وميركاتو، وتاون سنتر جميرا، ونخيل مول، ومول الواحة سنتر، وذا بيتش جي بي آر، وأوتليت فيليدج، ووافي سيتي، والعديد من المراكز الأخرى.