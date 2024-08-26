مفاجآت صيف دبي ..تخفيضات ضخمة تصل إلى 90%
مع انتهاء العطلة الصيفية، تقدم مفاجآت صيف دبي للسكان فرصة أخيرة للاستفادة من خصومات تصل إلى 90% في "التخفيضات النهائية لمفاجآت صيف دبي".
وستكون العروض متاحة لأكثر من 550 علامة تجارية عبر أكثر من 2500 منفذ بيع، وستستمر المبيعات من 30 أغسطس إلى 1 سبتمبر.
وبما أن آلاف الطلاب عادوا إلى المدارس بعد العطلة الصيفية في 26 أغسطس/آب، فيمكن للآباء أيضاً الاستفادة من الأسعار المنخفضة لشراء أساسيات العودة إلى المدرسة.
وتشتمل العروض الأحذية والإلكترونيات والملابس الرياضية ومنتجات العناية بالبشرة والساعات والمجوهرات ومنتجات التجميل ومفروشات المنزل والألعاب وملابس الأطفال الصغار. ولثلاثة أيام فقط، ستتاح للمتسوقين أيضاً فرصة الفوز بجوائز تشمل السيارات الفاخرة والنقود وقطع المجوهرات.
الجوائز
مليونير شير من مفاجآت صيف دبي: اربح مليون نقطة شير أو سيارة جاكوار F Pace في سحب على الجوائز في سيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، ومول الإمارات.
أنفق واربح في فستيفال سيتي مول بدبي: أنفق 300 درهم للحصول على فرصة للفوز بسيارات ليكزس هجينة وجوائز فورية يومية
احظ بمفاجآت الصيف: أنفق 200 درهم في مركز ميركاتو للتسوق أو تاون سنتر جميرا للحصول على فرصة للفوز بجائزة قدرها 5000 درهم في السحوبات الأسبوعية.
أنفق واربح: أنفق 300 درهم في مدينة وافي للحصول على فرصة للفوز بطقم عقد وأقراط من الألماس 22.2 من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، بقيمة 70 ألف درهم.
يمكن للمتسوقين الذين يقومون بثلاث عمليات شراء في المنافذ المشاركة أيضاً الفوز بـ 10000 درهم في نقاط Tickit
وتقام التخفيضات على مستوى المدينة في مراكز التسوق ووجهات البيع بالتجزئة الرائدة في دبي، بما في ذلك الخوانيج ووك، وبلوواترز، وبرجمان، وسيتي سنتر الشندغة، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر مردف، وسيركل مول، وسيتي ووك، ودراجون مارت، ودبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا، وابن بطوطة مول، ومول الإمارات، وميركاتو، وتاون سنتر جميرا، ونخيل مول، ومول الواحة سنتر، وذا بيتش جي بي آر، وأوتليت فيليدج، ووافي سيتي، والعديد من المراكز الأخرى.