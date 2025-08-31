مفاجآت صيف دبي تحول صاحبة هدية زفاف إلى مليونيرة

جلب خاتم زواج بسيط حظاً استثنائياً لواحدة من المقيمات في دبي، والتي فازت بمليون درهم في السحب الكبير لمفاجآت صيف دبي.

فازت "سويتي"، التي تعمل مديرة علاقات عملاء في محل مجوهرات، بالجائزة الكبرى بفضل خاتم ذهب أهداها إياه خطيبها، على الرغم من أنها أدخلت رقم هاتف خاطئ في طلب المشاركة.

وقالت لصحيفة "الخليج تايمز": "كنا نستعد لحفل زفافنا، وكجزء من ذلك، اشترى لي خطيبي أبهين خاتماً من مجوهرات سيرويا، حيث أعمل." وأضافت: "لم أكن أنوي الدخول في السحب، لكن زملائي في العمل حثوني على ذلك، وقمت بمسح رمز الاستجابة السريع للقيام بذلك. أثناء إدخال بياناتي، لاحظت أنني أدخلت رقم هاتف محمول خاطئ. أدركت الخطأ وأنا أرسل الطلب، ولكن لم تكن هناك طريقة لتصحيحه. فتركت الأمر."

عندما تلقت مكالمة الأسبوع الماضي تبلغها بالفوز، لم تصدق الأمر. وقالت: "قبل تلك المكالمة مباشرة، كنت قد تلقيت مكالمة احتيال مزعومة من أحد البنوك، وطلبوا مني تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية (UAE Pass). لذا من الواضح أنني لم أصدق الأمر. ثم قالوا إنني أدخلت رقماً خاطئاً وإنهم حصلوا على بياناتي من الفاتورة. وتلقى مديري أيضاً مكالمة من مكتب مفاجآت صيف دبي، وعندها بدأنا نتساءل عما إذا كان هذا قد يكون حقيقياً بالفعل."

أقيم السحب المحظوظ في مردف مول في دبي يوم الأحد، 31 أغسطس - وهو اليوم الأخير من فعاليات مفاجآت صيف دبي التي استمرت 65 يوماً. خلال هذه الفترة، استمتع سكان دبي بجوائز نقدية وخصومات هائلة ومكافآت أخرى. وفي هذا الحدث، فاز الدكتور راج كومار، وهو مواطن باكستاني يبلغ من العمر 70 عاماً، بسيارة نيسان باترول جديدة، بينما فاز خمسة آخرون بـ200 ألف درهم لكل منهم في منح دراسية.

بعد تسلمها الجائزة في الحفل الكبير، قالت سويتي: "لا أجد الكلمات للتعبير عن شعوري."

هدية كبيرة في انتظارنا في دبي

قالت سويتي وأبهين، اللذان تمت خطبتهما منذ ما يقرب من عام، إنهما لم يكونا يخططان لزيارة دبي. قال أبهين، الذي رافق سويتي لاستلام الجائزة الكبرى: "كانت عائلتي الكبيرة تطلب مني الانتقال إلى دبي لأكثر من ثلاث سنوات. كانت شقيقة سويتي هنا أيضاً ولكننا لم نكن متحمسين جداً. ومع ذلك، عندما أصرت العائلتان، قررنا أن نجرب الأمر."

وجد أبهين وظيفة في أبوظبي بينما وجدت سويتي وظيفة كمديرة علاقات عملاء. قالت سويتي: "لم نكن نعلم أن دبي خبأت لنا مثل هذه الهدية الكبيرة. لا نعرف ماذا سنفعل بالمال بعد. سنواصل العمل في وظائفنا. تجديدات منزل أبهين كانت جارية استعداداً لحفل زفافنا العام المقبل. لذا سنستخدم بعض المال لذلك ولزفافنا. لا نعرف بعد ماذا نفعل بالباقي."

أضاف أبهين أنه لم يصدق فوزهم بالكامل إلا بعد وصوله إلى مردف مول. وقال: "كل ما يمكننا قوله هو شكراً دبي."