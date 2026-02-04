مغترب هندي في عُمان يربح 20 مليون درهم بعد أسابيع من ولادة ابنته

جاءت الأخبار التي غيرت حياته في يوم عمل عادي. يعمل شانتانو، وهو من منطقة أودوبي في كارناتاكا، مسؤولاً عن متجر في مسقط، حيث يعيش هناك منذ ثماني سنوات. كان مشغولاً في العمل ولم يشاهد سحب "بيج تيكيت" على الهواء مباشرة. عندما اتصل به مقدمو البرنامج، فاتته أول مكالمتين. وقال: "كنت في العمل ولم أدرك ذلك، وفي المرة الثالثة التي اتصلوا فيها، أجبت". كان ذلك حين سمع الكلمات التي لم يتوقع سماعها أبدًا. قال: "لقد فوجئت حقًا، لم أصدق أن الأمر حقيقي في البداية".