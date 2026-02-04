مغترب هندي في عُمان يربح 20 مليون درهم بعد أسابيع من ولادة ابنته

بعد أسابيع قليلة من دخوله عالم الأبوة، تلقى مغترب هندي يعيش في عُمان مكالمة هاتفية غيرت مجرى حياته إلى الأبد. كان شانتانو شيتيغار، البالغ من العمر 34 عامًا، قد استقبل للتو طفلته الأولى التي ولدت في 27 ديسمبر. وبعد أسابيع من هذا الخبر السعيد، تلقى خبرًا آخر بفوزه بالجائزة الكبرى "بيج تيكيت" (Big Ticket) والبالغة 20 مليون درهم. وقال شانتانو: "توقيت الأمر يبدو خياليًا".
وقال شانتانو لصحيفة "خليج تايمز": "أشعر أن ابنتي هي من جلبت لي الحظ، لم أتوقع هذا على الإطلاق".
ما يجعل هذه اللحظة أكثر تأثرًا هو أن شانتانو لم يرَ ابنته شخصيًا بعد. وقال: "لقد وُلدت بينما كنت في عُمان، لم ألتقِ بها بعد. سأسافر قريبًا لحضور حفل تسميتها، وهذا أكثر ما أتطلع إليه".
جاءت الأخبار التي غيرت حياته في يوم عمل عادي. يعمل شانتانو، وهو من منطقة أودوبي في كارناتاكا، مسؤولاً عن متجر في مسقط، حيث يعيش هناك منذ ثماني سنوات. كان مشغولاً في العمل ولم يشاهد سحب "بيج تيكيت" على الهواء مباشرة. عندما اتصل به مقدمو البرنامج، فاتته أول مكالمتين. وقال: "كنت في العمل ولم أدرك ذلك، وفي المرة الثالثة التي اتصلوا فيها، أجبت". كان ذلك حين سمع الكلمات التي لم يتوقع سماعها أبدًا. قال: "لقد فوجئت حقًا، لم أصدق أن الأمر حقيقي في البداية".
يشارك شانتانو في سحب "بيج تيكيت" منذ حوالي خمس سنوات، رغم أنه لم يكن منتظمًا في البداية. لكن خلال السنوات الثلاث الماضية، لم يفوّت سحبًا واحدًا. كان يشتري التذكرة دائمًا مع "سنيل"، الذي يعمل أيضًا في مسقط وينتمي إلى نفس منطقة شانتانو. وقال: "كنا اثنين فقط، نتقاسم التذكرة دائمًا". إنه يعرف الكثير من الأشخاص الذين يحاولون تجربة حظهم منذ فترة أطول بكثير. وقال: "الكثير من الناس يحاولون منذ 10 أو 15 عامًا ولم يفوزوا بعد، أشعر أنني محظوظ جدًا".
على الرغم من الفوز الضخم، قال شانتانو إن الحياة لم تتغير فجأة. وقال: "في الوقت الحالي، سأستمر في وظيفتي، فمن المبكر جدًا التخطيط لأي شيء". يريد أن يأخذ وقته قبل اتخاذ أي قرارات بشأن المال. وقال: "أحتاج إلى الجلوس والتفكير والتخطيط بشكل صحيح". في الشهر المقبل، سيسافر شانتانو إلى أبوظبي للمرة الأولى لإكمال الإجراءات الرسمية. بعد ذلك، سينصب تركيزه على عائلته؛ حيث يخطط لإحضار زوجته وابنته الرضيعة إلى مسقط ليعيشوا معًا. وقال: "العائلة هي أهم شيء بالنسبة لي الآن".
قال شانتانو، المتزوج منذ ثلاث سنوات، إن الأسابيع القليلة الماضية كانت مليئة بالمشاعر؛ أولاً فرحة أن يصبح أبًا، ثم صدمة الفوز بـ 20 مليون درهم. وقال: "كل شيء حدث بسرعة كبيرة". في الوقت الحالي، لا يزال الأب الجديد يحاول استيعاب كل ما حدث. وقال: "أعتقد أن ابنتي جاءت إلى هذا العالم ومعها الحظ، بالنسبة لي، هذه هي النعمة الكبرى".