مغتربون سريلانكيون في دبي ينظمون مساعدات عاجلة لضحايا الفيضانات

في الوقت الذي يسابق فيه رجال الإنقاذ في سريلانكا الزمن لإنقاذ الأشخاص المتضررين من الفيضانات المفاجئة يوم الجمعة، يقوم المغتربون السريلانكيون في دبي بتنسيق الجهود لإرسال المساعدات العاجلة إلى أبناء وطنهم في البلاد.
يتعاون أعضاء جمعية المصرفيين السريلانكيين في الإمارات مع جمعية الرفاهية السريلانكية في الإمارات والبعثات الدبلوماسية السريلانكية في الدولة لوضع آلية تنسيق مع السلطات في سريلانكا لدعم ضحايا الفيضانات بشكل مباشر وبأقصى درجات الشفافية، وفق ما صرح به إم. إستهياق رزيق، رئيس جمعية المصرفيين السريلانكيين، لصحيفة «خليج تايمز» يوم الجمعة.
وقال: «نشعر بقلق بالغ تجاه عائلاتهم وأحبائهم وجميع الضحايا المتأثرين حالياً بارتفاع مستويات المياه الناتجة عن الأمطار الغزيرة. سيتم تقديم جميع أشكال الدعم على الفور».
أُكد وفاة أكثر من 60 شخصاً، ولا يزال العشرات في عداد المفقودين، بعد أن اجتاح إعصار ديتواه الجزيرة الواقعة إلى الجنوب من شبه القارة الهندية.
وشملت المناطق المتضررة بشدة الأقاليم الشرقية والوسطى، كما نُسبت معظم الوفيات إلى الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة. وقد تضررت آلاف الأسر وتقطعت السبل بعدة مجتمعات محلية.
وقال شفرس، المقيم في دبي منذ فترة طويلة والبالغ من العمر 38 عاماً، والذي تعيش عائلته في المقاطعة العليا من كاندي، لصحيفة «خليج تايمز» إنه تمكن من التحدث مع زوجته وأطفاله فقط في وقت متأخر من يوم الجمعة.
وأضاف: «لم يكن هناك كهرباء، واضطرت زوجتي للذهاب إلى أحد الأقارب لشحن هاتفها في السيارة»، مشيراً إلى أن «متاجر البقالة كانت مغلقة أيضاً، لكن لحسن الحظ كانت الإشارة لا تزال قوية بما يكفي لإجراء المكالمات».
وتابع: «عائلتي بخير، لكن لا أزال أشعر بالقلق، إذ لا تزال هناك تهديدات بحدوث انهيارات أرضية في منطقتنا. الطرق مغلقة، وتم نشر أفراد من الجيش والشرطة».
وبحسب السلطات، نفذت الطائرات المروحية وزوارق البحرية عدة عمليات إنقاذ، حيث تم انتشال السكان من فوق الأشجار والأسطح والقرى المعزولة بسبب مياه الفيضانات.
أكدت ناتاشا سومون، مديرة الخدمات المجتمعية والإدارية في جمعية الرفاهية السريلانكية (SLWA)، تعاون الجمعية مع السفارة السريلانكية والقنصلية العامة ومختلف جمعيات خريجي المدارس السريلانكيين في الإمارات لتقديم الدعم.
وقالت: «لقد شاركنا بالفعل جميع أرقام الاتصال الرسمية لإدارة الكوارث والمعلومات ذات الصلة عبر منصات مجتمعنا لضمان بقاء الجميع على اطلاع واتصال دائم».
وأضافت: «سنعمل على تنسيق وتنفيذ آلية دعم منظمة لضمان توجيه جميع المساعدات بشكل فعّال ووصولها إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها».
وفي الأثناء، أصدر الرئيس السريلانكي أنورا كومارا ديساناياكي توجيهاته للوكالات الحكومية بتسريع جهود الإنقاذ والإغاثة، كما دعا إلى تقديم المساهمات من الداخل والخارج لدعم جهود الإغاثة من الكوارث. وأفادت إدارة الإعلام التابعة للرئاسة أن تفاصيل الحسابات المصرفية المخصصة متاحة في البعثات الدبلوماسية السريلانكية بالخارج وفي البعثات الأجنبية الموجودة في سريلانكا.