مغامرة دبي الخيرية :7 ماراثونات.. 7 أيام عبر 7 قارات

بعد أن تعرض لإصابة أثناء لعب الرجبي في سن 21 عامًا، فإن القلق الرئيسي لدى جيمس هو "سقوط القدم" - وهي حالة أدت إلى قطع أعصابه إلى جانب العديد من أجزاء أخرى من ساقه، مما ترك ندبة. قال جيمس: "لدي مخاوف بشأن سقوط القدم، لكنني أشعر أن التدريب الذي خضعت له سيساعدني جيدًا في التعامل مع هذا الأمر".