مغامرة دبي الخيرية :7 ماراثونات.. 7 أيام عبر 7 قارات
سبعة ماراثونات عبر سبع قارات في سبعة أيام: هذا هو تحدي التحمل الذي سيخوضه اثنان من سكان دبي مع انطلاق عام 2025.
يستعد "جيمس إليوت سكوير" و"باريس نوريس" لمغامرة يناير 2025، مصممين على إكمال سباقين متتاليين بطول 42.2 كيلومتر في تحدي الماراثون العالمي. ولا يفعلان ذلك من أجل الإثارة فقط.
ويأمل الثنائي في جمع الأموال لمؤسسة"سباركل" Sparkle Foundation ومؤسسة"سوفيرين أرت" Sovereign Art Foundation، التي تساعد الأطفال المحرومين في آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وقال المغترب لصحيفة خليج تايمز: "لقد شاركت سابقاً في أعمال خيرية، وجمعت تبرعات كبيرة لقضايا مختلفة. اتصلت بباريس لفهم اهتماماته، وبدون الكثير من الإقناع، قررنا المضي قدمًا".
كان جيمس قد خاض في السابق العديد من تحديات التحمل، بينما قام باريس - الذي يدير شركة إنتاج - برحلة عبر المحيط الهادئ في رحلة تجديف.
ومع ذلك، فإن هذا المشروع هو الأكثر طموحا على الإطلاق، حيث يتطلب أكثر من 10 أشهر من التدريب الصارم الذي يتضمن الجري لمسافة تزيد عن 200 كيلومتر أسبوعيا، واتباع نظام غذائي صارم، وخطة تعافي ولوجستيات دقيقة.
"لقد أكملت ماراثوناً واحداً في عام 2015 وتجديفًا لمسافة 4800 كيلومتر عبر المحيط الهادئ في العام الماضي. لا تعرف أبدًا ما هي قدرات جسدك عندما يكون "السبب" كبيرًا بما يكفي"، كما قال باريس.
ليس للقلب الضعيف
يعد ماراثون العالم أحد أصعب الماراثونات العالمية، حيث يتطلب من المشاركين إكمال سبعة ماراثونات عبر سبع قارات في سبعة أيام.
يتعين على المشاركين الركض لمسافة 42.2 كيلومترًا كل يوم لمدة أسبوع، مواجهين تضاريس مختلفة وظروف جوية قاسية. سيتوجه الفريق أولاً إلى جنوب إفريقيا، ومن هناك سيسافرون جواً إلى القارة القطبية الجنوبية لمواجهة درجات حرارة متجمدة تصل إلى -25 درجة مئوية.
إن القرار الاستراتيجي بالبدء في القارة القطبية الجنوبية سيساعد في التخفيف من التأخيرات المحتملة الناجمة عن الطقس غير المتوقع، مما يضمن تقدم السباق بسلاسة. في اللحظة التي تعبر فيها الفرق خط البداية في القارة القطبية الجنوبية، تبدأ الساعة في العد التنازلي للمسابقة.
ثم ستنقلهم طائرة مستأجرة إلى جنوب أفريقيا حيث سيستقبلون بأشعة الشمس الوفيرة. ومن هناك، سيطير الفريق إلى بيرث، غرب أستراليا، لخوض المرحلة الثالثة. وستنطلق المرحلة الرابعة من قاعدتهم في دبي قبل أن يركضوا المزيد من سباقات الماراثون في مدريد، البرازيل، ويختتموا السباق في ميامي.
إن اللوجستيات اللازمة لنقل المشاركين بسرعة وراحة لا تقل أهمية عن السباق نفسه. وقد تم تأمين طائرتين لهذا الغرض: إحداهما مجهزة خصيصًا للظروف القاسية في القارة القطبية الجنوبية، مما يضمن وصول الفرق ومغادرتها بأمان. والطائرة الثانية هي طائرة مستأجرة، تم اختيارها لتجاوز المتاعب والتأخيرات المعتادة المرتبطة بصفوف الانتظار في المطارات. وسوف يساعد هذا التخطيط المدروس المتسابقين على البقاء مرتاحين ومستعدين طوال رحلتهم السريعة. وقد قام منظمو السباق بتعويض جميع الانبعاثات الكربونية للتأكد من أن هذا حدث خالٍ من الكربون.
الاستعداد للجري
إدراكًا للمتطلبات البدنية الكبيرة التي يتطلبها الركض لمسافة 42.2 كيلومترًا كل يوم لمدة أسبوع، يقوم جيمس وباريس بدمج استراتيجيات لتحمل مشاق سباقات الماراثون المتتالية في مناخات متنوعة ومتطرفة، بدءًا من التضاريس الجليدية في القارة القطبية الجنوبية.
وقد قام الثنائي بتصميم تدريبهما لمحاكاة الظروف المتنوعة التي سيواجهانها، مع التركيز على تحسين أسلوب الجري، وبناء القوة، وإجراء تعديلات غذائية، وتعزيز مرونتهما العقلية. وقال الثنائي إن التقنيات مثل التعافي النشط والتمدد ضرورية وستساعد في التغلب على إرهاق السفر والتكاليف التراكمية لسباقات الماراثون المستمرة.
"أقوم بقدر لا بأس به من التدريبات المتنوعة، مثل التجديف ورفع الأثقال والسباحة للحفاظ على قوة ساقيَّ. وهذا يسمح للساقين بالراحة من الصدمات مع الحفاظ على استمرار عمل المحرك"، كما يقول جيمس. أما بالنسبة لنظامه الغذائي، فيوصي جيمس بالبروتين عالي الجودة، إلى جانب المكملات المعدنية.
بالنسبة لباريس، فإن التحكم في مستويات الطاقة من خلال نظامه الغذائي هو المفتاح. "أستطيع الآن أن أتناول ضعف الكمية، وهو ما أحبه كثيرًا. لكن جسمك يصبح متجاوبًا للغاية مع ما هو مفيد له وما هو غير مفيد عندما تحرق الكثير من السعرات الحرارية كل يوم. كما أتناول المكملات الغذائية لأن التدريب يضع الكثير من الضغط على مفاصلي."
معالجة التحديات
بعد أن تعرض لإصابة أثناء لعب الرجبي في سن 21 عامًا، فإن القلق الرئيسي لدى جيمس هو "سقوط القدم" - وهي حالة أدت إلى قطع أعصابه إلى جانب العديد من أجزاء أخرى من ساقه، مما ترك ندبة. قال جيمس: "لدي مخاوف بشأن سقوط القدم، لكنني أشعر أن التدريب الذي خضعت له سيساعدني جيدًا في التعامل مع هذا الأمر".
ولأنه شخص ثقيل الوزن وذو قدرة محدودة على الحركة، يشعر باريس بالقلق إزاء الألم الذي ستضطر مفاصله إلى تحمله ومرحلة التعافي بين سباقات الماراثون. وقال: "إن كيفية التعافي خلال الثماني عشرة ساعة بين سباقات الماراثون أمر بالغ الأهمية، ولكنه صعب للغاية أيضًا لأننا سنكون على متن طائرة. وأفضل نوع من التعافي هو البقاء نشطًا، لذا يتعين علينا إيجاد طريقة للاستمرار في الحركة والتمدد".
عند الحديث عن فارق التوقيت والظروف الجوية القاسية، كان الثنائي يستعدان عقليًا وجسديًا للتعامل مع كل الاحتمالات. ولحسن الحظ، ترعى Asics الثنائي أيضًا، ويجريان محادثات مع علامات تجارية أخرى لرحلة القارة القطبية الجنوبية.
وأضاف باريس "لقد قمنا بالبحث وسنستعد لكل الاحتمالات. المناخ الأكثر تطرفًا في سباقات الماراثون السبعة هو بلا شك القارة القطبية الجنوبية. لذا، سيتعين علينا ارتداء ملابس متحركة متخصصة للظروف الباردة التي تحمي رؤوسنا ووجوهنا من الرياح والبرد". أما بالنسبة لفارق التوقيت، يعتقد الثنائي أن جعل رحلات الطيران مريحة قدر الإمكان سيكون أفضل طريقة للخروج من هذا المأزق.
خطة التعافي
وقال باريس "بعد سبعة أيام شاقة من الجري، من المفترض أن يكون التعافي في ميامي ممتعًا ومكانًا جيدًا للانتهاء منه". وبمجرد وصولهما إلى ميامي، سيركز الثنائي على إعادة التأهيل والاهتمام بالألم والإصابات المحتملة.
ومع ذلك، فإن عملية التعافي لا تقتصر على معالجة الألم فحسب. بل إنها تتضمن العودة إلى صالة الألعاب الرياضية لتقوية العضلات التي تعرضت لضغط هائل. كما أن استعادة مرونة الساق، التي تتضاءل حتمًا بعد مثل هذا التحدي البدني المكثف، تشكل أيضًا أولوية.
وبالإضافة إلى ذلك، قال جيمس إن دمج التدليك وحمامات الثلج والمشي الترفيهي من شأنه أن يساعد في إنعاش الحركة وتسهيل التعافي.
ويأمل جيمس وباريس في جمع 200 ألف دولار من السباق لدعم الجمعيات الخيرية للأطفال في الإمارات العربية المتحدة. وستساعد الأموال التي يتم جمعها الأطفال الذين تعرضوا للاتجار، واليتامى، والعنف، وغير ذلك.
أنشأ الثنائي حسابًا على موقع إنستغرام (@stridesforgood) ليتمكن الأصدقاء والعائلة والمؤيدون من متابعة رحلتهما.