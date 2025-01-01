مغامرة جوية: مشاهدة الألعاب النارية من سماء أبوظبي

ومن جهته، قال شيرلي إن هذه كانت المرة الأولى التي يؤدي فيها عرضاً للألعاب النارية. بدأ الأسترالي الطيران منذ عام كجزء من وظيفته الأصلية في البناء والهندسة في شركة كانت تبني متنزهاً للمغامرات خارج لندن بإسم (Hangloose Adventure)، مع نفق هواء بداخله.