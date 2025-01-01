مغامرة جوية: مشاهدة الألعاب النارية من سماء أبوظبي
في ليلة رأس السنة الجديدة، وبينما كان السكان والسياح يتوافدون إلى كورنيش أبوظبي لحجز أفضل الأماكن لمشاهدة عرض الألعاب النارية المبهر، استمتع "كالفيس لاكوكس" و "شون شيرلي" بالمناظر الخلابة. فقد شاهدا العرض الناري من أعلى نفق هوائي مفتوح من نقطة مراقبة مرتفعة ومثيرة.
قال "شون شيرلي" البالغ من العمر 25 عاماً: "لقد كان شعوراً رائعاً! لم أتمكن من سماع الألعاب النارية على الإطلاق بسبب الرياح، ولكن كان من الرائع الوصول إلى هذا الارتفاع وأن أرى مشهداً لا يمكن لأي شخص آخر رؤيته".
وتابع قائلاً: "بدت الألعاب النارية مختلفة لأنه لم يكن هناك حشد في الطريق".
كان المرشدان في فعالية "عالم الفضاء" بمهرجان أم الإمارات يحلقان وهما يحملان علم دولة الإمارات العربية المتحدة بعد وقت قصير من دقات الساعة في منتصف الليل مع الألعاب النارية وأضواء الليزر التي انتشرت في السماء.
شاهد العرض في الفيديو أدناه:
تناوب الثنائي على الطيران وأداء الحركات البهلوانية في الهواء على ارتفاع لا يقل عن 10 أمتار فوق سطح المهرجان، مختبئين خلف الأضواء المتوهجة في الخلفية. وفي آخر عرض لهما، طارا معاً في تشكيل دائري.
وقال لاكوكس إن الطيران مع الألعاب النارية في الأفق ليس بالأمر الجديد بالنسبة له، مشيراً إلى أن التجربة في أبوظبي كانت مختلفة و"استمرت لفترة أطول".
بعد ثماني دقائق من الطيران، كان لا يزال متشوقاً لمشاهدة العرض من الأعلى؛ فصعد عبر شبكة نفق الرياح ليحصل على رؤية أفضل.
وقال الشاب اللاتفي البالغ من العمر 29 عاماً: "كانت المرة الأولى التي سافرت فيها بالطائرة منذ أكثر من ثلاث سنوات عندما تقدمت بطلب للحصول على هذه الوظيفة".
"كان الطيران مع المرشد جزءاً من مقابلة العمل الخاصة بي، وقد نجحت في الحفاظ على توازني بشكل جيد."
ومن جهته، قال شيرلي إن هذه كانت المرة الأولى التي يؤدي فيها عرضاً للألعاب النارية. بدأ الأسترالي الطيران منذ عام كجزء من وظيفته الأصلية في البناء والهندسة في شركة كانت تبني متنزهاً للمغامرات خارج لندن بإسم (Hangloose Adventure)، مع نفق هواء بداخله.
"لقد أرادوا مرشدين داخليين لإدارتها، لذا قمت بتجربتها وأعجبني الأمر حقاً."