مع تراجع الروبية..المقيمون في الإمارات يضاعفون الأموال لأسرهم في الهند

“عادةً ما أرسل 2000 درهم كل شهر”، قال فارغيز. “هذه المرة أرسلت 3000 درهم، وبسبب السعر، حصلنا على ما يقرب من 8000 روبية أكثر من الشهر الماضي. هذا المبلغ الإضافي ساعدنا في دفع رسوم حافلة المدرسة والرسوم الدراسية لابنتي. لم أكن أعتقد أن أسعار الصرف يمكن أن تساعد بهذا القدر.”