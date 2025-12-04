مع تراجع الروبية..المقيمون في الإمارات يضاعفون الأموال لأسرهم في الهند

مع تراجع الروبية الهندية إلى مستويات قياسية مقابل الدرهم الإماراتي، سارع العديد من المقيمين الهنود في الإمارات لإرسال الأموال إلى الوطن، حيث لم يكن التوقيت أفضل من ذلك.
مع وصول سعر الصرف إلى حوالي 24.5 روبية لكل درهم، قال المقيمون في الإمارات إنهم حصلوا على عملة هندية أكثر من المعتاد عند تحويل الدراهم، مما ساعدهم في دفع رسوم المدارس وفواتير المنزل.
زارت خليج تايمز بيوت الصرافة، حيث أفاد التنفيذيون في المبيعات بزيادة في التحويلات المالية حيث استفاد المقيمون من سعر الصرف. كما قال بعض المقيمين لـخليج تايمز إنهم أرسلوا مبالغ أكبر من المعتاد لأنهم لم يرغبوا في تفويت الفرصة.
قال عارف خان، مقيم في الشارقة ويعمل كمدير مبيعات، إنه عادة ما يرسل بين 1200 إلى 1500 درهم شهريًا إلى عائلته في لكناو.
“لكن عندما رأيت الروبية تتراجع كثيرًا، أرسلت فورًا 4500 درهم”، قال. “بالروبية، حصلنا على ما يكفي لتغطية تقريبًا ثلاثة أشهر من البقالة والنفقات اليومية. قالت زوجتي إنه كان مثل هدية.”
قال أنتوني فارغيز، مقيم في دبي ورئيس التسويق في شركة FMGC، إنه تفاجأ بمدى الفرق الذي أحدثه السعر وكان مثل “هدية عيد الميلاد المبكرة”.
“عادةً ما أرسل 2000 درهم كل شهر”، قال فارغيز. “هذه المرة أرسلت 3000 درهم، وبسبب السعر، حصلنا على ما يقرب من 8000 روبية أكثر من الشهر الماضي. هذا المبلغ الإضافي ساعدنا في دفع رسوم حافلة المدرسة والرسوم الدراسية لابنتي. لم أكن أعتقد أن أسعار الصرف يمكن أن تساعد بهذا القدر.”
بالنسبة للمقيم في الشارقة فاروق أحمد، الذي يعمل كميكانيكي، فإن السعر الأعلى جلب له راحة فورية.
“أرسلت 1500 درهم هذا الشهر بدلاً من 900 درهم”، قال. “تلقت عائلتي حوالي 36250 روبية، وهو ما كان حوالي 4500 روبية إضافية. هذا الفرق دفع فاتورة الكهرباء وتكاليف أسطوانة الغاز. بالنسبة لعائلة من الطبقة المتوسطة، هذا دعم كبير.”
مقيم آخر استفاد من السعر المرتفع كان محمد فيصل، سائق تاكسي في الشارقة، الذي قال إن هذه كانت المرة الأولى منذ شهور يرسل فيها المال إلى الوطن دون ضغوط مالية.
“تمكنت من إرسال 30000 درهم هذه المرة، بدلاً من 20000 درهم المعتادة”، قال. “تمكنت عائلتي من الذهاب في عطلة شتوية إلى شيملا وما زال لديهم مال متبقي.”
بينما بالنسبة للعديد من الهنود المقيمين في الإمارات، تحول ضعف الروبية إلى فائدة غير متوقعة، فإن النفقات تتزايد أيضًا في الوطن.
وفقًا لفيصل، فإن السعر الأعلى هو نعمة، “لكن هذا لا يعني أن عائلاتنا فجأة لديها المزيد من المال للاستمتاع. صحيح أننا نحصل على المزيد من المال في الوطن، لكن النفقات الشهرية في الهند تستمر في الارتفاع أيضًا.”
قال أحمد، “كل شهر، يتم إنفاق المال بسرعة لأن الأسعار في الهند ارتفعت أيضًا.”