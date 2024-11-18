معلم يركض 180 كيلومتراً في 5 أيام عبر 6 مدارس بدبي

خاض أحد المدرسين في دبي تحدياً فريداُ من نوعه الأسبوع الماضي، حيث ركض مسافة 30 كيلومتراً في ستّ مدارس لتشجيع الطلاب على ممارسة النشاط البدني. وقد تولى "لي رايان"، مدير التميز الرياضي في مجموعة مدارس كوجنيتا الشرق الأوسط، هذه المبادرة كجزء من تحدي اللياقة البدنية في دبي، ويأمل أن يلهم هذا طلابه ليكونوا أكثر نشاطاً.

وقال لصحيفة خليج تايمز : "لقد كانت تجربة لا تصدق أن أركض في مدارس مختلفة وألتقي بالطلاب". "معظمهم لا يفهمون عندما أقول إنني أركض 30 كيلو متراً، لذلك أترجمها إلى رقم يمكنهم فهمه - أي حوالي 30 مرة حول ملعبك الرياضي وهم مندهشون تماماً".