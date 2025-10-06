"معلم الأجيال": قصص مؤثرة من الإمارات.. و"الذهبية" تعزز استقرار المعلمين

أكد بيسواس أن شغفه بالتدريس نشأ مبكرًا، نابعًا من تعاطفه مع زملائه الذين يواجهون صعوبات في الدراسة. قال: "في صغري، وجدتُ طلابًا يواجهون صعوبات في مواد دراسية مختلفة، وقلة من المعلمين يدعمونهم. لذلك، أردتُ أن أكون معلمًا قادرًا على دعم طلابي في أي وقت وفي أي مكان".