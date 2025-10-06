"معلم الأجيال": قصص مؤثرة من الإمارات.. و"الذهبية" تعزز استقرار المعلمين

بالنسبة للمعلمين في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، يُعدّ التدريس أكثر من مجرد وظيفة، بل هو وعدٌ مدى الحياة لصياغة مستقبل الأمة. وبينما أشاد قادة الإمارات بالمعلمين في يومهم العالمي، تكشف قصص هؤلاء المعلمين المخضرمين كيف أن الشغف والمثابرة والتقدير من خلال مبادرات مثل التأشيرة الذهبية لا يزالان يُلهمان التميز في الفصول الدراسية في جميع أنحاء الإمارات.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة على أهمية دور المعلمين في إلهام الجيل القادم. ووصف صاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي التعليم بأنه "أعظم مهنة عرفتها البشرية"، مشيرًا إلى دوره المحوري في بناء المجتمعات وحياة الناس.
في يوم المعلم العالمي هذا العام، تواصلت صحيفة الخليج تايمز مع عدد من المعلمين المخضرمين لفهم ما الذي جذبهم إلى هذه المهنة، ولماذا، على الرغم من كل التحديات، تظل المهنة الأكثر مكافأة على الإطلاق.
حصل ديليب بيسواس، رئيس قسم الرياضيات في مدرسة أميتي دبي، مؤخراً على التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة بعد دعوة هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA) لتقديم الطلبات من المعلمين المتميزين في العام الماضي.
تُكرم هذه التأشيرة طويلة الأمد المعلمين المتميزين في قطاعي التعليم الخاص والعالي في دبي، وتمنح إقامة متجددة لمدة عشر سنوات تهدف إلى الاحتفاظ بالمواهب المتميزة وجذبها.
أكد بيسواس أن شغفه بالتدريس نشأ مبكرًا، نابعًا من تعاطفه مع زملائه الذين يواجهون صعوبات في الدراسة. قال: "في صغري، وجدتُ طلابًا يواجهون صعوبات في مواد دراسية مختلفة، وقلة من المعلمين يدعمونهم. لذلك، أردتُ أن أكون معلمًا قادرًا على دعم طلابي في أي وقت وفي أي مكان".
بدأ التدريس في الهند عام ٢٠٠٦ قبل أن ينتقل إلى الإمارات العربية المتحدة عام ٢٠١٨؛ وهو الآن يرأس قسم الرياضيات، ويُدرّس الطلاب في الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر. بخبرة تزيد عن ١٨ عامًا، شهد الطلاب - والفصول الدراسية - تحولات جذرية.
هناك الكثير من التغييرات، خاصةً بعد جائحة كوفيد-19، كما لاحظ. "في السابق، كان الطلاب يعتمدون على المعلمين والكتب. أما الآن، فكل شيء متاح على أجهزتهم. بنقرة واحدة وأمر واحد، يحصلون على كل شيء."
قال إن هذا التحول جعل التدريس أكثر صعوبة من أي وقت مضى: "أصبح الأمر أكثر صعوبة الآن. أصبح بإمكان الطلاب الوصول إلى كل شيء - يمكنهم طرح الأسئلة على المعلمين في أي وقت. يواجه العديد من المعلمين صعوبة في استخدام الأدوات، بينما أصبح الأطفال بارعين في التكنولوجيا. لذا، كمعلم، أصبح من الصعب مواكبة ذلك.
لا يمكنك أن تبقى عتيقًا في هذه البيئة المتغيرة. عليك أن تتعلم أشياء جديدة وأن تكون على أهبة الاستعداد كل يوم.
بالنسبة لبسواس، الحاصل على درجة الماجستير ثلاث مرات - مع مؤهلات في الرياضيات والتعليم وتطبيقات الكمبيوتر - فإن الاحترام في الفصل الدراسي هو شيء يجب اكتسابه - وليس افتراضه.
قال: "التدريس أسمى وأجلّ مهنة. لكن لكسب الاحترام، على المعلم أن يُطابق معايير طلاب اليوم، وإلا فلن يحترموه".
لقد حفّزت مبادرة الإمارات العربية المتحدة لتكريم المعلمين الحاصلين على تأشيرات طويلة الأمد هذه المهنة. وصرح بيسواس قائلاً: "إنها خطوة متميزة وعظيمة. إنها تُلهم المعلمين للأفضل، وتمنحهم هدفًا واستقرارًا".
وشرح عملية الحصول على التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي حصل عليها مع أربعة من زملائه، حيث كان من بين القلائل المختارين الذين تم ترشيحهم من مدرسته.
قال بفخر: "إنه إنجاز عظيم للمعلم. إن تأشيرة العشر سنوات هذه تُعطي احترامًا كبيرًا. عادةً، للحصول على هذه التأشيرة، يجب أن يكون لديك راتب مرتفع أو أن تكون رائد أعمال. أما بالنسبة للمعلمين، فهو تقدير كبير".
وأشار إلى أن العملية تتضمن تقديم وثائق مفصلة، بما في ذلك المؤهلات، والمشاركة المجتمعية، والمساهمات في تحسين المدرسة.
قال: "لقد درّبتُ زملائي على برامج وورد وإكسل وباوربوينت. وبصفتي معلمًا، عليّ إتقان هذه الأدوات. كما كنتُ أُجري تحليلات بيانات لعمليات تفتيش المدارس التي تُجريها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وطوّرتُ برامج خاصة للطلاب ذوي الأداء المتدني - وبفضل الله، لم يرسُب أيٌّ من طلابي".
وعلى نحو مماثل، ترى المربية اللبنانية الدكتورة منجلة الشريف، التي قامت بالتدريس لأكثر من عقدين من الزمن، أن التدريس ليس مجرد مهنة - بل هو إرث ينتقل عبر الأجيال.
قالت: "استلهمتُ إلهامي ممن ساهموا في تشكيل مساري. كانت والدتي مُعلمة. لطالما أُعجبتُ بتواصلها مع طلابها، وبقدرتها على التأثير في قلوبهم. كما أثّر عليّ أساتذتي، وأعتقد أنهم ساهموا في تشكيل شخصيتي، وعلموني أن أثق بنفسي".
بعد حصولها على درجة الدكتوراه في الدراسات المقارنة من فرنسا، انتقلت الدكتورة الشريف إلى الإمارات العربية المتحدة عام ٢٠٠٠ وبدأت التدريس عام ٢٠٠٤. وعلى مر السنين، عملت هذه المعلمة المقيمة في أبوظبي، المتخصصة في اللغة الفرنسية، منسقةً للهوية الوطنية الإماراتية في مختلف المراحل الدراسية. وتمتد خبرتها لتشمل أعضاء هيئة التدريس. من العائلة المالكة، وهي شهادة على سمعتها المتميزة.
من بين جوائزها جائزة خليفة التربوية وجائزة الدار لأفضل معلم ثانوي. وهي أيضًا مؤلفة كتاب "فارس الصحراء" ، وهو من أكثر الكتب مبيعًا على مستوى الإمارات، وهو استكشاف فلسفي للشيخ زايد، الأب المؤسس للبلاد، من خلال اقتباساته.
تقول: "ما يُحفّزني هو إدراكي أن ما يحدث في الفصل الدراسي اليوم قد ينعكس صداه بعد سنوات في حياتهم ومجتمعاتهم. التدريس فعل أمل، ووسيلة لغرس بذور ستستمر في النمو بعد رحيلنا".
أحد الطلاب الذين أرشدتهم يقود الآن مبادرات بيئية. وآخر يُحدث نقلة نوعية في العلاقات الدولية. حتى الطلاب الهادئون الذين كانوا يشككون في أنفسهم سابقًا أصبحوا الآن متحدثين أمام الجمهور بثقة.
تتبنى الدكتورة الشريف الأدوات الحديثة مع الحفاظ على القيم التقليدية. وقالت: "التكنولوجيا مُضخّم قوي، وليست بديلاً عن التدريس. يكمن السر في التوازن. ينبغي أن تخدم الأدوات الرقمية أهداف التعلم، لا أن تطغى عليها".
إن أبرز مثال شخصي لها على قوة التعليم يأتي من المنزل. قالت بفخر: "ابني الآن مهندس كمّي كبير وباحث في مايكروسوفت. قاد فريقًا حقق إنجازًا كبيرًا في الحوسبة الكمومية، نُشر في مجلة نيتشر . كمعلمين، ندرك أن تأثيرنا يبدأ من المنزل".
بينما يحتفل العالم بيوم المعلم، تُوجّه رسالةً للطلاب بسيطةً وعميقةً في آنٍ واحد: "إن أقوى الدروس تأتي غالبًا من المجهول. احتضنوا التحديات، واطرحوا الأسئلة التي لا إجابات لها بعد، ولا تخشوا تجاوز ما تعتقدون أنه ممكن".
مثل الآخرين، تعمل إقبال أحمد وراق، وهي مقيمة سودانية، على تشكيل عقول الشباب في الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من 25 عامًا.
تشغل حالياً منصب رئيس قسم اللغة العربية في مدرسة وودليم بارك، حميدية عجمان، وراج، وقد عملت في العديد من المدارس في جميع أنحاء دبي، بما في ذلك مدرسة دلهي الخاصة في جبل علي، وأكاديمية جيمس الحديثة، ومدرسة دبي سكولارز الخاصة.
وفي حديثها عن رحلتها، قالت: "كانت أختي الكبرى معلمتي. ألهمتني لأكون معلمة... رأيت أسلوبها في التدريس، وهذا ما جعلني أرغب في أن أصبح مثلها".
على مدى العقود الماضية، شهدت وراق التطور الملحوظ في الطلاب وطرق التدريس.
عندما بدأتُ التدريس، لم تكن التكنولوجيا متوفرة لدينا، وبالتأكيد لم تكن متوفرة بهذا القدر. أما الآن، فقد أصبح الطلاب بارعين جدًا في استخدام التكنولوجيا، بل يتفوقون أحيانًا على المعلمين، كما تقول.
أهم شيء هو العلاقة بين المعلم والطالب. إذا كان المعلم مُلهمًا، سيتطلع الطلاب إلى دروسهم بشوق. إنها لحظة فخر دائمًا أن ترى طلابك ينجحون. بعد سنوات، عندما يشاركونني إنجازاتهم، أشعر بفخر كبير لكوني معلمهم.
وأكدت أن ما يحفزها هو النمو المتبادل الذي يصاحب التدريس. "كل يوم، أُعلّم الطلاب شيئًا جديدًا، وكل يوم أتعلم منهم شيئًا جديدًا. هذا التبادل مُجزٍ للغاية."
