"معلم الأجيال": حمدان بن محمد يُشارك صوراً مؤثرة تجمعه برئيس الدولة في اليوم العالمي

فيما يحتفل العالم باليوم العالمي للمعلم في الخامس من أكتوبر من كل عام، أعرب قادة دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد عن تقديرهم العميق للدور الحيوي الذي يلعبه المعلمون في تشكيل حياة الناس بعدة طرق.

ومن بين هؤلاء القادة سموالشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي منح أكثر من 200 معلم التأشيرة الذهبية المرموقة تقديراً لمساهماتهم الكبيرة في المجتمع.

وفي لفتة أخرى من الاحترام والتقدير لأولئك الذين يعلموننا دروس الحياة ويقودوننا بالقدوة، مثل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة شارك سمو الشيخ حمدان بن محمد صوراً مؤثرة لنفسه وابنه راشد مع زعيم الدولة في يوم المعلم العالمي.

ويظهر الثلاثة في إحدى الصور وهم يتجهون نحو الباب، وكان سموالشيخ حمدان ممسكًا بيد راشد.