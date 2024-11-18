معلمو الإمارات: دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم لتحسين النتائج

"يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة الطلاب في التعلم، وخاصة الذين يتعلمون اللغة الإنجليزية كلغة ثانية، من خلال بناء الحجج، وتحفيز التفكير النقدي، ودعم مهارات اللغة. على سبيل المثال، عندما كان لدينا تدفق كبير من الطلاب الصينيين، ساعدني الذكاء الاصطناعي كثيراً في مساعدة هؤلاء الطلاب"، كما يتذكر، مضيفاً: "إنها أيضاً أداة قوية للبحث والبرمجة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، وحتى إنشاء الاختبارات أو مواضيع المناقشة، مما يعزز كل من التدريس والتعلم".