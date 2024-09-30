معلمة فلسطينية تكرس حياتها لتخريج أجيال في الإمارات

وعلى الرغم من أصولها العربية، فقد اندمجت بسلاسة في النظام المدرسي الهندي على مدار فترة عملها التي استمرت 40 عاماً. وفي حديثها عن خلفيتها، قالت: "لقد أحببت الثقافة الهندية. ورغم أنني فلسطينية الأصل، إلا أنني ولدت ونشأت في العراق. درست حتى الصف الخامس في العراق ثم التحقت بمدرسة في الإمارات العربية المتحدة من الصف السادس. أثناء نشأتي، شاهدت العديد من أفلام بوليوود ونما لدي حب الثقافة الهندية".