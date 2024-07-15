معسكرات الأطفال الصيفية.. فرصة لتعلم مهارات مميزة

مع بدء العطلة الصيفية الطويلة للمدارس، يتجه العديد من الآباء إلى المعسكرات الصيفية لإبقاء أطفالهم مشغولين. ومع وجود أنشطة متنوعة في أوقات مختلفة من اليوم، هناك العديد من المعسكرات الفريدة التي يمكن للأطفال الاختيار من بينها هذا العام.

من تدريب الكلاب ولعب الجولف إلى إصلاح السيارات وتعلم شيفرة مورس، هناك العديد من المهارات التي يمكن للصغار تعلمها هذا الصيف.

فيما يلي قائمة بـ 6 معسكرات صيفية يمكنك استكشافها: