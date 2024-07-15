معسكرات الأطفال الصيفية.. فرصة لتعلم مهارات مميزة
مع بدء العطلة الصيفية الطويلة للمدارس، يتجه العديد من الآباء إلى المعسكرات الصيفية لإبقاء أطفالهم مشغولين. ومع وجود أنشطة متنوعة في أوقات مختلفة من اليوم، هناك العديد من المعسكرات الفريدة التي يمكن للأطفال الاختيار من بينها هذا العام.
من تدريب الكلاب ولعب الجولف إلى إصلاح السيارات وتعلم شيفرة مورس، هناك العديد من المهارات التي يمكن للصغار تعلمها هذا الصيف.
فيما يلي قائمة بـ 6 معسكرات صيفية يمكنك استكشافها:
1. مهارات تدريب الكلاب: يتاح للأطفال تدريب الكلاب التي تم إنقاذها قبل أن يتم تبنيها كجزء من أنشطة المعسكر الصيفي، وتتم إدارتها من قبل شركة "بت شوب" (The Petshop)، بالشراكة مع (Ginger Way) - جهة تدريب الكلاب من دون استخدام القوة في الإمارات - ومجموعة الإنقاذ (Stray Dogs Centre)، حيث يقيمون معسكراً صيفياً لمدة خمسة أيام. ويهدف المعسكر لتزويد الأطفال بمهارات تدريب الكلاب الأساسية ويشجع على بناء المسؤولية عند امتلاك الحيوانات الأليفة. وسيقام المعسكر من الساعة 9 صباحاً حتى 10:30 صباحاً في فرع (The Petshop) في منطقة مجمع دبي للاستثمار وعلى ثلاث دورات خلال شهري يوليو وأغسطس.
المواعيد:
الحدث الأول: 8 - 12 يوليو
الحدث الثاني: 15- 19 يوليو
الحدث الثالث: 19 - 23 أغسطس
السعر: 200 درهم في اليوم و 840 درهماً للدورة لمدة خمسة أيام
2. الميكانيكي الشاب: ينظم نادي الشارقة للسيارات القديمة مخيماً صيفياً للمقيمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 18 عاماً لتعلم أساسيات صيانة السيارات في ورشة متحف الشارقة للسيارات الكلاسيكية.
من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهراً، وسيتعلم المشاركون أساسيات عمليات الصيانة وسيشاركون في أنشطة تعليمية حول متطلبات السلامة والأمن. بالإضافة إلى ذلك، سينظم متحف الشارقة للسيارات الكلاسيكية العديد من ورش العمل والأنشطة العملية، بما في ذلك ورشة عمل الراديو، حيث سيقوم المشاركون بتجميع الأجزاء الرئيسية لجهاز الراديو بما في ذلك البطارية والأجزاء الإلكترونية باستخدام مجموعة خاصة من الأدوات.
المواعيد: 15- 25 يوليو
السعر: غير محدد
3. كن محترفاً في لعبة الجولف : سيحصل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 13 عاماً على فرصة لإتقان تسديداتهم ووضعيتهم في لعبة الجولف في المخيم الصيفي الذي يقيمه (Topgolf Dubai).
وتحت إشراف محترفي رابطة لاعبي الجولف المحترفين في أمريكا (PGA)، سيعمل الطلاب على صقل مهاراتهم في اللعب في (Bunker Arcade)، الذي سيضم أكثر من 54 لعبة من (Arcade Classics). سيقام المعسكر كل يوم من أيام الأسبوع بين الساعة 8.30 صباحاً و2.15 ظهراً، وسيشهد أيضاً مشاركة الأطفال في الفنون والحرف اليدوية والاستمتاع بوقتهم في حمام السباحة في نادي الإمارات للجولف.
المواعيد: كل يوم من أيام الأسبوع بين 8 يوليو و 23 أغسطس
السعر: 250 درهماً في اليوم و 850 درهماً في الأسبوع. كما يتوفر أيضاً سعر أسبوعي في حالة تسجيل أكثر من طفل بقيمة 800 درهم إماراتي
4. بناء السفن: أطلقت هيئة الشارقة للمتاحف مجموعة متنوعة من المخيمات الصيفية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 12 سنة طوال شهري يوليو وأغسطس. إحداها ذات طابع بحري وستقام في متحف الشارقة البحري.
سيتمكن الصغار من اكتساب خبرة في مجال بناء السفن، والغوص بحثاً عن اللؤلؤ، ومهنة الغوص الشاقة، وفنون تجارة اللؤلؤ بمهارة. كما ستتيح المعسكرات الصيفية الأخرى التي تنظمها جمعية الشارقة للمتاحف للأطفال استكشاف العلوم والابتكار والآثار.
المواعيد: 5 - 8 أغسطس و 12 - 15 أغسطس
السعر: غير محدد
5. مهارات العمل الجماعي والتواصل: يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 12 سنة الاستمتاع بمخيم مغامرات الفضاء لمدة أربعة أيام في متحف الأطفال في اللوفر أبوظبي.
ويُقام المخيم بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة للروبوتات، ويشجع المشاركين على العمل معاً كفريق واحد وتطوير مهارات مثل العمل الجماعي والقيادة واتخاذ القرار. ويتضمن المخيم، الذي سيقام من الساعة 9:30 صباحاً حتى 3:30 مساءً، أنشطة مصممة لتعزيز مهارات التركيز والتواصل من خلال المنافسة والتعاون وحل المشكلات والتفكير النقدي والإبداع.
المواعيد: 16 - 26 يوليو
السعر: 400 درهم للمخيم لمدة 4 أيام
6. ربط العقد وتعلم شيفرة مورس: في معسكر صيفي مدته خمسة أيام يقام في حي الفهيدي التاريخي، سيتعلم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 13 عاماً مجموعة من المهارات بما في ذلك كيفية ربط العقد وإرسال رسائل شيفرة مورس.
وبدءاً من تصميم حصن باستخدام الطين، والتعرف على تاريخ دولة الإمارات، وفهم أهمية العديد من الرموز الإماراتية بما في ذلك شعار النبالة، سيتعلم الأطفال عن دولة الإمارات وثقافتها على مستوى أعمق بكثير.
المواعيد: 15 - 19 يوليو و 22 - 26 يوليو
السعر : 500 درهم للمخيم لمدة 5 أيام