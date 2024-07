معسكرات الأطفال الصيفية.. فرصة لتعلم مهارات مميزة

1. مهارات تدريب الكلاب: يتاح للأطفال تدريب الكلاب التي تم إنقاذها قبل أن يتم تبنيها كجزء من أنشطة المعسكر الصيفي، وتتم إدارتها من قبل شركة "بت شوب" (The Petshop)، بالشراكة مع (Ginger Way) - جهة تدريب الكلاب من دون استخدام القوة في الإمارات - ومجموعة الإنقاذ (Stray Dogs Centre)، حيث يقيمون معسكراً صيفياً لمدة خمسة أيام. ويهدف المعسكر لتزويد الأطفال بمهارات تدريب الكلاب الأساسية ويشجع على بناء المسؤولية عند امتلاك الحيوانات الأليفة. وسيقام المعسكر من الساعة 9 صباحاً حتى 10:30 صباحاً في فرع (The Petshop) في منطقة مجمع دبي للاستثمار وعلى ثلاث دورات خلال شهري يوليو وأغسطس.