"معرض هواة الطوابع 2026" حدث غير مسبوق في دبي

وفي قراءته لأهمية هذا الفن، شدد خوري على أن الطابع البريدي ظل صامداً أمام التحولات الرقمية السريعة، حيث تحول من مجرد وسيلة بريدية تقليدية إلى أداة حيوية لإبراز الهوية الوطنية وتوثيق المكتسبات الحضارية والأحداث الكبرى للدول. يذكر أن جمعية الإمارات لهواة الطوابع، التي تأسست عام 1996 وتتمتع بعضوية فعالة في الاتحادين الدولي والآسيوي، كانت قد نالت حق استضافة هذا المحفل العالمي خلال كونغرس الاتحاد الدولي في شنغهاي عام 2024، وتسلمت علم الاستضافة رسمياً في معرض كوريا خلال أغسطس الماضي.